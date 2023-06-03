Иран планирует создать военно-морскую коалицию для обеспечения безопасности в северной части Индийского океана

Все более нормализуется обстановка на Ближнем Востоке, долгие годы бывшим одним из самых нестабильных и взрывоопасных регионов мира. Лидеры некогда конфликтующих, вплоть до военных противостояний, стран быстро восстанавливают дипломатические отношения и экономические связи. Недавно было восстановлено членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), приостановленное в 2011 году. Стабилизируется обстановка в раздираемом в течение восьми лет гражданской войной Йемене.Даже неискушенному наблюдателю очевидно, что процесс этот напрямую связан с постепенной утратой влияния Соединенных Штатов в регионе. Ближневосточные государства не только восстанавливают былые связи, но самостоятельно, без посредников и всяческих кураторов о стороны, создают новые объединения для укрепления добрососедских связей, восстановления разрушенных в ходе конфликтов стран и укрепления региональной безопасности с учетом суверенных интересов.Иранское информагентство Mehr сообщает, что Тегеран выступил с инициативой создания коалиции для обеспечения морской безопасности в северной акватории Индийского океана. Об этом сообщил командующий ВМС армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани в телеэфире национального канала.Помимо самого Ирана, в новую коалицию войдут Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак, Пакистан и Индия. При этом командующий ВМС Ирана сослался на положительный опыт создания военно-морских альянсов, приведя в пример проведение ежегодных учений совместно с ВМС Китая и ВМФ России.Ирани подчеркнул, что все страны региона северной части Индийского океана пришли к пониманию, что они должны поддержать Исламскую Республику и совместно обеспечить безопасность, основанную на усилении межгосударственной синергии. Такие договоренности также достигнуты с Оманом.Ранее катарские СМИ сообщили, что Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Оман намереваются сформировать совместные военно-морские силы под эгидой Китая для усиления морской безопасности в Персидском заливе. В пятницу катарская телекомпания «Аль-Джазира» распространила информацию, в которой говорится, что Китай уже начал посреднические переговоры между Тегераном, Эр-Риядом и Абу-Даби, направленные на укрепление безопасности морского судоходства.Участие Индии в новой коалиции наверняка станет неприятным сюрпризом для США. Ведь Вашингтон предпринимает активные усилия для создания подконтрольных ему военно-морских союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния Китаю, открыто пытаясь вовлечь в них и Нью-Дели.