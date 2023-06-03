Пригожин заявил, что «конфликт» «Вагнера» с командованием «Ахмата» улажен

Я критикую министра обороны и начальника Генштаба, поскольку они не выполняют свои обязанности. Нам не давали снаряды, что привело к гибели большого количества бойцов. Мы будем и дальше с этим разбираться

На самом деле, уже открыт ящик пандоры, но открыли его не мы

На сегодняшний день конфликт исчерпан, и мы все обсудили с Рамзаном (Кадыровым) по телефону

Придем без приглашения и не спрашивая разрешения, единственное, что потребуем боеприпасы