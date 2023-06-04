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Китайский эсминец попытался перехватить американский боевой корабль в Тайваньском проливе

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Китайский эсминец попытался перехватить американский боевой корабль в Тайваньском проливе

В Пентагоне возмущены действиями китайского эсминца, попытавшегося "перехватить" корабль ВМС США, следовавший через Тайваньский пролив. Как сообщает Global News, китайцы прошли буквально "перед носом" американцев.


Американцам "чудом" удалось избежать столкновения с китайским кораблем, вышедшим наперерез эсминцу ВМС США, следовавшему через Тайваньский пролив. По данным канадского издания, американский эсминец "Чан-Хун" (Chung-Hoon) и канадский фрегат "Монреаль" следовали проливом, который Китай считает своими территориальными водами. Во время движения им наперерез вышел китайский боевой корабль, вероятней всего эсминец проекта 052D, требуя сменить курс.

Американский боевой корабль менять курс отказался, потребовав от китайского "держаться подальше", но эсминец ВМС НОАК пошел наперерез американскому, вынудив того изменить курс и снизить скорость, чтобы избежать столкновения. Как сообщается, китайский корабль прошел перед американским на расстоянии не больше 150 ярдов (137 метров). Американцы возмущены действиями китайского корабля, вероятней всего, в ближайшее время Пекин получит ноту протеста. Как неоднократно заявляли в Пентагоне, для американского флота нет "запретных зон", Вашингтон выступает за "свободное судоходство".

Китай считает Тайваньский пролив своими территориальными водами, поскольку Тайвань является одной из провинций Китая. США другого мнения, они считают, что воды пролива являются нейтральными, поэтому доступны для плавания. К тому же в Вашингтоне считают, что Тайвань является самостоятельным и суверенным государством, поэтому оказывают ему всяческую поддержку, включая военную помощь.

Напомним, что совсем недавно китайский истребитель J-16 прошел буквально перед носом разведывательного самолета RC-135 ВВС США, заставив американский экипаж "поволноваться".
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18 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +4
    китайцы прошли буквально "перед носом" американцев.
    Американцы по привычке начали "гонять понты" - "американский боевой корабль менять курс отказался, потребовав от китайского "держаться подальше" в расчете на то, что китайцы не посмеют создать опасную для американского корабля ситуацию, но глубоко ошиблись. В следующий раз может и "навал" произойти.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 07:36
      +6
      Только тараном и надо действовать.
      Когда в Чёрном море СССР так сделал (и чуть при этом секретную ракету не спёр), надолго отбил у США желание повторять провокации.
      Американцам пока не врежешь - говорить что-то бесполезно. Они говорить умеют лучше.
      1. палестинец
        палестинец Сегодня, 07:44
        0
        про ракету не слышал, расскажите вкратце если не трудно, я видел видео навала но не более
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:47
          +4
          Да там боцман пытался "заарканить"что то из ракетного вооружения на палубе амерзца
          1. Reklastik
            Reklastik Сегодня, 07:53
            +3
            Боцманы они такие. Хозяйственные.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 07:52
      +1
      Цитата: rotmistr60
      В следующий раз может и "навал" произойти.

      У китайцев в данной точке наличествует столько кораблей, что они их там могут поставить "борт в борт" и перегородить тот фарватер и тем не менее они высылают для перехвата двух "нарушителей" всего ОДИН боевой корабль... Может стоит обратить внимание на этот момент. Китай не хочет пока делать решительные шаги. Но долго ли это "пока", в нынешней обстановке будет продолжаться?
  2. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 07:28
    +3
    Ну, что можно сказать, молодцы китайцы. Напрягли матрасников, продемонстрировали стойкость и волю идти до конца. Амерцы смелые пока их боятся.
    Когда-то и наш флот так мог оскалиться на п и н досов.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:35
    +5
    У американцев весьма оригинальное понимание свободы...
    то есть свобода только для себя родимых ...для остальных демократия основанная на правилах.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:41
    +1
    [quote]Американский боевой корабль менять курс отказался, потребовав от китайского "держаться подальше", но эсминец ВМС НОАК пошел наперерез американскому, вынудив того изменить курс и снизить скорость, чтобы избежать столкновения.[/quote
    Сначала попробовал гавкнуть, но нарвался на волкодава и быстренько отступил. Флажки сигнальные сразу попрятали. Вот в этом все США. Лицом к лицу в бой не вступают.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 07:43
    -5
    Цитата: LIONnvrsk
    Ну, что можно сказать, молодцы китайцы. Напрягли матрасников, продемонстрировали стойкость и волю идти до конца. Амерцы смелые пока их боятся.

    Как США плавали,так и будут ходить. Основной рынок Китая-за океаном,да и остальные расплачиваются долларами США. Терять выгодного клиента--да пусть плавают. wink
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:01
      +2
      По-моему, уже не так. Мир меняется. Только за последний год уже окончательно забыты: демократия, международное право, свободный рынок, глобализация и прочие вещи, на которые молились ещё пару лет назад.
      Идёт передел мира между Китаем и Штатами. И в этой ситуации товарооборот между ними будет сокращаться в любом случае и останется только торговля необходимыми товарами. А если это произойдёт в любом случае, то чего на него молиться?
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:21
        0
        Цитата: parabyd
        По-моему, уже не так. Мир меняется.

        из капиталистического становится каким? куда меняется? отодвинули прибыль на второе место? капиталисты? капиталистов могут отодвинуть или монархисты или коммунисты- не наблюдаю их массовых движений по миру.. ни Китаю, ни СГА не выгодно снижение прибыли, а это все антураж... причем прибыль получают именно люди принимающие решения, а не обычные граждане.. они по Вашему ума лишились- в убытки входить с неясными перспективами? и ради чего?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:52
    +3
    Топить надо янки, они понимают только силу.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:56
    0
    Постоянно китайцы должны янки напрягать,если хотят чтобы с ними считались.
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:57
    0
    уникальная нация искателей агрессоров
    всей своей жирной задницей садится в твоем дворе и орет об агрессии, если прогоняешь
  9. Sergey Kotomin
    Sergey Kotomin Сегодня, 08:02
    +2
    Испанцы: ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

    Американцы: ... советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.

    Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.

    Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.

    Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

    Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦЕМ USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. НЕМЕДЛЕННО УБИРАЙТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!

    Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое человек. Нас сопровождают пёс, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживает радиостанция «Канал 106 - Экстремальные Ситуации На Море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ё...ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ё...го корабля, который разобьется вдребезги об эти ё...ные скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.

    Американцы: OК, принято, спасибо. Конец связи.
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:08
    +1
    ".......американский эсминец "Чан-Хун" (Chung-Hoon)......" - ха-ха-ха-ха!
  11. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:09
    0
    Все прямо по М. Задорнову про его маяк и полосатый АУГ. Уже теперь и корабли неправильно им кран перекрывают. А Черное море они видимо уже забыли? Там то похлеще по щам получили.))))