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В Польше обнаружили фрагменты воздушного шара неизвестного происхождения с надписями на кириллице

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В Польше обнаружили фрагменты воздушного шара неизвестного происхождения с надписями на кириллице

Польские военные бьют тревогу, в районе одной из воинских частей найдены фрагменты воздушного шара неизвестного происхождения. Все бы ничего, но на шаре обнаружены надписи на кириллице.


На юго-западе Польши, в Варминьско-Мазурском воеводстве, обнаружены фрагменты "подозрительного аэростата". Мало того, что найдены они рядом с крупной воинской частью и полигоном, на шаре еще обнаружены надписи на кириллице. В Министерстве обороны Польши бьют тревогу заявляя, что это может быть разведывательный аэростат российской армии. Масла в огонь добавляет и найденная среди фрагментов антенна.

Как заявляют в правоохранительных структурах воеводства, на остатки шара наткнулись местные жители, после чего сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили пенопластовый ящик и антенну, а также сам аэростат с "подозрительными надписями".

В настоящее время все найденные элементы аэростата переданы военным, которые их тщательно изучат. По мнению экспертов, это может быть метеорологический зонд, но в военном ведомстве решили досконально изучить все фрагменты, чтобы исключить ошибку. В то же время не исключено, что это может быть разведывательный зонд, запущенный российскими или белорусскими военными. В то же время, в Оперативном командовании ВС Польши отмечают, что нарушений воздушного пространства республики системы не зафиксировали.

Напомним, что совсем недавно в США началась охота на метеорологические зонды, которые также не засекались системами ПВО. Как утверждали в Вашингтоне, это были "разведывательные" воздушные шары, якобы запущенные Китаем.
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36 комментариев
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  1. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 09:14
    +2
    Бой с тенью по заподному, то есть с метеозондами, перемога по польски от кураторов из США!
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:57
      +2
      Кто живёт близко от польской границы, поучаствуйте в веселье - запускайте, когда ветер в нужную сторону дует, воздушные шары, на которых пишите привет полякам на кирилице понятным международным сленгом.
      Можно ещё небольшой пакетик с мукой к нему привязать.
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 10:10
      0
      аэростат с "подозрительными надписями".

      А там дрова лежат...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:15
    +4
    на шаре обнаружены надписи на кириллице.
    А надпись гласила "Сделано в России", а ниже уже по польски, чтобы было понятно полякам - "Готовьтесь пшеки, расплата не минуема". А если серьезно, то после "китайских шаров" в Сша в Европе вдруг тоже стали происходить аналогичные происшествия. Каждый хочет показать, что его страна представляет огромный интерес если не для китайцев, то для русских точно, которые естественно представляют угрозу нац безопасности. В данном случае решила отметиться Польша и не спроста заговорили о надписях на кириллице. Переводчиков в Польше не нашлось поэтому единственно, что установлено, так это то, что надписи сделаны на кириллице.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:20
      +1
      rotmistr60 hi, вы АБСОЛЮТНО правы, мода у них пошла такая.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 09:24
      +1
      О , ужас то какой .
      Самое страшное что надпись на кириллице .
      Остальное как то и не опасно .
      Есть такая лапша из букв , знают наверное все дети .
      А не разбросать ли над Польшей несколько тонн этих "буковок" на кириллице ?
      Вот паники будет .
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:30
        +1
        Цитата: Кузнец 55
        Есть такая лапша из букв


        Жаль что не лапша именно быстрого приготовления. А то еще и Китай бы прилепили
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:32
        +5
        Кузнец55 hi, а что помните хохму про школу или колледж в США где русские ученики выпустили свиней под номером 1,2,4, острили что потом ещё неделю искали свинью под номером 3.
    3. 4ekist
      4ekist Сегодня, 09:33
      +1
      .....может быть разведывательный зонд, запущенный российскими или белорусскими военными.

      Можно предположить, если надпись состоит из трех букв, значит точно наш.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: rotmistr60
      Переводчиков в Польше не нашлось поэтому единственно, что установлено, так это то, что надписи сделаны на кириллице.

