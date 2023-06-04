В Министерстве обороны Украины продолжают утверждать, что подразделения ВСУ «удерживают» юго-западные окраины Бахмута

В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии

Мы со своей стороны наносим удары по врагу всеми возможными средствами, чтобы помешать этим ротационным мерам

Министерство обороны Украины продолжает утверждать, что подразделения ВСУ по-прежнему находятся в Бахмуте и удерживают окраины на юго-западе города. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.Заместитель Резникова рассказала о ситуации на линии соприкосновения заявив, что российские войска предпринимают попытки наступать на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях, но "доблестные" украинские войска "мощно сопротивляются". Говоря про Бахмутское направление, Маляр заявила, что ситуация в городе стабильная, ВСУ якобы продолжают удерживать юго-западные окраины, а ЧВК "Вагнер" остается в Бахмуте, но украинские войска, почему-то, не атакует. По ее словам, штурмовики "Оркестра" проводят "инструктаж" подразделений Минобороны.- заявила Маляр.Вторит ей и спикер группировки войск "Восток" ВСУ Сергей Череватый. Выступая на телевидении, полковник заявил, что подразделениям российской армии так и не удалось полностью захватить Бахмут. По его словам, замена отрядов ЧВК "Вагнер" на подразделения десанта проводятся в преддверии "молниеносной атаки" ВСУ, командование ВС России опасается, что украинские войска возьмут Бахмут.- заявил Череватый.Вот такая параллельная реальность, где не признается потеря города, хотя об этом говорят даже на Западе. Утрату контроля над Соледаром в Киеве признали спустя 10 дней, после освобождения Бахмута уже прошло уже больше двух недель.