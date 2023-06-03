Военное обозрение
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Пригожин заявил, что «конфликт» «Вагнера» с командованием «Ахмата» улажен

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Пригожин заявил, что «конфликт» «Вагнера» с командованием «Ахмата» улажен

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в формате аудиозаписи ответил на вопросы редакции издания «Накануне» по поводу «конфликта» с руководством Чечни и командованием спецназа «Ахмат». Затронул он и ряд других важных тем, в том числе по поводу критики в адрес Минобороны РФ и ситуации в Белгородской области.


Причиной публичной перепалки между «вагнеровцами» и некоторыми высокопоставленными представителями Чеченской Республики, в которой глава Чечни, к слову, не участвовал, стала якобы прозвучавшая в адрес бойцов «Ахмата» от Пригожина критика их боеспособности после фактической замены «музыкантов» на Донецком направлении чеченскими бойцами. Стороны высказали немало претензий друг другу и по другим вопросам. Дискуссия на повышенных тонах, в ходе которой дошло чуть ли не до призывов устроить «разборки» между ЧВК и «Ахматом», многократно освещалась в СМИ, реплицировать ее не имеет смысла.

Вот что сказал Пригожин, отвечая на вопросы редакции «Накануне».

Куратор «Вагнера» начал с того, что после телефонного разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым конфликт можно считать исчерпанным, всю эту историю следует «спустить на тормозах». Далее он объяснил суть проблемы, послужившей причиной споров в публичном пространстве.

Высказывания в свой адрес Пригожин назвал провокационными, в стиле девяностых, когда конфликты решались на так называемых «стрелках». По его словам, допустить такое нельзя, ведь любые конфликты на межнациональной почве в России гасятся очень долго. Все началось с того, что командование спецназа «Ахмат» осталось недовольно комментарием Пригожина по поводу способности чеченских бойцов полностью освободить ДНР. Затем бизнесмену припомнили и его многократно звучавшую критику в адрес высшего командования Минобороны РФ.

Я критикую министра обороны и начальника Генштаба, поскольку они не выполняют свои обязанности. Нам не давали снаряды, что привело к гибели большого количества бойцов. Мы будем и дальше с этим разбираться

— заявил Пригожин.

Далее он обвинил командование ВС РФ в сдаче освобожденных в прошлом году территорий Херсонской и Харьковской областей, назвав их исконно русскими землями, на которых теперь гибнут мирные жители, в том числе дети. Хуже того, украинские националисты убивают наших граждан уже и в Белгородской области. Критиковать российский генералитет Пригожин, по его словам, намерен и далее, если ошибки не будут учтены и исправлены.

Продолжая тему конфликта, куратор ЧВК заявил, что прямое столкновение «Вагнера» и «Ахмата» допустить было нельзя, ибо это привело бы к большому кровопролитию. При этом заявления в его адрес от представителей высшего военного и политического руководства Чечни, ответы командиров «Вагнера», по словам Пригожина, «вызвали бурную реакцию в обществе».

На самом деле, уже открыт ящик пандоры, но открыли его не мы

— констатировал Пригожин, назвав очень мудрым решение Кадырова в этот же день позвонить ему и тем самым погасить опасное противостояние двух российских военизированных структур.

На сегодняшний день конфликт исчерпан, и мы все обсудили с Рамзаном (Кадыровым) по телефону

— резюмировал бизнесмен.

Все это время командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, находящийся в зоне боевых действий, неоднократно созванивался с командирами «Вагнера», обсуждая, как не допустить открытого столкновения двух военизированных структур, призванных решать одну общую задачу по изгнанию врага с территории России, подчеркнул Пригожин.

Отвечая на вопрос, готовы ли бойцы ЧВК прийти в Белгородскую область для защиты ее жителей, Пригожин сообщил, что всё будет зависеть от действий Минобороны. По словам куратора «Вагнера», если захват российской территории не будет остановлен, то «Вагнер» придет в Белгородчину и «защитит российский народ, который там проживает», вне зависимости от их национальной принадлежности.

