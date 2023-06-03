Байден подписанием нового закона отменил дефолт в США и фактически основные законы экономики

Джозеф Байден лёгким росчерком президентской шариковой ручки отменил дефолт в Соединённых Штатах Америки. Если задать вопрос: «А что, так можно было?», то ответ на него прост: в созданной Западом экономической системе нигде и никому нельзя, а США можно.Напомним, что цирковое представление, посвящённое «проблеме надвигающегося дефолта», особенно активно шло в последние несколько недель. В Минфине США заявили, что 5 июня может наступить дефолт, используя традиционные для Голливуда сценарии на практике.Представление уже в том, что все те, кто сколько-нибудь знаком с «особенностями» макроэкономической политики США, прекрасно понимали: Вашингтон никакого дефолта не допустит. Для этого достаточно заключить «джентльменское соглашение» между демократами и республиканцами. Оно и было заключено, затем утверждено обеими палатами Конгресса, а несколько часов назад подписано президентом Байденом.Обращают на себя внимание, разве что, формулировки образца лета 2023 года. Если раньше американские президенты, подписывая документы, хотя бы называли цифры нового потолка госдолга, то теперь эту «нелепицу» решили попросту замести под ковёр. В принятом законе нет никакой конкретной планки этого долга, есть срок. И срок этот – 2025 год.Таким образом, суть в том, что власти США уже без какого-либо стеснения могут печатать под всевозможные свои проекты ничем не обеспеченные доллары, и продолжаться эта псевдоэкономическая вакханалия будет до вступления в должность следующего президента США (как минимум). То есть, Байден сам себе организовал карт-бланш до окончания своего президентского срока. Если можно охарактеризовать всё это одним предложением, то, пожалуй, оно таково: экономические законы больше не живут.