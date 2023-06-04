Западные эксперты негативно реагируют на противоречащие друг другу заявления Зеленского и его офиса о контрнаступлении

Западные эксперты всё чаще говорят о том, что власти Украины «водят всех за нос» с обещаниями контрнаступления. На фоне заявлений представителей американской администрации о том, что поставленного Украине оружия достаточно для начала контрнаступательной операции, официальный Киев делает заявления, друг другу противоречащие.
Так, на Западе обратили внимания на два заявления – от президента Украины Зеленского и от заместителя главы его офиса Жовквы. Эти заявления были сделаны с интервалом в несколько часов.
Зеленский высказался о том, что Украина готова начать контрнаступление, причём дополнительных поставок вооружения для этого на данный момент не нужно. Потом он же заявил, что Украине «необходимо не менее 50 ЗРК Patriot». Это как минимум 55 млрд долларов, не считая десятков миллиардов на боеприпасы к этим батареям.
А упомянутый Жовква в интервью британской «Таймс» объявил о недостаточном количестве оружия для контрнаступления.
Жовка:
Если вы хотите начать контрнаступление, успешное контрнаступление, вам нужно всё имеющееся в вашем распоряжении, включая танки, артиллерию, бронетехнику. У нас, вероятно, всего этого недостаточно для успеха.
По словам Жовквы, именно поэтому Зеленский в последнее время посетил множество стран мира – в надежде получить необходимое оружие.
Западные эксперты считают, что власти Украины постоянно пытаются сделать отсылку к тезису о том, что «Запад помогает Украине, но недостаточно для её успеха на поле боя». И если многие официальные лица делают вид, что не замечают этих претензий со стороны Киева, то в западном экспертном сообществе отмечают, что Украину вооружили так, как не вооружены многие страны НАТО. Мол, что же им ещё нужно для «перемоги над Россией»?..