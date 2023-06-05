JDAM-ER: третья жизнь на длинном пути

Действительно, управляемые/корректируемые авиабомбы показали себя весьма перспективным оружием, хотя термин «перспективный» как-то сложно применить к вооружению, которому больше 30 лет.
Однако, события на Украине дали дополнительный импульс этим вооружениям, да притом какой! В «Боинге» потирают руки от того, что вне плана получили заказ на 15 000 этих приспособлений. Но о ценах, прибыли и прочем чуть ниже. Для начала немного истории.
Действительно, стоит разобраться, почему столь не новый и признаем, незамысловатый комплект к обычной бомбе вдруг стал столь популярен. На уровне «Шахеда», хотя тот вообще вне конкуренции по соотношению «цена/качество».
Итак, JDAM (Joint Direct Attack Munition) если правильно перевести – Совместный Боеприпас Прямого Действия.
«Совместный» — это потому, что разрабатывали его в своих интересах ВВС и ВМС США. Представляет собой навесной комплект навигации и управления, который устанавливается прямыми руками на обычную свободнопадающую авиабомбу, волшебным образом превращая ее в мало того, что планируемую, так еще и управляемую. Причем, когда JDAM только создали, это было еще и дешево.
Вообще идея отбомбиться, не входя в зону действия ПВО противника терзала умы американских конструкторов еще во времена Второй Мировой войны. И терзания не прошли бесследно, они воплотились в бомбе VB-1 AZON, первой радиоуправляемой американской бомбе, которую ВВС начали использовать еще в 1944 году.
И управляемые бомбы стали неотъемлемой частью американской системы вооружений. Если посмотреть, то с 1944 года у янки на вооружении всегда было что-то этакое. Но было на грани фола. Взять последние игрушки перед JDAM, управляемые бомбы «Paveway» и GBU-15 EOGB. Первые были с лазерным полуактивным наведением, вторые - с электрооптическим фотоконтрастным. Вроде бы весьма прогрессивно, ан нет: летчики желали, чтобы было по системе «бросил и забыл». В духе времени.
Но бомбы этим требованиям не соответствовали.
«Paveway» вообще были весьма приличными бомбами: очень дешевыми и очень точными.
Но то, что цель необходимо было держать в луче лазера, сводило на нет все плюсы. Цель не всегда просто ждала, что в нее засадят бомбой, более того, были цели, которые использовали лазерный луч для наведения на самолет своих контраргументов. Порой – успешно.
GBU-15 могли наводиться автономно, но были безумно дорогими, так как наведение осуществлялось при помощи телевизионной или инфракрасной камеры высокого разрешения. Отсюда минусы в виде того, что бомба признавала только высококонтрастные цели.
Ну и ожидаемо обе бомбы зависели от условий видимости. Дождь, туман, дым, облачность создавали практически непреодолимые условия применения.
Потому за разработку JDAM были усажены специалисты, у которых над душой стояли летчики и ВВС, и ВМС США. Кстати, именно отсюда «Joint», то есть, совместное. Ну очень хотелось парням и на F-15, и на F/А-18 иметь дешевое и всепогодное оружие, действующее по принципу «сбросил-и-забыл». Особенно – дешевую, чтобы не дрожать над каждой бомбой.
Что могли предложить конструкторы в 90-х годах прошлого века?
А смогли предложить весьма новаторскую вещь: наведение бомбы на цель совместной работой обычного инерциального автопилота и спутниковой GPS-навигации, которая только-только разворачивала крылья и была чем-то таким загадочным. Уверенности в точной и бесперебойной работе не было ни у кого.
Однако, практика показала, что использование простейшего GPS-навигатора для коррекции ошибок автопилота вместе с использованием дешевого лазерного гироскопа без стабилизирующей гироплатформы (которая стоит больших денег, заметим), дает не просто точность, а точность вполне приемлемую.
В 1992 году были очень успешно испытаны бомбы GBU-36 GAM, наводимые именно при помощи GPS. Бомбы разработали специально для для стелс-бомбардировщиков B-2 «Spirit», на котором бомбы с лазерным целеуказанием вообще сводили напрочь всю затею стелс-самолета.
