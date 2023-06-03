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Байден подписанием нового закона отменил дефолт в США и фактически основные законы экономики

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Байден подписанием нового закона отменил дефолт в США и фактически основные законы экономики

Джозеф Байден лёгким росчерком президентской шариковой ручки отменил дефолт в Соединённых Штатах Америки. Если задать вопрос: «А что, так можно было?», то ответ на него прост: в созданной Западом экономической системе нигде и никому нельзя, а США можно.


Напомним, что цирковое представление, посвящённое «проблеме надвигающегося дефолта», особенно активно шло в последние несколько недель. В Минфине США заявили, что 5 июня может наступить дефолт, используя традиционные для Голливуда сценарии на практике.

Представление уже в том, что все те, кто сколько-нибудь знаком с «особенностями» макроэкономической политики США, прекрасно понимали: Вашингтон никакого дефолта не допустит. Для этого достаточно заключить «джентльменское соглашение» между демократами и республиканцами. Оно и было заключено, затем утверждено обеими палатами Конгресса, а несколько часов назад подписано президентом Байденом.

Обращают на себя внимание, разве что, формулировки образца лета 2023 года. Если раньше американские президенты, подписывая документы, хотя бы называли цифры нового потолка госдолга, то теперь эту «нелепицу» решили попросту замести под ковёр. В принятом законе нет никакой конкретной планки этого долга, есть срок. И срок этот – 2025 год.

Таким образом, суть в том, что власти США уже без какого-либо стеснения могут печатать под всевозможные свои проекты ничем не обеспеченные доллары, и продолжаться эта псевдоэкономическая вакханалия будет до вступления в должность следующего президента США (как минимум). То есть, Байден сам себе организовал карт-бланш до окончания своего президентского срока. Если можно охарактеризовать всё это одним предложением, то, пожалуй, оно таково: экономические законы больше не живут.
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21 комментарий
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 22:10
    +5
    Мне всегда казалось, что называть экономику наукой - большая ошибка, слишком субъективно
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:13
      +2
      Цитата: роман66
      что называть экономику наукой - большая ошибка

      заблуждаетесь, там все четко и реально, а нарушителей законов рано или поздно постигнет "кара", кстати чем позже тем кара будет страшнее
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 22:46
        0
        Только там так построено что кара настигнет не сами сша, а их вассалов.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:48
      +1
      Цитата: роман66
      Мне всегда казалось, что называть экономику наукой - большая ошибка, слишком субъективно

      Рома, всё объективно winked американская экономика, наперекор науке, крепнет вместе с маразмом Байдена laughing
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 22:55
      0
      Всю разруху экономики они перекинули на весь мир, кто пользует доллары!!! Они снова в шоколаде , а остальной мир будет глотать обиды и пускай кто вякнет. Так что самое время отказаться от долларов всем , кто не хочет стать вассалом для США!
  2. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 22:10
    -2
    Байден - мощный старик и Голова!
    Однако чего ж теперь с мировой экономикой-то станет?
    Европа начнет шлепать евры свои поганые?
    И тачкой пачек денег в магаз за хлебом?
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 22:17
      0
      Цитата: Tochilka
      Однако чего ж теперь с мировой экономикой-то станет?

      Инфлиация, обеднение среднего класса и падение покупательского потенциала.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:12
    +3
    законы экономики матрасией уже давно отменены
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:39
      0
      С вашем мнением согласен полностью ,сам охреневал от их экономики в эпоху ковида,должна быть полная задница ,а она как бы в рост идёт.У них два сообщающихся денежных сосуда ,один в США а другой в Европе,переполнится им не давали все остальные. hi
  4. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 22:14
    +5
    Подумаешь, туфта какая. У нас вон три упыря лёгким мановением шариковой ручки уничтожили великое государство - Советский Союз. Потом несколько весёлых ребят лёгким мановением передали основные богатства СССР в руки кучке существ которые гордо именуют себя олигархами. Так что Байден со своим дефолтом на фоне этого - мелкий клоун в шапито.
  5. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 22:15
    +3
    Как говорил Маяковский
    -Завидуйте, я гражданин Советского Союза.
    Вот весь мир и пожимает плоды всемирной долларизации. И пофигу им все абсолютно. Даже Китайцы не знают что с этой массой бумаги делать, хоть весь мир скупи и ещё останется на хлеб с маслом.
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 22:22
    0
    Амеры больше ста лет живут не по средствам. Сейчас пытаются растянуть халяву на подольше. Даже интересно, кто и как долго их будет финансировать, желающих все меньше и меньше.
  7. Black_Messiah
    Black_Messiah Сегодня, 22:22
    +1
    Это как жить за счет безлимитной кредитной карты, гулять, бухать и всячески наслаждаться жизнью на сумму, превышающую твой реальный заработок
    С той лишь разницей, что коллекторы никогда не придут
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:28
      -1
      Цитата: Black_Messiah
      С той лишь разницей, что коллекторы никогда не придут

      халява имеет свойство когда-нибудь заканчиваться
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 22:45
        0
        В США есть хорошая система ,если хочешь жить дорого ,бохато - живи в кредит,это дисциплинирует.Первый кредит ,проценты драконовские 13- 15%.Но первый кредит у американца это машина ,на этом этапе лузеры отсеиваются,потом проценты резко понижается на следующие кредиты.Но не сейчас ,5 - 7 % кредита для среднего американца очень дорого.
  8. zloybond
    zloybond Сегодня, 22:26
    +2
    Всемирный должник обьявил миру, что он все прощает, что кому должен. drinks
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:28
    +1
    Подняв планку долга ,самоходный дед ,увеличил поступление в " бюджет СВО".На сырьевой рынке цены пошли вверх на биржах , мировые спекулянты вздохнула с облегчением.Надо осваивать американские доллары. Всё взаимосвязано.Так ради прикола в 70ых прошлого века 1 фунт был равен 2,5 $ bullyА счас скока?
  10. Roust
    Roust Сегодня, 22:34
    +1
    А кто бы сумневалси. Цирк продолжается.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:45
    -1
    Все так дружно предрекали закат доллара... а он опять сдвинулся вправо
    И опять старые мантры, но с новой силой : "сколько бы верёвочке не виться...", "мыльный пузырь вот-вот лопнет", "живут не по средствам"...
    Сами себя уговариваем, ей-богу


    Теперя все соседи скажут:
    «Кот-Васька плут! Кот-Васька вор!
    И Ваську-де, не только что в поварню,
    Пускать не надо и на двор,
    Как волка жадного в овчарню:
    Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
    А Васька слушает, да ест.
    ________

    А я бы повару иному
    Велел на стенке зарубить:
    Чтоб там речей не тратить попустому,
    Где нужно власть употребить.

    (дедушка Крылов)
  12. PASus
    PASus Сегодня, 22:50
    -1
    Американы зарабатывают на войне, подписанные законы это спектакль для простачков. Можно как угодно долго глумиться над громадным госдолгом сша и возможностью продажи свеженапечатанных $ странам-лохам, но у сша самый крупный запас золотм в мире - 8,5 тыс.тонн (у РФ 2,5 тыс.тонн), поэтому не всё так однозначно, активы у них есть, хотя это далеко не решающий фактор.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 22:52
    0
    Что и следовало ожидать.
    Госдолг США это облигации, которые они реализуют и за это получают деньги.
    Вот когда США не сможет обслуживать свои обязательства, вот тогда эта пирамида и рухнет, а пока новые "инвесторы" Обслуживают долги старых.