Китайский эсминец попытался перехватить американский боевой корабль в Тайваньском проливе

В Пентагоне возмущены действиями китайского эсминца, попытавшегося "перехватить" корабль ВМС США, следовавший через Тайваньский пролив. Как сообщает Global News, китайцы прошли буквально "перед носом" американцев.
Американцам "чудом" удалось избежать столкновения с китайским кораблем, вышедшим наперерез эсминцу ВМС США, следовавшему через Тайваньский пролив. По данным канадского издания, американский эсминец "Чан-Хун" (Chung-Hoon) и канадский фрегат "Монреаль" следовали проливом, который Китай считает своими территориальными водами. Во время движения им наперерез вышел китайский боевой корабль, вероятней всего эсминец проекта 052D, требуя сменить курс.
Американский боевой корабль менять курс отказался, потребовав от китайского "держаться подальше", но эсминец ВМС НОАК пошел наперерез американскому, вынудив того изменить курс и снизить скорость, чтобы избежать столкновения. Как сообщается, китайский корабль прошел перед американским на расстоянии не больше 150 ярдов (137 метров). Американцы возмущены действиями китайского корабля, вероятней всего, в ближайшее время Пекин получит ноту протеста. Как неоднократно заявляли в Пентагоне, для американского флота нет "запретных зон", Вашингтон выступает за "свободное судоходство".
Китай считает Тайваньский пролив своими территориальными водами, поскольку Тайвань является одной из провинций Китая. США другого мнения, они считают, что воды пролива являются нейтральными, поэтому доступны для плавания. К тому же в Вашингтоне считают, что Тайвань является самостоятельным и суверенным государством, поэтому оказывают ему всяческую поддержку, включая военную помощь.
Напомним, что совсем недавно китайский истребитель J-16 прошел буквально перед носом разведывательного самолета RC-135 ВВС США, заставив американский экипаж "поволноваться".