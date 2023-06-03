Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Пентагона призвал руководство КНР вернуться к двустороннему диалогу «в целях обеспечения безопасности»

13
Глава Пентагона призвал руководство КНР вернуться к двустороннему диалогу «в целях обеспечения безопасности»

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал руководство КНР вернуться к двустороннему диалогу «в целях обеспечения безопасности и стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). С таким заявлением министр обороны США выступил на межправительственном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», стартовавшем сегодня, 3 июня в Сингапуре.


Соединённые Штаты Америки считают, что поддержание диалога с Китайской Народной Республикой является существенно важной мерой, особенно на уровне наших глав военных ведомств

– сказал Остин в ходе своего выступления.

В то же время, добавил он, переговоры между двумя странами служат своего рода защитным ограждением на пути к сохранению мира и стабильности в регионе, в частности, в Тайваньском проливе. Более того, считает американский министр, всё это позволит избежать разногласий и просчётов, которые могли бы перерасти в кризис или конфликт.

Именно по этой причине сейчас и настал подходящий момент для переговоров

– отметил Остин.

Напомним, что китайские высокопоставленные военные должностные лица приостановили контакты и взаимодействие со своими американскими коллегами. Кульминационным моментом стал отказ министра обороны Китая Ли Шанфу от проведения встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, хотя оба участвуют в азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», проходящем в Сингапуре.

В Китае говорят о том, что именно США делают всё, чтобы безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и находилась под угрозой.

Вместе с тем на вопрос журналистов касательного обвинений в адрес Соединённых Штатов по поводу того, что они провоцируют Китай вокруг ситуации со «вторжением» последнего на Тайвань, министр обороны США тут же поспешил отвергнуть их. Как уже отмечал ранее Остин, официальный Вашингтон привержен сохранению статуса-кво в Тайваньском проливе, якобы поддерживая политику одного Китая. Что же касается союзнических отношений с Тайбэем, то, как подчеркнул глава американского военного ведомства, Штаты выполняют свои обязательства в рамках «Закона об отношениях с Тайванем», установленного в целях поддержки острова. Соответствующий закон был принят американским Конгрессом ещё более 40 лет назад.

В заключении, коснулся глава Пентагона и темы расширения военного присутствия Вашингтона в ИТР. В частности, он сослался на Филиппины, с которыми у США заключено двустороннее Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве, направленное на укрепление американо-филиппинского союза.

Для справки: «Диалог Шангри-Ла» – ежегодный межправительственный саммит по безопасности, в котором принимают участие главы оборонных ведомств, постоянные руководители министерств, а также другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Проводится он так называемыми независимым аналитическим центром «Международный институт стратегических исследований» (IISS) с 2002 года.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kot423
    kot423 Сегодня, 19:10
    +3
    А не проще министру обороны матрасов уже пора отсасывать, а не призывать? Сдохла "гегемония", ее уже никто в никакую каку не ставят, кроме наты и их шакалов...
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 19:28
      +3
      Опять мозги пудрят,нельзя в это вранье верить
    2. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 19:45
      +4
      Смешно! Сначала ввели санкции против министра обороны Китая,потом срочно зачесалось с ним пообщаться.Типа - чтоб ты видел меня одним глазом,а я тебя на двух костылях!Двуличие рулит!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:16
    +2
    МИД КНР продавил Госдеп,любителя мегафонной дипломатии.КНР надоело посылать Байденов,Блинкиных и Остинов на три китайских иероглифа( может один).Хотите договариваться ,тогда начинаем с азов,начнём с всяких замов- приезжайте поговорим,не договоримся - уезжайте, но бан на звонки не снимем.И так до бесконечности, пока не начнут с КНР говорить с почтением.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 20:10
      +1
      Двусторонние, по замыслу Пентагона :
      -Китайцы, снимайте штаны и поворачивайтесь задницей
      - о'кей, белая господина!!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:17
    +8
    Чем меньше общения с США тем спокойнее жизнь в стране (в любой стране), от таких "партнёров" лучше держаться подальше. Ну и о переговорах - весь мир уже видел, что американцы настоящие хозяева своего слова - хотят дают, хотят забирают. Это абсолютно не договоронадёжная страна.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:26
    +3
    Прикол в том ,что когда эта черномазая обезьяна что то говорила о видении мира по американски в Тихоокеанском регионе.СМИ не могут подтвердить что Ли Шанфу находился в зале.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 19:42
    +2
    Опять очередное разводилово. Я уж не знаю, какой умник может на это купиться. У китайцев последний шанс, надо форсировать события. Иначе обезьяна сама рискует оказаться плывущим трупом. Не знаю, через год/два шанс с Тайванем будет упущен. Неужели Си это не понимает? Понятно, ссыкотно бодаться, но сейчас реально самое время. Мы, русские, оттянули всю эту кодлу на себя.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:42
    +3
    Посмотрел " На последнем берегу" и проникся, что песец уже рядом... ( песец-полярная лисица, была замечена в 2021 на картине в кабинете К. Лаврова )
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:51
      +1
      Иезекиль25-17.Не с этого песца ,картину рисовали?
      drinks
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:26
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Иезекиль25-17.Не с этого песца ,картину рисовали?
    drinks

    Упитанный зараза: он и есть символ нашего века...
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:30
    0
    Сша ведут себя как бандиты терроизирующие весь мир. Все кто даёт хотя бы намёк на сопротивление тут же начинает получать оплеухи за смелость, если оплеуху дать напрямую не получается, то против него начинают делать провокации, для создания негативного образа и после того как образ создан, начинают прессовать противника.
    Истинные наследники своих сволочных предков!
  9. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:50
    0
    Что-то этот заокеанский баклажан совсем берега потерял. Абсолютный неадекват.