Придем без приглашения и не спрашивая разрешения, единственное, что потребуем боеприпасы

— пообещал Пригожин.
Использованы фотографии:
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30 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:02
    +5
    Ну и хорошо.
    .........................
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:09
    +5
    ну и хорошо нужно врагов долбить а не между собой драться ! Пригожин сказал что какая то из башен кремля все это хотела затеять !
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:10
    +5
    Слава Богу разум возобладал. Бандеровцы и их кураторы только бы рученки потирали, если бы начались такие разборки, им этого и надо. Что скажешь, молодцы.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:11
    +6
    Дурдом какой-то. Воинские подразделения спорят, кто боеспособнее. Чуть до стрелки не дошло. Будто ОПГ какие-то.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:22
      +3
      Пригожин обиделся на Ахмат, когда те заявили ,что заменят Вагнер в Артёмовске. Типа не дали Пригожину дожать МО!
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:23
      +8
      Цитата: Андрей Москвин
      Будто ОПГ какие-то.

      Они и есть. Для России они опаснее всех Украин и США вместе взятых. В нормальном государстве существует единые ВС, только у государства есть право на насилие. Спорить меж собой они могут только в суде. Угроза применения оружия это уголовка. Внутренние враги России опаснее внешних.
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 18:38
      +2
      Будто ОПГ какие-то.
      Так и есть. организованные военизированные группировки, не подведомственные государству.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 18:43
        -2
        Цитата: Гардамир
        организованные военизированные группировки, не подведомственные государству

        Хм. Вы точно уверены, что в стране без ведома очень компетентных органов можно сождать и поддерживать такое "законное бандформирование"? Вопрос риторический, можно не отвечать.

        Вагнер - чисто государственная прокси-структура для работы за руб ежом. Пригожин пошел вразнос? Ну, так заменят его, не Березовский, чай... все просто. yes
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:13
    +2
    Послезавтра снова психанет. Это нормально.
  6. pristav
    pristav Сегодня, 18:18
    +3
    После прочтённого осадок непонятный... Государство поделилось правом применения силы и запахло махновщиной.
  7. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 18:19
    -1
    То что разобрались и договорились, это хорошо. Вагнер и Ахмат как я понимаю были заточены под разные цели. Частная Компания (ЧК) задумывалась (как у нас, так и за границей) чисто для охраны. Назвать её Частной Охранной Компанией (ЧОП), не солидно. Назвали Военной. Но предназначалась то она не для ведения штурмовых операций! Иначе она была бы Штурмовой Компанией (ЧШК). Плюс Вагнера в том что там много бывших военных профи. Ну правда разбавили их немного заключенными. По словам Пригожина Вагнер имеет свои танки, авиацию и спутники. В общем полноценная армия небольшой страны. И в общем может вести штурмы. Ахмат как я понимаю создавался чисто для зачисток и имеет легкое вооружение и легкобронированную технику. Поэтому Ахмат для штурма не заточен. И никаких конфликтов теоретически у них быть не должно. У них разное направление деятельности.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:27
      -5
      Цитата: северный кавказ
      ЧШК

      Это ваш комментарий - полное ЧШК. Как и все остальные, впрочем. Вы не северный кавказ, вы северный... блин, не скажу, кто, забанят жеж, хоть и не мат laughing
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 18:44
        +1
        Что не так в моём комментарии? Можно просветить?
    2. KLM77
      KLM77 Сегодня, 18:30
      0
      Именно так и задумывалось, Частная Военная Компания! В отличие от ЧОП-ов действуют в регионах с нестабильной ситуацией, а зачастую в условиях военных конфликтов.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 18:43
        0
        А не для охраны собственности компаний в регионах с нестабильной ситуацией и сопровождения грузов? О ведении боевых действий вроде ничего не говорилось. Ну если только отражать атаки бородатых.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:37
      +2
      ЧВК Вагнер участвовала в штурме многих сирийских городов во время войны в Сирии,где и набралась опыта.Позднее ЧВК Вагнер сыграла ключевую роль во взятии Попасной,Северодонецка,Соледара ,Бахмута.Много ли вы знаете как вы выразились "ЧОП",способных конкурировать со 160 тысячной группировкой ВСУ,а именно столько участвовало со стороны ВСУ на протяжении почти 10 месяцев битвы за Бахмут, шедшей с 1 августа 2022 года по 20 мая 2023 года.Не верите мне?Прочтите хотя бы на редкость адекватный анализ западных экспертов по поводу битвы за Бахмут.Самой кровавой и масштабной битвы в 21 веке.

