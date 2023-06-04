Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал попадание двух российских ракет по военному аэродрому под Кропивницким

Россия нанесла удар по военному аэродрому в районе Кропивницкого (Кировограда), об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, выступивший в эфире телемарафона на украинском телевидении.
В Генштабе ВСУ признали попадание российских ракет по оперативному аэродрому в районе Кропивницкого, но о последствиях сообщать отказались, отговорившись "секретностью" данных сведений. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Игната, по аэродрому попало две ракеты. Выпущено, конечно же, было больше, но "доблестная" украинская ПВО почти все посбивала. По украинским данным, всего российская авиация подняла в воздух шесть "авиационных носителей", которые выпустили шесть ракет.
Из шести ракет четыре уничтожила ПВО, а две, к сожалению, попали в оперативный аэродром близ Кропивницкого. О последствиях я вам не буду говорить, но есть такие реалии
- заявил Игнат.
Кроме того, некие инфраструктурные объекты поражены в Сумской области, это тоже признали в Генштабе ВСУ, но раскрывать подробности также отказались. Сообщается, что вместе с ракетами российские силы использовали дроны-камикадзе типа "Герань-2", а также нанесли удары ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
С 01.00 по 04.00 ч 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 выпущено из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия
- говорится в сводке Генштаба ВСУ.