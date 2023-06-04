Военное обозрение
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Комбинированными ударами поражены военные объекты противника в Харьковской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Днепропетровской областях

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Комбинированными ударами поражены военные объекты противника в Харьковской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Днепропетровской областях

В течение вечера и ночи имела место очередная волна комбинированных ударов по территории, контролируемой противником. Накануне «Военное обозрение» сообщало о поднимающихся над Днепропетровском столбах дыма. Поражены объекты размещения личного состава «гвардии наступления» и вооружённых сил Украины, уничтожены склады с оружием и боеприпасами, которые киевский режим традиционно размещает неподалёку от гражданских объектов.


Ночью взрывы гремели в самых разных регионах Украины. Нанесено огневое поражение целям в Сумской и Кировоградской областях. Там зафиксировано не менее 6 прилётов по складам материально-технического обеспечения ВСУ, лагерям подготовки украинских военных, включая подразделения территориальной обороны. Прилёты зафиксированы по целям непосредственно в самом Кировограде, переименованном киевским режимом в Кропивницкий.

Взрывы гремели в оккупированном ВСУ Запорожье, причём, что интересно, ещё до того, как там была объявлена воздушная тревога. Кстати, в Днепропетровской области накануне вечером была аналогичная ситуация.

По последним данным, поражена военная техника противника неподалёку от Киева. Источники сообщают о том, что комбинированный удар дронами и ракетами вновь привёл к уничтожению пусковых установок и РЛС зенитных ракетных комплексов. О том, какие именно комплексы уничтожены (повреждены), пока нет данных.

Взрывы гремели и в Харькове, а также в районе Волчанска, где продолжалось уничтожение скопившегося личного состава и военной техники украинских вооружённых формирований.

Напомним, что ранее представители киевского режима заявляли, что «у России быстро иссякнут возможности по нанесению комбинированных ударов по объектам в Киеве и столичном регионе».

Не иссякают.
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7 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:22
    +10
    Продолжайте парни: пока нацисты дышат нам покоя не будет.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:47
    +6
    Хорошая новость с утра. Вот бы так начинался каждый день!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +7
    комбинированный удар дронами и ракетами вновь привёл к уничтожению пусковых установок и РЛС зенитных ракетных комплексов
    Поэтому Зеленский и мечется требуя уже 50 ЗРК "Пэтриот". А наши молодцы, долбят каждую ночь (день) и пока без перерыва. Порошенко в бомбоубежище (прекрасная картинка после его обещаний жителям Донбасса), Кличко ругается с Зеленским из-за бомбоубежищ, Зеленский укатил в очередной вояж по европам, в городах взрывается, горит... Нормально.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:01
      +2
      Уже 50 требует? Их вроде всего чуть больше сотни. Он вообще понимает сколько это зелёных денежков?)))) Да денежков то хрен бы с ними, но это пол наты оставить без ПВО. Он по роялю наверное и головой постукивал.
      1. sergey_taf
        sergey_taf Сегодня, 08:20
        0
        Не его задача что-либо понимать. Глашатай он всего лишь, начитка на публику присланных текстов...
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:31
    -5
    Непонятно на что влияют эти обстрелы. Нет, я конечно рад за вас господа-урякалки у вас всё хорошо.

    Из этого видео видно, что Шебекино защищать никто не будет. Все готовятся принимать беженцев.
    1. kartalovkolya
      kartalovkolya Сегодня, 08:17
      0
      А ты поезжай в Белгородскую область и спроси у белгородцев на что влияют наши удары .... А о Шебекино не таким как ты судить,наши ребята так шуганули укросволоту,что только пятки влипали в одно место!