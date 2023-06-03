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В Краматорске украинская армия создаёт бетонные укрепления и огневые точки по образу ранее создававшихся в Мариуполе и Артёмовске

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В Краматорске украинская армия создаёт бетонные укрепления и огневые точки по образу ранее создававшихся в Мариуполе и Артёмовске

В сети появилась информация о том, что украинское командование рассматривает вероятным вариант российского наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Несмотря на продолжающиеся нелепые заявления от замглавы Минобороны Украины Анны Маляр о том, что «юго-западные окраины Бахмута – под украинским контролем», в реальности командование ВСУ ожидает, что контроль может быть утрачен уже и северо-западнее Бахмута (Артёмовска).


Упершись в российскую оборону на флангах после некоторого продвижения, украинские войска оказались в тупике. Понесли потери в живой силе и технике, на ряде участков были отброшены назад.

На представленных кадрах можно видеть, как прямо на улицах Краматорска украинские военные соорудили укрепления и огневые точки. Это многоугольные бетонные конструкции с небольшими окошками-бойницами. Они расположены в южной и восточной частях города.



Такие конструкции можно наблюдать вдоль нескольких краматорских улиц, а также на Привокзальной площади. В некоторых случаях таких «башен» - по две на одном участке.

Всё это напоминает аналогичные приготовления украинских войск перед боями за Мариуполь и Артёмовск. Тогда ВСУ также выставляли бетонные укрепления на улицах, потом переходили к рытью окопов прямо вдоль тротуаров. Однако в итоге, как известно, эти фортификации войскам киевского режима так ничем особенно и не помогли.
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6 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 18:01
    0
    Пусть создают. Наши войска возьму их.

    Или...обойдут. И пусть сидят, голодают.
    1. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 18:26
      +2
      Желательно обойти.
      Пусть посидят.
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:06
    +3
    Всё это напоминает аналогичные приготовления украинских войск перед боями за Мариуполь и Артёмовск. Тогда ВСУ также выставляли бетонные укрепления на улицах, потом переходили к рытью окопов прямо вдоль тротуаров. Однако в итоге, как известно, эти фортификации войскам киевского режима так ничем особенно и не помогли.

    Как это не помогли? Поэтому и понадобилось столько сил и времени на взятие этих населённых пунктов. fool
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:12
    +5
    Кто бы сомневался, что они будут строить укрепления такого или иного плана. У них есть время, из каждого населенного пункта, создавать "фортецию". Которую потом российские бойцы героически берут.
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 18:41
    0
    Надо подождать. Когда укрепятся, идти выдавливать.
  5. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 18:43
    +1
    Один выстрел из танка или гранатомёта и всё. Это не дот с метровыми стенами из железобетона, а какой то сарайчик.