Выяснилось, что концепт JDAM работоспособен. И работа, что называется, пошла.
Что представляет собой JDAM конструктивно? Все безумно просто. Хвостовой обтекатель навинчивается на тело бомбы вместо обычного хвоста тривиальнейшими болтами. Операцию можно выполнить где угодно.
Начинка обтекателя:
- инерциальный автопилот;
- навигатор GPS;
- батарея электропитания;
- сервоприводы рулей.
На заднем конце обтекателя установлено оперение, которое является и органом управления. Оперение Х-образное, три плоскостей подвижны, и играют роль руля направления и элеронов, четвертая является простым стабилизатором.
Как видите, весь комплект просто и не требует присутствия специалиста. Установить JDAM может не то что самолетный механик, с этим справится любой, кто может держать ключ в руках.
Еще в комплект JDAM входит оболочка с закрепленными на ней аэродинамическими приспособлениями, то ли крылышками, то ли гребнями. Эта оболочка надевается на центральную часть тела бомбы и эти крылышки служат для создания дополнительной подъемной силы. С их помощью увеличивается дальность полета бомбы и точность маневрирования рулями.
На легких 227-кг (500 фунтов) бомбах, оболочка закрепляется в передней части, что вызвано особенностями бомбодержателя.
Чем «думает» JDAM
«Мозг», управляющий полетом бомбы, состоит всего из трех компонентов:
- инерциальный блок с лазерным гироскопом Honeywell HG1700;
- стандартный армейский GPS-навигатор Rockwell GEM;
- управляющий всем микропроцессор GCU.
Инерциальный блок отслеживает скорость смещения бомбы в трех плоскостях и считает пройденный путь, снабжая систему информацией об отклонении от расчетного курса. GPS-навигатор задает координаты цели и текущие координаты бомбы. А микропроцессор, отталкиваясь от данных инерциального блока и навигатора, вычисляет текущее положение бомбы и рассчитывает траекторию полета с учетом высоты и скорости.
Видимо, программисты потрудились на совесть, разрабатывая алгоритмы прокладки курса, потому что КВО (круговое вероятное отклонение) у JDAM не более 10-12 метров.
Система управления JDAM полностью цифровая, что дает приличную вариативность использования. Предшественники JDAM сбрасывались по целям исключительно впереди по курсу самолета-носителя, а вот JDAM в отличие от той же «Paveway» запросто может после сброса развернуться в воздухе, и направиться к цели сбоку, или даже позади от самолета.
Так можно сбрасывать бомбы одновременно по нескольким целям, находящимся на удалении друг от друга. Естественно, такие маневры, как развороты и довороты «съедают» дальность полета бомбы, но боле современное оборудование вкупе с программным обеспечением обеспечивает дальность полета в 25-28 км, что в любом случае чуть ли не вдвое больше, чем
JDAM можно даже перевести в крутое пике, чтобы попробовать поразить какой-нибудь бункер или бетонный ДОТ. «Мозги» бомбы выстраивают траекторию так, что она подходит к цели на максимальной высоте и дальше пикирует, набирая как можно большую скорость. Понятно, что такое применение еще больше (до 40%) сокращает дальность полета, но игра стоит свеч.
Какие у JDAM слабые стороны?
Практически, никаких. Бомба активируется за некоторое время до сброса, чтобы получить данные от СУО самолета о своем боевом задании. Заодно производится калибровка лазерного гироскопа и навигатор привязывается к спутникам системы GPS. Когда навигационная система дает сигнал готовности, то в нее тут же загружаются координаты цели, маневры при подлете к цели и режим работы взрывателя, который может быть с мгновенным подрывом либо с замедленным. И непосредственно перед сбросом загружаются данные о высоте и скорости полета, необходимые для окончательных расчетов оптимальной траектории снижения.
