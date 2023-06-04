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Шесть украинских ракет, включая «Точку-У», перехватила российская ПВО над Бердянском

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Шесть украинских ракет, включая «Точку-У», перехватила российская ПВО над Бердянском

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по городам, находящимся в тыловой зоне. Накануне Киев предпринял попытку ударить по Бердянску, но сработала российская ПВО, перехватившая ракеты.


Поставив Украине крылатые ракеты воздушного базирования, Великобритания предоставила Киеву возможность наносить удары по городам, находящимся вне досягаемости артиллерии и РСЗО. В Киеве этой возможностью воспользовались на полную катушку, в последние дни целями для ракет стали Мариуполь и Бердянск.

Накануне киевский режим снова нанес ракетный удар по Бердянску, российская ПВО перехватила над городом шесть ракет, причем одна из них была "Точкой-У" с кассетной боевой частью. То есть в Киеве заранее спланировали ударить по гражданскому населению, а кассетная боева часть должна была привести к многочисленным жертвам. Остальные ракеты, перехваченные зенитными комплексами, были британскими Storm Shadow. По крайней мере, все последние удары по тыловым районам наносились именно этими ракетами.

По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре. Кассетные боевые части детонировали в воздухе

- говорится в сообщении администрации Бердянска.

На данный момент информации о каких либо разрушениях в городе нет, ПВО сумела перехватить все ракеты, запущенные по городу. До этого Киеву удалось нанести удары по порту Бердянска.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:37
    +3
    Откуда над Бердянском появилась "Точка У" с ее дальностью полета чуть больше ста верст?Или мы что то не знаем?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:42
      +10
      Цитата: dmi.pris1
      Откуда над Бердянском появилась "Точка У" с ее дальностью полета чуть больше ста верст?

      120 км, с обычной БЧ. Как раз где-то столько от Орехова или Гуляй-поля, но это же по-максималу, а значит противник произвел развертывание и пуски в паре километров от ЛБС... А это говорит о том, что нет у нас там должного количества средств технической разведки, что бы мониторить обстановку не то, что в глубине обороны противника, а фактически на его переднем крае
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:52
        +3
        Если только так,я уже ничему не удивляюсь в этой странной операции..Долгое время надували щеки,а надо было качать мускулы..
      2. chingachguc
        chingachguc Сегодня, 07:30
        +2
        Ни о чем это не говорит. Отследить перемещение отдельных машин чрезвычайно трудно. Ещё труднее наладить передачу информации в реальном времени, чтобы она попадала куда надо и вовремя
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 07:36
          0
          Бесполезняк... Глупо доказывать человеку, что пусковую разрабатывали специально мобильной - именно для работы в условиях противодействия противника, тут если до сих пор не понял - никогда не поймет
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 08:08
            0
            Цитата: Bingo
            Глупо доказывать человеку, что пусковую разрабатывали специально мобильной - именно для работы в условиях противодействия противника,

            Это ПУ разработки 80-х годов 20-го века и если через 50-т лет у нас нет возможности им противодействовать, то что то явно не так. Тем более, что ни каких секретов по этим ПУ для нас не существует.
            Где наши "Ланцеты"? Где "Грады" и авиация?
            И я уже рад, что при содействии "горби" были уничтожены РК "Ока" и "Пионер"
    2. Mraka
      Mraka Сегодня, 07:44
      0
      Я думал они у украинцев уже кончились
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:51
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Откуда над Бердянском появилась "Точка У" с ее дальностью полета чуть больше ста верст?Или мы что то не знаем?
      Зато мы точно знаем, что сосредоточиться нужно на уничтожении носителей.
      Остальные ракеты, перехваченные зенитными комплексами, были британскими Storm Shadow. По крайней мере, все последние удары по тыловым районам наносились именно этими ракетами.
  2. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 06:40
    +2
    Ну надо же. У этих уродов до сих пор пара десятков Точек в заначке осталось. И видимо, как раз кассетных, чисто для террора.
    1. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 07:32
      0
      Значит, осталась. Или где то наскребли. Или купили. Однако странно, что мы Точки не используем. При небольшой модернизации - установка блока ГЛОНАСС ,- эта ракета может стать высокоточкой
  3. monetam
    monetam Сегодня, 06:46
    +4
    Что ж, респект нашей ПВО ! Главное, что бы при производстве танков и снарядов не забывали про ТОР-ы и Панцири, про боеприпасы и к ним, про РЛС и станции РЭБ, потому что и они несут потери, так что нужно своевременная замера - такая, что бы противник не вообразил, что может пробивать дыры в российской системы защиты от обстрелов.
  4. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 06:48
    -1
    МО в полном составе со всеми прихлебателями и хенеральшами в белгородскую и распределить ровным слоем по границе.вопрос с обстрелами решен будет ооочень быстро.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 06:56
      0
      Ну тогда уж и нас заодно. Иначе кем они командовать будут
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:54
    0
    А почему мы не используем "Точки "?У нас их на хранении должны быть сотни. Минимум модернизации и бить ими по переправам,местам скопления техники и живой силы.