      Огромное преимущество России в артиллерии позволяет предположить, что ВСУ будут нести ужасающие потери, и это действительно так, о чём мы слышим из многочисленных источников на фронте. Затем, конечно, было шокирующее февральское заявление бывшего морского пехотинца США в Бахмуте о том, что продолжительность жизни на линии фронта составляет всего четыре часа.Всё это является вспомогательным для более важного момента. Огромное количество подразделений ВСУ, прошедших через Бахмут, насчитывало порядка 160 000 человек. Принимая уровень потерь между 25 и 30% (примерно на уровне уровня сгорания «Вагнера»), ясно, что потери Украины были чрезвычайными. Я считаю, что общие безвозвратные потери Украины в Бахмуте составили приблизительно 45 000 человек, с погрешностью +/- 7 000.
      Таким образом, мои текущие рабочие оценки потерь в Бахмутской битве составляют около 45 000 для Украины, 17 000 для Вагнера и 5000 для других российских войск.


      Ветеран австралийской армии, работающий добровольцем на Украине, дал очень интересное интервью, в котором он преуменьшил потери «Вагнера» и вместо этого подчеркнул, что «Украина несёт слишком много потерь» - позже он добавляет, что 24-я бригада понесла 80% потерь в Бахмуте. Он также отмечает, что «Вагнер» отдаёт предпочтение группам проникновения и небольшим подразделениям - полная противоположность массовым людским волнам.

      https://dzen.ru/a/ZHrpAJm_3yEyqqcx


      Это абсолютно огромные потери (37 бригад, 2 полка и 18 отдельных батальонов (плюс нерегулярные формирования, такие как Грузинский легион), что указывает на очевидные серьёзные потери (к слову, проукраинская карта развёртывания военных сил на сайте MilitaryLand допускает такое же титаническое развёртывание украинских сил в Бахмуте). Однако это не даёт нам возможности точно оценить потери, в основном потому, что украинский боевой порядок (ORBAT) немного запутан. Украина часто распределяет подразделения ниже уровня бригады (например, их артиллерийские бригады никогда не развёртываются как таковые), и у них есть плохая привычка к каннибализации подразделений.

      Если провести очень грубые подсчёты, то минимальное сокращение только 37 бригад могло бы легко привести Украину к потерям свыше 25 000 человек, но здесь есть целый ряд шатких предположений. Во-первых, предполагается, что Украина выводит свои бригады, когда они достигают уровня боевых неэффективных потерь (15% здесь будет условным числом), что не обязательно верно - есть прецедент, когда ВСУ оставляют войска на месте умирать, особенно из менее качественных подразделений, таких как территориальная оборона. Фактически, австралийский доброволец (интервью с ним приведено ниже) утверждал, что 24-я механизированная бригада понесла 80% потерь в Бахмуте, так что вполне возможно, что многие из этих бригад были израсходованы сверх уровня неэффективности задач (то есть, они не были правильно ротированы), но вместо этого были полностью уничтожены. Например, в недавней статье в The New Yorker были взяты интервью у выживших бойцов батальона, который был почти полностью уничтожен. В другом случае полковник морской пехоты в отставке сказал, что подразделения на передовой обычно несут 70% потерь.

      Мы можем сказать несколько вещей наверняка. Во-первых, Украина имела чрезвычайно высокий уровень потерь, что вынуждало её использовать почти треть всего личного состава. Во-вторых, мы знаем, что, по крайней мере, некоторые из этих формирований оставались на фронте до тех пор, пока не были уничтожены. Наконец, мы можем определённо сказать, что проукраинские источники ошибаются (или, возможно, лгут), когда говорят, что оборона под Бахмутом была проведена, чтобы выиграть время для Украины для наращивания сил в тылу. Мы знаем это, во-первых, потому что Бахмут ненасытно втягивал в себя дополнительные подразделения, а во-вторых, потому что в этом горниле участвовало большое количество ведущих и ветеранских сил Украины, включая около десятка штурмовых, воздушно-десантных и бронетанковых бригад.

      Однако есть ещё одна проблема с подходом к потерям, и она касается «Вагнера». Видите ли, одна из наших целей здесь - попытаться получить представление о сравнительных показателях потерь, и Бахмут здесь просто не является репрезентативным примером. Это связано с тем, что битва велась в основном с российской стороны группой «Вагнера», которая представляет собой огромное формирование с непрозрачной внутренней структурой.

      В то время как с украинской стороны мы можем перечислить длинный список формирований, сражавшихся под Бахмутом, с российской стороны мы просто обозначим 50-тысячную группу Вагнера.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 18:52
        0
        Спасибо за информацию! Но когда создавался Вагнер, никто не заикался про ведение штурмовых операций! Никаких военных операций, чисто охрана и сопровождение! Мы не наёмники США! Ведь преподносилось в начале именно так.
  8. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:23
    +4
    Все это время командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, находящийся в зоне боевых действий, неоднократно созванивался с командирами «Вагнера», обсуждая, как не допустить открытого столкновения двух военизированных структур, призванных решать одну общую задачу по изгнанию врага с территории России, подчеркнул Пригожин.