Сразу возникает мысль о том, чтобы при помощи систем РЭБ заглушить канал связи «бомба-самолет» либо связь с системой GPS. И вот тут не все так просто, как хотелось бы. Понятно, что сигнал, который будет нарушать работу системы, пойдет с поверхности земли, то есть, практически навстречу бомбе ну или в передней ее полусфере. Впрочем, тут всегда есть варианты, но лично мне сложно представить комплекс РЭБ, работающий «в спину» самолету. Это просто нереально, поскольку означает, что данный бомбардировщик благополучно миновал все посты наблюдения и противодействия системы ПВО.
И американские инженеры и конструкторы тоже работали головами в этом направлении, зная, что станции РЭБ – это вообще головная боль для всего летающего. Корректируемые бомбы здесь ничуть не исключение. Потому вполне очевидно, антенна связи у JDAM находится в хвостовой части. С одной стороны, антенна направлена в небо, в сторону самолета, с другой – корпус прикрывает ее от направленного излучения. Да, металлический корпус довольно неплохой изолятор от любых сигналов, идущих с земли.
Но главное – это то, что GPS-навигатор вторичная система, то есть, его используют для уточнения и корректировки разработанного курса. А основная нагрузка по ориентированию бомбы в пространстве лежит на INS, инерциальном блоке, который работает самостоятельно, на основании собственных данных, которые блок сравнивает с заложенной картой.
Если же комплексы РЭБ пробьют оборону бомбы и навигатор GPS станет выдавать положение бомбы, скажем так, выходящее за рамки погрешности и возможной ошибки INS, то такие показания будут просто проигнорированы управляющим процессором и от «услуг» навигатора откажутся. Бомба продолжит лететь, используя расчеты инерциального блока.
Нельзя сказать, что это решение вопроса. Бомба продолжит лететь и в итоге прилетит. Точность, да, пострадает. Специалисты ВВС США отмечают, что при полностью подавленном блоке навигации GPS КВО увеличивается примерно до 30-40 метров. Это не очень много, но не очень хорошо, потому что с таким отклонением, бомба может не поразить то, что заложено в программу.
На сегодняшний день семейка JDAM смотрится весьма внушительно.
«Обычные» комплекты JDAM, GBU-31, GBU-32 и GBU-38 навешиваются практически на всю номенклатуру американских свободнопадающих бомб весом от 227-кг (500 фунтов) до 908-кг (2000 фунтов). JDAM может устанавливаться и применяться на бомбах с различной БЧ: осколочно-фугасные, кассетные, бетонобойные.
Есть не совсем обычные виды JDAM, о которых тоже есть смысл сказать.
Laser JDAM (LJDAM).
Здесь стандартный комплект JDAM оснащен дополнительно лазерной головкой самонаведения DSU-38/B, которая устанавливается на нос бомбы в гнездо взрывателя. С блоком управления, который, напомним, находится в хвостовой части, лазерная головка самонаведения соединяется совершенно обычным наружным кабелем. А раз такая ГСН занимает место стандартного взрывателя, в нее интегрирован собственный программируемый взрыватель.
Такая несложная в целом доработка позволила еще больше увеличить точность бомбы (КВО уменьшилось до 5-7 метров), но кроме того, JDAM стало возможно применять по движущимся и маневрирующим целям типа танков или катеров. Вопрос только в том, кто стал бы осуществлять подсветку. На поле боя это не так сложно, а вот на море вызывает сомнения. Но то, что бомбардировщик может уронить бомбу по цели, которую маркируют своим лазером пехотинцы – это очень полезная опция.
JDAM DAMASK. Этот шедевр в серию не пошел, ВВС не проявили интереса, а значит, и денег не дали. И программа была закрыта в 2004 году. Между тем, идея была весьма неплохая: JDAM с электрооптической головкой самонаведения DAMASK (Direct Attack Munition Affordable SeeKer – Доступное Самонаведение для Боеприпаса Прямого Действия).
Бомба с корреляционным наведением (да, почти как у «Джавелина», только у ПТУРа матрица формируется на месте) могла бы стать очень серьезным оружием. На испытаниях бомбы продемонстрировали просто бесподобную точность, КВО составляло до 2 метров.
