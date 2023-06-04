Военное обозрение
Войти Регистрация

Совет по инспекциям ВМС США: материальное состояние американского флота ухудшилось

5
Совет по инспекциям ВМС США: материальное состояние американского флота ухудшилось

Общее материальное состояние американского военно-морского флота ухудшилось по состоянию на 2022 финансовый год – эта негативная тенденция началась ещё в 2017 году. Такие данные следуют из отчёта, подготовленного Советом по инспекциям и обследованию ВМС США (INSURV).


Так, согласно отчёту, на конец 2022 финансового года примерно 44% морских судов были проинспектированы с опозданием.

Также, из документа выяснилось, что INSURV не в состоянии обеспечить себя достаточным количеством персонала с тем, чтобы проверить каждый корабль раз в 3 года, как того требует регламент. Для этого ему необходимо полагаться на помощь регионального пункта технического обслуживания (ТО) и ремонта, сотрудники которого выступали бы в этом случае в качестве инспекторов.

Совет не располагает достаточным количеством помещений для осуществления необходимого технического контроля, особенно в том, что касается разработки специальных технических условий

– следует также из отчёта.

Стоит отметить, что проводилось исследование материального состояния в отношении боевых надводных кораблей, подлодок и авианосцев, при этом наиболее серьёзные нарушения были выявлены в командовании морскими перевозками американских ВМС - на военно-транспортных судах (УДК, обычных десантных кораблях).

По состоянию на 2022 год Совет по инспекциям и обследованию осуществил проверку материальной части 80 действующих американских кораблей и судов. Среди них – подводные лодки типа «Вирджиния», класс боевых кораблей прибрежной морской зоны «Индепенденс», экспедиционный скоростной транспорт класса Spearhead, соединитель «корабль-берег», также известный как класс LCAC 100 (система, предложенная ВМС США в качестве замены имевшегося десантного корабля на воздушной подушке), портовые буксиры и так называемые казарменные корабли.

Интересный вывод в том, что теперь совет ждёт от властей роста финансирования, чтобы расширить свою деятельность по изучению материально-технического состояния флота. После отмены потолка госдолга в США финансировать можно что угодно и, получается, в каких угодно объёмах. Видимо, в совете это прекрасно понимают, а потому и отчёт подоспел вовремя...
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:49
    0
    Всем денюжку заработать хоцца. Желательно себе в карман!)))
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 07:33
      0
      Инспекция всегда плачется, что не хватает бюджета.
      Особенно военные США.
      Сколько не дай - всегда будут клянчить больше.
      Если взять ТОП-12 стран по военным расходам, то у США как раз будет ровно столько, сколько у остальных 11-ти.
      И всё равно клянчут увеличить бюджет.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 07:49
        +1
        а что в этом плохого? баланс то сохраняется, 3%, а не половина экономики, когда что-то дохнет, тк остается за бортом распределения средств.

        они и выбьют и наинспектируют, что половина кораблей нуждается .. в перекраске (для примера) - по их отчетам пойдут госзаказы промышленности = зарплаты амерам, а те дальше на хлеб, авто итдтп отечеств.товары = зарплаты следующим амерам = мультипликатор развития в действии, 1 бумажка 10 налогов наплодит и 100 раз все окупит. И флот будет обновлен и промышленность при деле и 10 лет жизни занятых в конкр. и смежных процессах граждан обеспечены, а это дети, Шансы (мозги) и тд - вот так оно все.

        Так что покупайте наши овгз - и у нас можно будет делать так же, гордясь высоким внутренним госдолгом = народом.
        У нас флот, особенно 30-летний ТОФ, давно ждет хоть какой-то поддержки от народа.
        Иначе и 40 справит в одиночестве.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:59
    +2
    2й день крокодиловых слез сразу после появления новых средств. О да, лоббизм, как он есть.
    (ну занятно, даже показательно, как тут же они пойдут в оборот, рядовые амеры моментально придумывают оборотные кольца, т.е. никакой инфл. составл, а реальное развитие)

    Я только не понимаю - а нафига это перепечатывать для нашей публики, как и по госдолгу?
    Чтоб порадовались фз чему? %) как там было - ветер дует, деревья шумят
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    0
    Советом по инспекциям и обследованию ВМС США (INSURV)
    Совет послушав жалобы адмиралов на недостаточное финансирование ВМС решил, а чем он хуже. Поэтому решили высказать свои жалобы и попросить дополнительного финансирования. Все закономерно - всем нужны деньги.