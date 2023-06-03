В Краматорске украинская армия создаёт бетонные укрепления и огневые точки по образу ранее создававшихся в Мариуполе и Артёмовске

В сети появилась информация о том, что украинское командование рассматривает вероятным вариант российского наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Несмотря на продолжающиеся нелепые заявления от замглавы Минобороны Украины Анны Маляр о том, что «юго-западные окраины Бахмута – под украинским контролем», в реальности командование ВСУ ожидает, что контроль может быть утрачен уже и северо-западнее Бахмута (Артёмовска).Упершись в российскую оборону на флангах после некоторого продвижения, украинские войска оказались в тупике. Понесли потери в живой силе и технике, на ряде участков были отброшены назад.На представленных кадрах можно видеть, как прямо на улицах Краматорска украинские военные соорудили укрепления и огневые точки. Это многоугольные бетонные конструкции с небольшими окошками-бойницами. Они расположены в южной и восточной частях города.Такие конструкции можно наблюдать вдоль нескольких краматорских улиц, а также на Привокзальной площади. В некоторых случаях таких «башен» - по две на одном участке.Всё это напоминает аналогичные приготовления украинских войск перед боями за Мариуполь и Артёмовск. Тогда ВСУ также выставляли бетонные укрепления на улицах, потом переходили к рытью окопов прямо вдоль тротуаров. Однако в итоге, как известно, эти фортификации войскам киевского режима так ничем особенно и не помогли.