В чем суть: довольно простая электрооптическая ГСН, в которую загружалась фотография района цели, маркировалась цель, и уже в полете, при помощи алгоритма корреляции, процессор бомбы сравнивал заложенное изображение цели с тем, что видит камера ГСН.
Наверное, все в голову пришли спасительные дымы, вот и специалисты ВВС подумали примерно так же и проект закрыли. И, надо сказать, что можно только обрадоваться этому факту.
JDAM «Quickstrike».
Морская донная мина воздушной постановки. Это, собственно, стандартный комплект JDAM, установленный на стандартную бомбу 908-кг, но с неконтактным минным взрывателем «Quickstrike». Очень несложные манипуляции превращают бомбу Mk.84 в донную мину, что очень выгодно.
При обычной постановке мин самолет-постановщик должен летать от точки к точке на малой высоте, сбрасывая мины, с большой вероятностью быть обнаруженным за этим не очень приятным для противника делом. В случае с применением JDAM, можно сбросить всю пачку бомб-мин разом, комплекты JDAM разведут их по позициям. Там бомбы упадут в воду, активируют в назначенное время свои сенсорные взрыватели и будут ждать кораблей.
И вот мы подошли к пополнению в семействе JDAM. Хоть JDAM «Quickstrike» принята на вооружение в 2014 году, то есть, разработка свежая, на подходе новые смертоносные изобретения.
Базовая позиция – JDAM-ER, Extended Range.
Версия JDAM, но в дополнение ко всему комплект имеет пластиковый обтекатель, устанавливаемый на нижнюю часть бомбы. В этом обтекателе находятся два раскладных крыла и пружинный механизм их раскрывания.
После сброса бомбы, JDAM-ER переворачивается в воздухе и пружинный механизм расправляет крылья. С этим нововведением JDAM-ER может пролететь примерно втрое дальше обычной бомбы – до 75-80 км при сбросе с высоты до 14 000 метров.
Серийное производство JDAM-ER началось в 2015 году.
JDAM «Quickstrike ER». Естественно, не стоило обойти вниманием успешный проект минирования незаметно и с безопасного расстояния. Так что это развитие предыдущей концепции с добавлением раскладного крыла JDAM-ER. Комплект увеличивает дальность планирования мины-бомбы до 70-80 км, позволяя самолету выполнять минирование неприятельской акватории с безопасного расстояния.
Специалисты ВМФ США считают, что «Quickstrike ER» — это прорыв в минировании с самолетов, так как позволяет выполнять не просто постановку мин за пределами действия ПВО противника, а постановку с минимальным риском для экипажей самолетов. Даже вхождение в зону видимости ПВО с последующим залповым сбросом мин и дальнейший уход позволят минировать не только определенные районы морей, но и устья рек или даже акватории портов.
JDAM «Quicksink». Вообще эта модификация напрашивалась сама собой. Это противокорабельная самонаводящаяся бомба на базе стандартной бомбы с усовершенствованным комплектом JDAM.
Бомба оснащается механизмом терминального наведения, детали которого на данный момент держатся в секрете. Некоторые аналитики говорят о том, что будет использован канал наведения по радио «самолет-бомба», при котором оператор на борту самолета будет держать цель в прицеле радара, а система управления будет постоянно обновлять координаты корабля-цели. Это позволит бомбе поразить не просто двигающийся корабль, но корабль активно маневрирующий.
И, наконец, то, ради чего вообще все затевалось.
JDAM «Powered».
Пока это оружие находится в стадии доработки комплекта JDAM-ER под него. Представляет собой комплект JDAM-ER плюс малогабаритный турбореактивный двигатель, за счет которого JDAM-ER будет способен совершать не только планирование, но, в зависимости от носителя, самостоятельно подниматься на высоту, с которой начинается планирование, либо дополнительно разгоняться (полезно для бетонобойных бомб) и осуществлять активное маневрирование.
Вообще получается небольшая, но увесистая крылатая ракета дальностью действия до 300 км. Отличие от крылатой ракеты в первую очередь в стоимости комплекта JDAM-ER, двигателя и бомбы. Есть уверенность в том, что он в разы дешевле обычной крылатой ракеты.