      Когда найдут что то с одними многоточиями, то и это признают российским с запрещёнными в России словами и оборотами. laughing
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:16
    +1
    Ещё только поляки к истерики с шарами не присоединялись. Обратный адрес там кириллицей не был подписан? А то, может, от болгар случайно прилетел. smile
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:18
    0
    На юго-западе Польши, в Варминьско-Мазурском воеводстве, обнаружены фрагменты "подозрительного аэростата". Мало того, что найдены они рядом с крупной воинской частью и полигоном, на шаре еще обнаружены надписи на кириллице.
    Потом дополнительно сообщат, что нашли буденовку, удостоверение сотрудника ФСБ, кирзовые сапоги... laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:25
      +2
      a.s.zzz888 hi, а балалайка, водка, гормонь. Иначе не считово.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
        +1

        Ропот 55 (АЛЕКСАНДР)
        Сегодня, 09:25
        НОВЫЙ

        +1
        a.s.zzz888 hi, а балалайка, водка, гормонь. Иначе не считово.
        hi Это будет в найденном тайнике)). wink
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 09:51
      +3
      Из достоверных источников стало известно, что необходимо иметь при себе нашим разведчикам:
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:22
    0
    А надпися по всей видимости как в паспорте борна или из миссия невыполнима-мрдьГней, т.е билебирда но главное на чтоб кирилице, по тому что не на английском.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:28
      +1
      evgen1221 hi, Киняев Фома laughing мне больше надпись в Полицейской Академии второй части понравилась.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:22
    0
    на шаре еще обнаружены надписи на кириллице

    Дайте угадаю... шар - монгольский? Хотя далековато... казахский? Вряд ли...
    Тогда, может, болгарский? или сербский?
    А-аа, украинский же!)
    А если серьёзно, то кириллица используется в письменности не менее десятка стран, в том числе тех, что перечислил выше
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:23
    +1
    100% НЛО wassat
    и что дальше?
    Опять "газы" в воду? - только круги пошли...
    шакалы
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:23
    +1
    Винни забросили, точно. Петров с Бошировым в отпуске, вот и заменяет
  9. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 09:26
    +1
    Я так думаю,нашим давно надо было запустить воздушные шары для мониторинга Украины и Польши.
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:27
    0
    Пусть вспоминают знаки кириллицы, а там глядишь и историю начнут вспоминать настоящую.
  11. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:34
    0
    А че написано было? Привет от Петрова и Боширова, или просто слово из трех букв?
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:36
    0
    Надпись на кириллице по видимому гласит: метеозонд такй-то, при обнаружении передать владельцу, не вскрывать. fool
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:06
      +1
      Это был китайский зонд; в России его орнитологи поймали на перелёте, окольцевали и отпустили на волю. yes
  13. sabakina
    sabakina Сегодня, 09:39
    -1
    Пускай пошукают вокруг воздушного шара, там ещё два грибника должны бродить, в виде Винокура и Юрского. laughing Пистолет с глушителем однако...
  14. stels_07
    stels_07 Сегодня, 09:43
    0
    Китаисы балуються. Тттттекст комендантский
  15. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 09:46
    +1
    Надписи из трёх букв с указанием направления куда необходимо следовать Польше?
    1. notingem
      notingem Сегодня, 09:56
      0
      Там еще и рисунок с маршрутом следования был.
  16. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 09:47
    0
    Помнится, в новостях весной было, что наши запускали шары с отражателями на них. Чтоб перегрузить и вскрыть укроПВО. Может этот как раз из тех?
    Не исключаю, что остряков всегда и везде есть, то и надписям разного характера места нашлось. laughing
  17. notingem
    notingem Сегодня, 09:55
    0
    Я даже догадываюсь что там на кириллице написано. Обиделись пшеки
  18. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 10:04
    0
    на шаре еще обнаружены надписи на кириллице

    наверно что то вроде :
    головка пальца ноги
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:18
    0
    Поляки решили не отставать.
    А на ящике подписи ВВП случаем не было?
    Скорее-всего это шарик их холопов, ветром с Окраины надуло.
    Надо и нам в небеса посмотреть
  20. vik669
    vik669 Сегодня, 10:21
    0
    Проникновенье наше по планете
    Особенно заметно вдалеке
    В общественном парижском туалете
    Есть надписи на русском языке!
  21. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:24
    0
    У бздышеков опять бомбануло...
    ......................................................
  22. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 10:40
    0
    "подозрительные надписи на кириллице" !? Там маму польскую не поминали часом?