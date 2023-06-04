Британское издание: Обученные в Европе военнослужащие ВСУ вынуждены проходить переподготовку после возвращения на Украину

У них есть опыт, но речь идет о борьбе с талибами, а это отличается от борьбы с регулярной армией. Поэтому нашим солдатам приходится переучиваться здесь

Подготовленных по стандартам НАТО украинских военных приходится переучивать, прибывшие после обучения в Европе военнослужащие ВСУ проходят переподготовку. Об этом пишет Guardian.Британское издание ссылается на украинских военных, ранее проходивших подготовку в Великобритании. Как оказалось, военные инструкторы НАТО, обучающие военнослужащих ВСУ, не дают им необходимый для ведения боевых действий объем знаний. Все дело в том, что у американских и европейских военных нет опыта войны против регулярных войск, все последние военные столкновения были с боевиками уровня того же "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в России).Как утверждается, военные инструкторы НАТО дают только начальные знания, обучая украинских военных азам военного дела. В той же Великобритании всушники учатся стрелять, оказывать медицинскую помощь, строить укрепления, штурмовать здания и т.д. Но их не учат противостоять регулярной армии, поэтому прибыв на Украину, они проходят переподготовку, где их обучают уже украинские военные, имеющие боевой опыт.- заявил один из украинских военных.Все бы ничего, но подготовка военнослужащих ВСУ в странах Европы проводится отнюдь не бесплатно, обучение одного бойца обходится в 10 - 20 тысяч долларов в зависимости от специальности. Пока за это платит Европа и США, но эти средства записываются на счет Украины, и в скором времени Запад предъявит этот счет к оплате.