Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал попадание двух российских ракет по военному аэродрому под Кропивницким

Из шести ракет четыре уничтожила ПВО, а две, к сожалению, попали в оперативный аэродром близ Кропивницкого. О последствиях я вам не буду говорить, но есть такие реалии

С 01.00 по 04.00 ч 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 выпущено из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия