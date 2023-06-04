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Польша отправила в Молдавию большое количество оружия и боеприпасов для полицейских сил республики

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Польша отправила в Молдавию большое количество оружия и боеприпасов для полицейских сил республики

Запад начал вооружать не только армию Молдавии, но и полицию, партия оружия для молдавских полицейских сил прибыла накануне из Польши. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.


Польша поставила Молдавии крупную партию оружия, боеприпасов и другого оборудования для оснащения полиции. Как заявили в Варшаве, на территории Молдавии якобы предпринимаются попытки дестабилизации обстановки "пророссийскими силами", поэтому полиция республики должна быть во всеоружии и в готовности пресечь выступления.

Что именно направлено молдавским полицейским не раскрывается, известно, что отправителем является министерство внутренних дел Польши, а для доставки груза в Кишинев было использовано шесть грузовых самолетов - пара C-130 Hercules и четыре более легких C-295 CASA.

Независимая и суверенная Молдова, которая противостоит попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке. Именно поэтому я решил передать молдавской полиции огромный груз

- написал польский министр в одной из запрещенных в России соцсетей.

Стоит отметить, что Запад активно взялся за вооружение Молдавии, в настоящее время Евросоюз реализует сразу несколько военных программ, в рамках которых передает молдавской армии вооружения, снятые с хранения вооруженных сил европейских государств. Кишинев уже начал получать бронетранспортеры, а 31 мая Брюссель передал военное оборудование, закупленное на средства из Европейского фонда мира (IEP), из которого также финансируется и Украина.

Известно, что молдавская армия получила беспилотники, ноутбуки, средства для обезвреживания взрывоопасных предметов и т.д. До конца года ЕС поставит Молдавии роботов-саперов, металлоискатели, радары и радиолокационное оборудование, транспортные средства и медицинское оборудование.
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:53
    +1
    Независимая и суверенная Молдова, которая противостоит попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке. Именно поэтому я решил передать молдавской полиции огромный груз
    fool fool Независимая и суверенная нуждается в напалме, спросите США, у них опыт... requestСанду воспользуется точно.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:01
      +4
      Чувствую, что всё-таки отправит Молдавию эта румынка Сайя Манду на свинорезку вслед за Украиной. am
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:00
    +2
    Могут еще поделиться опытом в строительстве концлагерей - в этом они рубят
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:07
    +3
    Из кожи вон Польша лезет чтоб стать "любимой женой" полосатии не думая что в стороне ей отсидеться при раздувании конфликтности в Европе не выйдет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:10
      +1
      В Польше цыгане-беженцы с Украины закошмарили город..Продолжайте прежним курсом..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +5
    После того, как начали вооружать грузинскую армию и обучать в/сл случилась 5 дневная война в Ю.Осетии. После того, как принялись вооружать украинскую армию и обучать ее в/сл началась сначала т.н. АТО на Донбассе, а затем Россия вынуждена была вмешаться. Сегодня начали вооружать Молдавии, значит Приднестровью приготовиться? И конечно в таких делах без поляков ни как не обойтись - свинья всегда грязь найдет.
  5. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 11:46
    0
    Себе то хоть оставили?... а то, мало ли...
    Всем все раздадут и ничего не останется, добрый дядя из-за океана может и не поделиться в нужный момент.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:47
    0
    https://www.lublin112.pl/romowie-z-ukrainy-opanowali-miasto-mieszkancy-w-strachu-burmistrz-apeluje-o-reagowanie/
    Тем временем в самой Польше барак - цыгане с Украины. как пишут, фактически оккупировали город))) Ну как ОНИ пишут... У себя бы порядок навели!
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
    +1
    для доставки груза в Кишинев было использовано шесть грузовых самолетов - пара C-130 Hercules и четыре более легких C-295 CASA.
    Не слишком ли много бортов для "полиции"? И сколько той полиции в кишиневе? bully