В течение вечера и ночи имела место очередная волна комбинированных ударов по территории, контролируемой противником. Накануне «Военное обозрение» сообщало о поднимающихся над Днепропетровском столбах дыма. Поражены объекты размещения личного состава «гвардии наступления» и вооружённых сил Украины, уничтожены склады с оружием и боеприпасами, которые киевский режим традиционно размещает неподалёку от гражданских объектов.
Ночью взрывы гремели в самых разных регионах Украины. Нанесено огневое поражение целям в Сумской и Кировоградской областях. Там зафиксировано не менее 6 прилётов по складам материально-технического обеспечения ВСУ, лагерям подготовки украинских военных, включая подразделения территориальной обороны. Прилёты зафиксированы по целям непосредственно в самом Кировограде, переименованном киевским режимом в Кропивницкий.
Взрывы гремели в оккупированном ВСУ Запорожье, причём, что интересно, ещё до того, как там была объявлена воздушная тревога. Кстати, в Днепропетровской области накануне вечером была аналогичная ситуация.
По последним данным, поражена военная техника противника неподалёку от Киева. Источники сообщают о том, что комбинированный удар дронами и ракетами вновь привёл к уничтожению пусковых установок и РЛС зенитных ракетных комплексов. О том, какие именно комплексы уничтожены (повреждены), пока нет данных.
Взрывы гремели и в Харькове, а также в районе Волчанска, где продолжалось уничтожение скопившегося личного состава и военной техники украинских вооружённых формирований.
Напомним, что ранее представители киевского режима заявляли, что «у России быстро иссякнут возможности по нанесению комбинированных ударов по объектам в Киеве и столичном регионе».
Не иссякают.