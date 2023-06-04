Российские системы РЭБ посадили несколько украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Крым

Киевский режим продолжает предпринимать попытки атак Крыма с помощью беспилотников, не стала исключением и эта ночь. Как заявляют власти республики, российская ПВО со своей задачей справилась.
Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку удара по полуострову. По имеющейся информации, в течение ночи Крым атаковало девять беспилотников, но ни один из них своей задачи не выполнил, прекрасно сработали зенитные комплексы и системы РЭБ. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пять украинских дронов были сбиты, еще четыре посажены с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Наши стали чаще использовать РЭБ, в конце прошлого месяца за одну ночь удалось заглушить и посадить сразу шесть украинских дронов.
Результатом ночной атаки стали выбитые стекла в двух частных домах Джанкоя, как пояснил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, это произошло после падения сбитого над городом украинского беспилотника. Пострадавших нет.
Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают
- написал он в своем ТГ-канале.
Также на территории одного из домовладений был обнаружен не взорвавшийся дрон ВСУ, на место прибыли взрывотехники, которые нейтрализовали угрозу. Перед разминированием были эвакуированы более 50 человек, их отправили в пункт временного размещения.
Отметим, что атаки на Крым со стороны Украины происходят почти ежедневно, в Киеве считают, что таким образом они "освобождают полуостров от русских". США ничего не имеют против ударов по Крыму беспилотниками и ракетами, так как считают полуостров "территорией Украины".