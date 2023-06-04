В Польше обнаружили фрагменты воздушного шара неизвестного происхождения с надписями на кириллице

Польские военные бьют тревогу, в районе одной из воинских частей найдены фрагменты воздушного шара неизвестного происхождения. Все бы ничего, но на шаре обнаружены надписи на кириллице.На юго-западе Польши, в Варминьско-Мазурском воеводстве, обнаружены фрагменты "подозрительного аэростата". Мало того, что найдены они рядом с крупной воинской частью и полигоном, на шаре еще обнаружены надписи на кириллице. В Министерстве обороны Польши бьют тревогу заявляя, что это может быть разведывательный аэростат российской армии. Масла в огонь добавляет и найденная среди фрагментов антенна.Как заявляют в правоохранительных структурах воеводства, на остатки шара наткнулись местные жители, после чего сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили пенопластовый ящик и антенну, а также сам аэростат с "подозрительными надписями".В настоящее время все найденные элементы аэростата переданы военным, которые их тщательно изучат. По мнению экспертов, это может быть метеорологический зонд, но в военном ведомстве решили досконально изучить все фрагменты, чтобы исключить ошибку. В то же время не исключено, что это может быть разведывательный зонд, запущенный российскими или белорусскими военными. В то же время, в Оперативном командовании ВС Польши отмечают, что нарушений воздушного пространства республики системы не зафиксировали.Напомним, что совсем недавно в США началась охота на метеорологические зонды, которые также не засекались системами ПВО. Как утверждали в Вашингтоне, это были "разведывательные" воздушные шары, якобы запущенные Китаем.