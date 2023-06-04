Польша отправила в Молдавию большое количество оружия и боеприпасов для полицейских сил республики

Запад начал вооружать не только армию Молдавии, но и полицию, партия оружия для молдавских полицейских сил прибыла накануне из Польши. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.
Польша поставила Молдавии крупную партию оружия, боеприпасов и другого оборудования для оснащения полиции. Как заявили в Варшаве, на территории Молдавии якобы предпринимаются попытки дестабилизации обстановки "пророссийскими силами", поэтому полиция республики должна быть во всеоружии и в готовности пресечь выступления.
Что именно направлено молдавским полицейским не раскрывается, известно, что отправителем является министерство внутренних дел Польши, а для доставки груза в Кишинев было использовано шесть грузовых самолетов - пара C-130 Hercules и четыре более легких C-295 CASA.
Независимая и суверенная Молдова, которая противостоит попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке. Именно поэтому я решил передать молдавской полиции огромный груз
- написал польский министр в одной из запрещенных в России соцсетей.
Стоит отметить, что Запад активно взялся за вооружение Молдавии, в настоящее время Евросоюз реализует сразу несколько военных программ, в рамках которых передает молдавской армии вооружения, снятые с хранения вооруженных сил европейских государств. Кишинев уже начал получать бронетранспортеры, а 31 мая Брюссель передал военное оборудование, закупленное на средства из Европейского фонда мира (IEP), из которого также финансируется и Украина.
Известно, что молдавская армия получила беспилотники, ноутбуки, средства для обезвреживания взрывоопасных предметов и т.д. До конца года ЕС поставит Молдавии роботов-саперов, металлоискатели, радары и радиолокационное оборудование, транспортные средства и медицинское оборудование.