    Я с происходящего просто млею.
    Пригожин полощет МО в медийном пространстве, как хочет. Шойгу молчит, как воды в рот набрал. Потом - недоразумение Ахмата с Вагнером, и дело доходит до реальной угрозы того, что отряды могут сцепиться между собой (!). Разборки, причем, реально на слэнге 90-х. Это вообще как? И опять Шойгу молчит. Вопрос решается разговором Пригожина и Кадырова...
    Возвращение 90-х на уровне государственных ЧВК?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:28
      0
      Закон превращен в бумажку. ЧВК преступники по УК РФ, «Ахмад» не понятно кому подчиняются. Эти разборки сильнейший удар государственности России, который не может нанести внешний враг.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:48
        0
        Ахмат подчиняется так же как и остальные ВС РФ ибо это они и есть. Только в авторитете у них Кадыров. Как в Вагнере Пригожин. И случись чего.... what
        Будет грандиозный шухер
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:34
      -1
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Возвращение 90-х на уровне государственных ЧВК?

      Думаю, все проще. Очень напоминает пословицу про корован и собаку. Пригожин сейчас, как ни крути - от реальных дел отстранен, а то, что он пытается "добрать" словами - см. выше про пословицу.
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:35
      0
      А может вопрос в другом? Вагнер и Ахмат видят пути скорейшего освобождения исторической территории России, а Шойгу как неуклюжий слон, не знает что делать. И если сравнить эффективность руководства Вагнера и Ахмата с МО, то МО может оказаться далеко не лидером в плане ведения боевых операций. Одна перегруппировка МО уже на сколько затянулась!
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:52
        0
        Вагнер и Ахмат никак не могут видеть больше, чем МО. У них просто напросто доступа к таким данным нет. Если только им так кажется. Я, например, тоже "офигенный" стратег
  9. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:25
    +1
    По степени цетируемости и публичности Пригожин обогнал всех остальных вместе взятых
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:27
    +2
    В чем то Пригожин прав - "Ахмат" далеко не штурмовое подразделение в отличии от "Вагнер", хотя бы по тому что у них нет тяжёлого вооружения - танков, артиллерии, РСЗО, авиации. "Ахмат" ближе к внутренним войскам, соответственно выполнять задачи "Вагнера" они не могут. Обе эти "организации", как не крути - частные армии. И то что возникли между ними "непонятки" - плохо. И все это из-за того, что "тесть блогера" не способен организовать общее руководство и взаимодействие. Ну не его это. И чем быстрее его уберут, тем лучше для страны.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:29
    +1
    Вообще наезд командиров тик-ток войск на ЧВК выглядит очень странно.
    Похоже кто-то науськивает их на Пригожина
    Вот свежее заявление Пригожина. Это переходит в серьезное противостояние.

    Что касается провокаций. Со стороны ВСУ на сегодняшних день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. В рамках обнаружения этой подозрительной активности мы вызвали правоохранительные органы и стали исследовать пути нашего выхода вдоль дорог. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида — заряда от так называемых «Змей Горынычей». Все это было на управлении, при этом мы провели следственные действия опять же совместно с правоохранительными органами, для того чтобы все задокументировать
    .

    Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим.
    Собственно говоря, вот так.


    Вот так, один конфликт погашен, другой загорается. Кто-то играет с огнем
  12. Huggi
    Huggi Сегодня, 18:29
    0
    При чтении статьи на фоне должен играть саундтрек из Санта Барбары.
  13. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 18:30
    +1
    Молодец Пригожин! Ответил кратно и лаконично на все!
  14. zontov79
    zontov79 Сегодня, 18:35
    +1
    Я не сомневаюсь что Вагнер наведёт порядок в приграничных районах. Вопрос где ФСБ МВД и прочие , когда заходят украинские уб - дки. Смотришь криминальные новости как фсбшники в бронежилетах и касках с автоматами крутят руки спящим жуликам в трусах , а вот что то против вооруженных бойцов их не видно.
  15. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 18:37
    +1
    Ранее уже писал о том, что ничего плохого в интервью Пригожин о спецназе Кадырова не говорил. Кадыров, кстати на провокации не поддался. Нужно разобраться с чьей подачи журналисты пытались из интервью Пригожина раздуть скандал в действующей армии.