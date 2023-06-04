Шесть украинских ракет, включая «Точку-У», перехватила российская ПВО над Бердянском

По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре. Кассетные боевые части детонировали в воздухе

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по городам, находящимся в тыловой зоне. Накануне Киев предпринял попытку ударить по Бердянску, но сработала российская ПВО, перехватившая ракеты.Поставив Украине крылатые ракеты воздушного базирования, Великобритания предоставила Киеву возможность наносить удары по городам, находящимся вне досягаемости артиллерии и РСЗО. В Киеве этой возможностью воспользовались на полную катушку, в последние дни целями для ракет стали Мариуполь и Бердянск.Накануне киевский режим снова нанес ракетный удар по Бердянску, российская ПВО перехватила над городом шесть ракет, причем одна из них была "Точкой-У" с кассетной боевой частью. То есть в Киеве заранее спланировали ударить по гражданскому населению, а кассетная боева часть должна была привести к многочисленным жертвам. Остальные ракеты, перехваченные зенитными комплексами, были британскими Storm Shadow. По крайней мере, все последние удары по тыловым районам наносились именно этими ракетами.- говорится в сообщении администрации Бердянска.На данный момент информации о каких либо разрушениях в городе нет, ПВО сумела перехватить все ракеты, запущенные по городу. До этого Киеву удалось нанести удары по порту Бердянска.