Проект JDAM «Powered», разрабатываемый фирмой «Boeing», предполагает разработку нового комплекта. Будет сделана дополнительная вставка между телом бомбы и хвостовиком JDAM, в которой разместят отсек с двигателем и запасом топлива.
Понятно, что это увеличит размеры… бомбы? Но разработчики говорят, что длина 454-кг бомбы с новым комплектом JDAM не выйдут за размеры обычной 908-кг бомбы. То есть, дооборудование в JDAM «Powered» будет реально для бомб весом 227 и 454 кг.
Но отсутствие в номенклатуре (причем, пока только возможное) бомб 908-кг – это вопрос.
Что в итоге?
А что можно сказать, по сути, кроме того, что JDAM – это очень хорошее оружие? Оно действительно хорошее, потому что:
- позволяет применять его без подготовки кадров;
- позволяет уничтожать цели;
- несложное, что позволяет выпускать его большими партиями;
- недорогое;
- позволяет неплохо заработать на нем.
Да, «Боинг» в состоянии штамповать на своих заводах до 130 комплектов JDAM в сутки. Это хорошо для американцев и плохо для тех, против кого планируется применение JDAM. Естественно, учитывая приличные заказы JDAM, стоимость одного комплекта падает. Если в начале 2000-х стоимость одного комплекта JDAM была более 25 тысяч долларов, то в последнем заказе на 15 тысяч комплектов стоимость составила уже 21 тысячу долларов.
И это при том, что бомба Mk.84, о которой говорилось выше, стоит всего 2 000 долларов. То есть, один комплект JDAM стоит как десяток обычных бомб. Дорого? На самом деле, нет.
Возьмем мост. Обычный такой автомобильный мост, длиной метров 40 и шириной стандартные 8 метров. Для того, чтобы вывести такой мост из строя, потребуется 2, максимум 4 бомбы с комплектами JDAM. Сколько потребуется обычных свободнопадающих бомб для аналогичного поражения – рекомендую посмотреть ролик МО РФ про удар Су-34 по КПП в Грайвороне. И самим сделать вывод о том, сколько сотен бомб потребуется для того, чтобы вывести мост из строя. Хотя бы повредить, не уничтожать.
Причем, самолеты должны будут пройти через ПВО противника. А с JDAM будут сбрасывать бомбы с относительно безопасной дистанции. Кроме того, самолет с бомбами JDAM может одним залпом поразить сразу несколько целей. Причем, даже не обязательно вылезать на высоты выше 10 000 метров, можно сбросить с кабрирования на небольшой высоте. Выскочив наверх для сброса, а потом снова уйдя вниз, за пределы видимости радаров.
Самолет-носитель при этом появляется выше радиогоризонта РЛС ЗРК лишь на считанные секунды, и уходит пикированием на малую высоту, прежде чем ЗРК успевает на него отреагировать. Все.
А стрелять по бомбе, которая стоит меньше 30 тысяч долларов ракетой, стоимостью от миллиона и выше – это так себе занятие. Тем более, что попасть тоже довольно сложно.
JDAM – это простое, многофункциональное и дешевое оружие, оптимизированное для массового производства и применения. Эти бомбы можно бросать по любым целям, с любых носителей, ожидая от этого максимального эффекта.
Самое неприятное в истории с JDAM то, что помимо своих качеств, эта система имеет приличный потенциал для модернизации, особенно это важно в свете того, что комплект делается из известной субстанции и палок. Но за этим оружием (особенно в свете развития ПВО) большое будущее. Бомбы, которые могут лететь точно, из-за пределов действия ПВО – это очень много.
И мировая практика это показывает. Если в 1991 году управляемые бомбы и ракеты составляли минимальное количество в войне в Заливе 1991 года, то через небольшой промежуток времени, в 2003 году, в войне против Ирака, США использовали 19 040 управляемых боеприпасов (не только бомб) против 8 885 осколочно-фугасных и 1 276 кластерных бомб.
JDAM идет на очередной круг развития. К сожалению.