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В Министерстве обороны Украины продолжают утверждать, что подразделения ВСУ «удерживают» юго-западные окраины Бахмута

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В Министерстве обороны Украины продолжают утверждать, что подразделения ВСУ «удерживают» юго-западные окраины Бахмута

Министерство обороны Украины продолжает утверждать, что подразделения ВСУ по-прежнему находятся в Бахмуте и удерживают окраины на юго-западе города. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.


Заместитель Резникова рассказала о ситуации на линии соприкосновения заявив, что российские войска предпринимают попытки наступать на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях, но "доблестные" украинские войска "мощно сопротивляются". Говоря про Бахмутское направление, Маляр заявила, что ситуация в городе стабильная, ВСУ якобы продолжают удерживать юго-западные окраины, а ЧВК "Вагнер" остается в Бахмуте, но украинские войска, почему-то, не атакует. По ее словам, штурмовики "Оркестра" проводят "инструктаж" подразделений Минобороны.

В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии

- заявила Маляр.

Вторит ей и спикер группировки войск "Восток" ВСУ Сергей Череватый. Выступая на телевидении, полковник заявил, что подразделениям российской армии так и не удалось полностью захватить Бахмут. По его словам, замена отрядов ЧВК "Вагнер" на подразделения десанта проводятся в преддверии "молниеносной атаки" ВСУ, командование ВС России опасается, что украинские войска возьмут Бахмут.

Мы со своей стороны наносим удары по врагу всеми возможными средствами, чтобы помешать этим ротационным мерам

- заявил Череватый.

Вот такая параллельная реальность, где не признается потеря города, хотя об этом говорят даже на Западе. Утрату контроля над Соледаром в Киеве признали спустя 10 дней, после освобождения Бахмута уже прошло уже больше двух недель.
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4 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 08:15
    +2
    В Министерстве обороны Украины продолжают утверждать, что подразделения ВСУ «удерживают» юго-западные окраины Бахмута
    Ну надо тут и видеть и хорошее. ВСУ перестало утверждать, что они до сих пор удерживаются в Соледаре... Надо просто дождаться когда основное внимание будет переключено на другой участок и про этот вспоминать перестанут
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:26
      +2
      Одинокий японец тридцать лет держал оборону на острове.Но это не значит,что Япония не капитулировала
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:20
    +3
    Щеневмерлики же... Ровно в полночь вылезают из могил и начинают "удерживать". И так до первого крика петуха, созывающего коллег на кормежку
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
    0
    Вот такая параллельная реальность, где не признается потеря города, хотя об этом говорят даже на Западе.
    Есть такие птички, дятлы называются. Но, у них есть ещё одно название. laughing