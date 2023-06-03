Глава Пентагона призвал руководство КНР вернуться к двустороннему диалогу «в целях обеспечения безопасности»

Соединённые Штаты Америки считают, что поддержание диалога с Китайской Народной Республикой является существенно важной мерой, особенно на уровне наших глав военных ведомств

Именно по этой причине сейчас и настал подходящий момент для переговоров

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал руководство КНР вернуться к двустороннему диалогу «в целях обеспечения безопасности и стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). С таким заявлением министр обороны США выступил на межправительственном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», стартовавшем сегодня, 3 июня в Сингапуре.– сказал Остин в ходе своего выступления.В то же время, добавил он, переговоры между двумя странами служат своего рода защитным ограждением на пути к сохранению мира и стабильности в регионе, в частности, в Тайваньском проливе. Более того, считает американский министр, всё это позволит избежать разногласий и просчётов, которые могли бы перерасти в кризис или конфликт.– отметил Остин.Напомним, что китайские высокопоставленные военные должностные лица приостановили контакты и взаимодействие со своими американскими коллегами. Кульминационным моментом стал отказ министра обороны Китая Ли Шанфу от проведения встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, хотя оба участвуют в азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», проходящем в Сингапуре.В Китае говорят о том, что именно США делают всё, чтобы безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и находилась под угрозой.Вместе с тем на вопрос журналистов касательного обвинений в адрес Соединённых Штатов по поводу того, что они провоцируют Китай вокруг ситуации со «вторжением» последнего на Тайвань, министр обороны США тут же поспешил отвергнуть их. Как уже отмечал ранее Остин, официальный Вашингтон привержен сохранению статуса-кво в Тайваньском проливе, якобы поддерживая политику одного Китая. Что же касается союзнических отношений с Тайбэем, то, как подчеркнул глава американского военного ведомства, Штаты выполняют свои обязательства в рамках «Закона об отношениях с Тайванем», установленного в целях поддержки острова. Соответствующий закон был принят американским Конгрессом ещё более 40 лет назад.В заключении, коснулся глава Пентагона и темы расширения военного присутствия Вашингтона в ИТР. В частности, он сослался на Филиппины, с которыми у США заключено двустороннее Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве, направленное на укрепление американо-филиппинского союза.Для справки: «Диалог Шангри-Ла» – ежегодный межправительственный саммит по безопасности, в котором принимают участие главы оборонных ведомств, постоянные руководители министерств, а также другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Проводится он так называемыми независимым аналитическим центром «Международный институт стратегических исследований» (IISS) с 2002 года.