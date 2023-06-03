Пригожин заявил, что «конфликт» «Вагнера» с командованием «Ахмата» улажен

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в формате аудиозаписи ответил на вопросы редакции издания «Накануне» по поводу «конфликта» с руководством Чечни и командованием спецназа «Ахмат». Затронул он и ряд других важных тем, в том числе по поводу критики в адрес Минобороны РФ и ситуации в Белгородской области.
Причиной публичной перепалки между «вагнеровцами» и некоторыми высокопоставленными представителями Чеченской Республики, в которой глава Чечни, к слову, не участвовал, стала якобы прозвучавшая в адрес бойцов «Ахмата» от Пригожина критика их боеспособности после фактической замены «музыкантов» на Донецком направлении чеченскими бойцами. Стороны высказали немало претензий друг другу и по другим вопросам. Дискуссия на повышенных тонах, в ходе которой дошло чуть ли не до призывов устроить «разборки» между ЧВК и «Ахматом», многократно освещалась в СМИ, реплицировать ее не имеет смысла.
Вот что сказал Пригожин, отвечая на вопросы редакции «Накануне».
Куратор «Вагнера» начал с того, что после телефонного разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым конфликт можно считать исчерпанным, всю эту историю следует «спустить на тормозах». Далее он объяснил суть проблемы, послужившей причиной споров в публичном пространстве.
Высказывания в свой адрес Пригожин назвал провокационными, в стиле девяностых, когда конфликты решались на так называемых «стрелках». По его словам, допустить такое нельзя, ведь любые конфликты на межнациональной почве в России гасятся очень долго. Все началось с того, что командование спецназа «Ахмат» осталось недовольно комментарием Пригожина по поводу способности чеченских бойцов полностью освободить ДНР. Затем бизнесмену припомнили и его многократно звучавшую критику в адрес высшего командования Минобороны РФ.
Я критикую министра обороны и начальника Генштаба, поскольку они не выполняют свои обязанности. Нам не давали снаряды, что привело к гибели большого количества бойцов. Мы будем и дальше с этим разбираться
— заявил Пригожин.
Далее он обвинил командование ВС РФ в сдаче освобожденных в прошлом году территорий Херсонской и Харьковской областей, назвав их исконно русскими землями, на которых теперь гибнут мирные жители, в том числе дети. Хуже того, украинские националисты убивают наших граждан уже и в Белгородской области. Критиковать российский генералитет Пригожин, по его словам, намерен и далее, если ошибки не будут учтены и исправлены.
Продолжая тему конфликта, куратор ЧВК заявил, что прямое столкновение «Вагнера» и «Ахмата» допустить было нельзя, ибо это привело бы к большому кровопролитию. При этом заявления в его адрес от представителей высшего военного и политического руководства Чечни, ответы командиров «Вагнера», по словам Пригожина, «вызвали бурную реакцию в обществе».
На самом деле, уже открыт ящик пандоры, но открыли его не мы
— констатировал Пригожин, назвав очень мудрым решение Кадырова в этот же день позвонить ему и тем самым погасить опасное противостояние двух российских военизированных структур.
На сегодняшний день конфликт исчерпан, и мы все обсудили с Рамзаном (Кадыровым) по телефону
— резюмировал бизнесмен.
Все это время командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, находящийся в зоне боевых действий, неоднократно созванивался с командирами «Вагнера», обсуждая, как не допустить открытого столкновения двух военизированных структур, призванных решать одну общую задачу по изгнанию врага с территории России, подчеркнул Пригожин.
Отвечая на вопрос, готовы ли бойцы ЧВК прийти в Белгородскую область для защиты ее жителей, Пригожин сообщил, что всё будет зависеть от действий Минобороны. По словам куратора «Вагнера», если захват российской территории не будет остановлен, то «Вагнер» придет в Белгородчину и «защитит российский народ, который там проживает», вне зависимости от их национальной принадлежности.
Придем без приглашения и не спрашивая разрешения, единственное, что потребуем боеприпасы
— пообещал Пригожин.