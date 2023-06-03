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ВС РФ усилили огневое давление на противника в Славянско-Краматорской агломерации

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ВС РФ усилили огневое давление на противника в Славянско-Краматорской агломерации

Поступают сообщения о наращивании огневой активности Вооружённых сил России с давлением на Славянско-Краматорском направлении. В течение дня российская артиллерия и авиация наносили удары по объектам размещения личного состава и техники противника в Краматорске и окрестностях. Оттуда до освобождённого Артёмовска около 30-33 км по прямой.


Теперь стало известно о том, что наносятся удары по пунктам размещения личного состава ВСУ и «гвардии наступления» в Славянске и южных пригородах – в районе рек Сорищи и Бакай. Они впадают в реку Казённый Торец. Эту естественную водную преграду противник в последнее время пытается укрепить, выстраивая укрепрайон. Оттуда же украинские подразделения в последние несколько недель пытались наступать в направлении Бахмута (Артёмовска), нанося удары во фланги.



Теперь сами наносившие удары оказались под ударами. Идёт обработка позиций врага в том числе планирующими авиабомбами. Выбиваются средства и расчёты противовоздушной обороны.

Также стало известно о взрывах в Днепропетровске. При этом какой-либо информации о том, что в городе и области объявлялась воздушная тревога, на данную минуту не поступало.



Над городом поднимаются клубы дыма.

На неделе по объектам противника в Днепропетровской области уже наносились удары, итогами которых стало в том числе нанесение огневого поражения логистическому узлу к востоку от Днепра.
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:20
    +6
    Дай Бог, чтобы ВС РФ не ограничились полумерами, а это огневое давление вылилось в какой-то прогресс СВО. hi
    1. Маз
      Маз Сегодня, 21:51
      0
      импотенту не поможет удаленный доступ, пока нога пехотинца не ступит на вожделенную землю
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:21
        0
        Приходит старый генерал в публичный дом и заказывает минет. Заходят в номер и проститутка начала обслуживать клиента. Час обслуживает, второй, потом ей надоело и говорит:
        — Он же у вас не стоит!
        — А он не должен стоять. Он должен блестеть.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:42
      +1
      Я, правильно понял, что командиров уже залолбало ждать их контрнаступ? winked
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 22:53
        0
        Цитата: Теренин
        Я, правильно понял, что командиров уже залолбало ждать их контрнаступ? winked

        Пока, доподлинно, неизвестно. hi
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:01
    +3
    Отгрузка с Славяно - Крамоторского направления и не только с него продолжается в сторону Львива.Место ещё много.Да и кладбищ во Львове много.Когда во Львиве возникнет понятие реальности от потерь.
    Мы всё равно победим и добьёмся своего.Или военным или дипломатическим путём.Последнее предложение ,это краткий перевод дипломатического русского - на просто русский, сегодня слов Пескова.Молодец порадовал,ведь может если захочет .Наверно повод для таких слов дают мужики с ЛБС всех родов войск России.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:28
    0
    Сегодня в энергетике заявлены серьезные проблемы, многие районы остались без электричества. Надо продолжать бить по их энергообъектам дешевыми беспилотниками.
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 22:41
    -1
    А вот с утра очень много вопросов по Запорожскому направлению и до сих пор тишина. У нас там в ГШ все на месте?