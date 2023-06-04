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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал попадание двух российских ракет по военному аэродрому под Кропивницким

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал попадание двух российских ракет по военному аэродрому под Кропивницким

Россия нанесла удар по военному аэродрому в районе Кропивницкого (Кировограда), об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, выступивший в эфире телемарафона на украинском телевидении.


В Генштабе ВСУ признали попадание российских ракет по оперативному аэродрому в районе Кропивницкого, но о последствиях сообщать отказались, отговорившись "секретностью" данных сведений. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Игната, по аэродрому попало две ракеты. Выпущено, конечно же, было больше, но "доблестная" украинская ПВО почти все посбивала. По украинским данным, всего российская авиация подняла в воздух шесть "авиационных носителей", которые выпустили шесть ракет.

Из шести ракет четыре уничтожила ПВО, а две, к сожалению, попали в оперативный аэродром близ Кропивницкого. О последствиях я вам не буду говорить, но есть такие реалии

- заявил Игнат.

Кроме того, некие инфраструктурные объекты поражены в Сумской области, это тоже признали в Генштабе ВСУ, но раскрывать подробности также отказались. Сообщается, что вместе с ракетами российские силы использовали дроны-камикадзе типа "Герань-2", а также нанесли удары ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

С 01.00 по 04.00 ч 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 выпущено из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия

- говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:30
    +4
    Ну,раз реалии такие хреновые,значит попали по адресу.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 12:35
      0
      А нынче тяжело скрыть. Наши снимки со спутника предъявят спустя время. Как это было с аэродромом в Хмельницком. И коль уж признались, видимо там далеко не ВПП поражена.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:30
    +5
    Зачем гонять шесть Ту 95 МС с нагрузкой в одну ракету,что то недоговаривают.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:40
      +2
      что то недоговаривают
      Если бы они говорили все, как есть, то на Западе давно задумались - все, что даем идет действительно в помощь или в расходный материал? Коль Игнат решился частично признать попадание ракет значит удар нанес ощутимый урон.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:42
      +1
      Ну,так это сказано для ушей громодян,да кураторов..
    3. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 11:43
      0
      Амеры старт носителей видят отсюда и звездеж. А сбить полный боекомплект с шести самолётов это проблема. Отсюда и хохлоправда
    4. фигвам
      фигвам Сегодня, 11:47
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Зачем гонять шесть Ту 95 МС с нагрузкой в одну ракету

      У них свой мир, своя математика, они особенные)))
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:33
    0
    Только полное уничтожение носителей идеологии нацизма на Украине и их вооружённых сил гарантирует нам выживание в этой войне.
  4. Vert
    Vert Сегодня, 11:37
    +1
    Игнат вопрос за чем подымать в воздух 6 ту 95 мсм- для пуска 6 ракет ,БРЕД.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:46
    +2
    Они получили несколько хороших попаданий от беспилотников Geran и ракет Х 101-555.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:49
    +2
    Сильно переживаю, однако))) какой-то хмырь непонятный, за войну "треплется", Быдланова уже шесть дней не видно, Залупного уже месяц не видать. Не случилось ли с ними чегой-то?)))
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 11:57
      +2
      Если всё хорошо то земля им стекловатой... Больше точных попадания...
    2. astepanov
      astepanov Сегодня, 12:32
      +1
      Замужнему, похоже, вживляют соединение с ИИ, поскольку нанесен урон содержимому черепной коробки.