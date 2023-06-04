Штурмовые отряды ВС России продвинулись в Марьинке и взяли под контроль очередные пять кварталов

Освободили примерно 70% самой Марьинки. Нам нужно сделать все для того, чтобы взять Марьинку и отодвинуть сам фронт от Донецка насколько возможно дальше, чтобы артиллерия и РСЗО противника не могли доставать до столицы ДНР

Позитивные новости поступают с Донецкого направления, там штурмовые отряды российской армии сумели продвинуться вперед и освободить от украинских националистов очередные пять кварталов Марьинки. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на военкоров.В конце мая командование российской группировки перебросило на Марьинское направление свежие силы, в частности туда передислоцировался отряд специального назначения "Ахмат" и подразделения 150-й дивизии Южного военного округа, укомплектованной мобилизованными из Ростовской области. Ввод свежих сил позволил переломить ситуацию и начать продвижение вперед. О наступлении на этом участке сообщало Минобороны в очередных сводках.На 1 июня Марьинка была освобождена на 70%, продвижение затруднено созданной за восемь лет обороной ВСУ, украинские войска превратили поселок в один большой укрепрайон, не закопавшись в землю, а забетонировавшись. На сегодняшний день в Марьинке практически не осталось целых домов, ВСУ продолжают цепляться за развалины. Впрочем, несмотря на ожесточенное сопротивление, наши продолжают наступать. Сегодня появилась информация, что бойцы 150-дивизии, 5-й бригады и спецназа "Ахмат" сумели продвинуться в западной части Марьинки и взять очередные пять кварталов.Накануне сообщалось, что в ходе наступления нашим удалось взять шесть кварталов также в западной части города. Кроме того, нашим удалось занять позиции на севере Марьинки, отработав "Солнцепеками" по опорнику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.- заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов.