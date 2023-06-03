ВС РФ усилили огневое давление на противника в Славянско-Краматорской агломерации

Поступают сообщения о наращивании огневой активности Вооружённых сил России с давлением на Славянско-Краматорском направлении. В течение дня российская артиллерия и авиация наносили удары по объектам размещения личного состава и техники противника в Краматорске и окрестностях. Оттуда до освобождённого Артёмовска около 30-33 км по прямой.
Теперь стало известно о том, что наносятся удары по пунктам размещения личного состава ВСУ и «гвардии наступления» в Славянске и южных пригородах – в районе рек Сорищи и Бакай. Они впадают в реку Казённый Торец. Эту естественную водную преграду противник в последнее время пытается укрепить, выстраивая укрепрайон. Оттуда же украинские подразделения в последние несколько недель пытались наступать в направлении Бахмута (Артёмовска), нанося удары во фланги.
Теперь сами наносившие удары оказались под ударами. Идёт обработка позиций врага в том числе планирующими авиабомбами. Выбиваются средства и расчёты противовоздушной обороны.
Также стало известно о взрывах в Днепропетровске. При этом какой-либо информации о том, что в городе и области объявлялась воздушная тревога, на данную минуту не поступало.
Над городом поднимаются клубы дыма.
На неделе по объектам противника в Днепропетровской области уже наносились удары, итогами которых стало в том числе нанесение огневого поражения логистическому узлу к востоку от Днепра.