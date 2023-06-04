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Британское издание: Обученные в Европе военнослужащие ВСУ вынуждены проходить переподготовку после возвращения на Украину

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Британское издание: Обученные в Европе военнослужащие ВСУ вынуждены проходить переподготовку после возвращения на Украину

Подготовленных по стандартам НАТО украинских военных приходится переучивать, прибывшие после обучения в Европе военнослужащие ВСУ проходят переподготовку. Об этом пишет Guardian.


Британское издание ссылается на украинских военных, ранее проходивших подготовку в Великобритании. Как оказалось, военные инструкторы НАТО, обучающие военнослужащих ВСУ, не дают им необходимый для ведения боевых действий объем знаний. Все дело в том, что у американских и европейских военных нет опыта войны против регулярных войск, все последние военные столкновения были с боевиками уровня того же "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в России).

Как утверждается, военные инструкторы НАТО дают только начальные знания, обучая украинских военных азам военного дела. В той же Великобритании всушники учатся стрелять, оказывать медицинскую помощь, строить укрепления, штурмовать здания и т.д. Но их не учат противостоять регулярной армии, поэтому прибыв на Украину, они проходят переподготовку, где их обучают уже украинские военные, имеющие боевой опыт.

У них есть опыт, но речь идет о борьбе с талибами, а это отличается от борьбы с регулярной армией. Поэтому нашим солдатам приходится переучиваться здесь

- заявил один из украинских военных.

Все бы ничего, но подготовка военнослужащих ВСУ в странах Европы проводится отнюдь не бесплатно, обучение одного бойца обходится в 10 - 20 тысяч долларов в зависимости от специальности. Пока за это платит Европа и США, но эти средства записываются на счет Украины, и в скором времени Запад предъявит этот счет к оплате.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:49
    +2
    Ага,переподоотовкв..Это все заключается в убытии на фронт,а там,как повезет
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 10:12
      +1
      А знаете что пока на передке не побудешь вся подготовка это чисто теория основы .
      Ну а на переднем тут уже наука и будет вся и быстрая .
      Не знаю как там у Всук только в окопах наверное новых все ж обучают.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:26
        0
        Пока за это платит Европа и США, но эти средства записываются на счет Украины, и в скором времени Запад предъявит этот счет к оплате

        Единственный для украинцев выход избавиться от кабалы на тысячи лет - объявить режим Зеленского (и Порошенко заодно) фашистским, навязанным извне, все долги - недействительными.
        Ну и (вполне в украинской традиции) потребовать компенсации от Запада за убитых, за вмешательство во внутренние дела.
      2. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 10:26
        0
        Цитата: сайгон
        А знаете что пока на передке не побудешь вся подготовка это чисто теория основы .
        Ну а на переднем тут уже наука и будет вся и быстрая .
        Не знаю как там у Всук только в окопах наверное новых все ж обучают.

        what Касательно практики на линии соприкосновения в ближнем стрелковом бою и быстрого обучения - согласен. Однако, подготовка тактике ведения боя, обращения с оружием, умения оказать первую медицинскую помощь - вырабатывает рефлексы, благодаря которым обращаешься с оружием, выбираешь стрелковую позицию уже на автомате, мало раздумывая. В окопах прибывшее пополнение, даже подготовленное в учебках "старики" все-равно обучают, объясняют... yes
  2. grem
    grem Сегодня, 10:00
    0
    Главное деньги освоили ..Восточный фронт тут вам не стрелялки компьютерные ,там убивают из всех видов вооружения
  3. Aken
    Aken Сегодня, 10:01
    +1
    Чему удивляемся? Их учат карательным акциям против мирного населения.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:07
    +1
    wassat
    Так и раньше писалось в комментариях на нашем сайте
    "Ну какие учителя Литовцы, Эстонцы, Поляки, да и Британцы - те страны кто по не выиграл ни одной войны, только участия в рейдах по Афганистану и Сирии - где нет сопротивления регулярной армии"
    Чему такие вояки могут научить ВСУк???
    laughing
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:18
    0
    Британское издание ссылается на украинских военных, ранее проходивших подготовку в Великобритании. Как оказалось, военные инструкторы НАТО, обучающие военнослужащих ВСУ, не дают им необходимый для ведения боевых действий объем знаний. Все дело в том, что у американских и европейских военных нет опыта войны против регулярных войск
    . О чем говорили/писали не раз, не два, теперь и до них доходит... все обучение по стандартам НАТОшки, похоже на НВП.
    Впрочем, так тоже можно и нужно... а накладываясь на упертость, отмороженность бывших... в общем, противник тяжёлый, это следует осознавать.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:25
    +1
    Твайумать, они наконец доперли, что воевать-то не воевали давно с армией! Еще через полвека допрут, что США в принципе не вело ни разу ни одной войны - они даже не знают, что такое воюющая страна, когда речь - о самом существовании государства, бомбы падают не за океаном, а у тебя в огороде, и война касается каждой семьи, поэтому сопли про спасение какого-то Раяна даже смех не вызывают, а фразу Лаврова. Они же реально думают, что это США победили Гитлера, когда только 3% семей, по их данным - с военнослужащими, воевавшими в ВМВ. А у нас блин в каждой семье оба деда, ну теперь уже скорей все 4 прадеда - воевали, кто погиб, кто выжил, но редчайший случай, чтоб оба деда не воевали - просто редчайший... А в США - 97%
    И они там в США на полном серьезе рекомендации какие-то, стратегии придумывают, о войнах зная по книжкам, причем написанным лягушатниками, для которых поражение в войне означало не уничтожение в лагерях, а то, что ценники на двух языках на круасаны писать, и все.
    И они что-то там будут осуждать Донбасс, которому обещали "сперва виселицы, потом школы"
  7. sabakina
    sabakina Сегодня, 10:26
    +2
    - Билл. Я научу тебя, как заходить в помещение.
    - Микола. А воевать?
    - Билл. Этому ты научишь сам.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:34
      0
      Билл: Бросай гранату и потом заходи.
      Мыкола: Та гранаты жеж нет !
      Билл: Тогда проходи мимо !
  8. billybones
    billybones Сегодня, 10:35
    0
    "Гранаты у него не той системы".

    "Белое солнце Пустыни".