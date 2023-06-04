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Штурмовые отряды ВС России продвинулись в Марьинке и взяли под контроль очередные пять кварталов

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Штурмовые отряды ВС России продвинулись в Марьинке и взяли под контроль очередные пять кварталов

Позитивные новости поступают с Донецкого направления, там штурмовые отряды российской армии сумели продвинуться вперед и освободить от украинских националистов очередные пять кварталов Марьинки. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на военкоров.


В конце мая командование российской группировки перебросило на Марьинское направление свежие силы, в частности туда передислоцировался отряд специального назначения "Ахмат" и подразделения 150-й дивизии Южного военного округа, укомплектованной мобилизованными из Ростовской области. Ввод свежих сил позволил переломить ситуацию и начать продвижение вперед. О наступлении на этом участке сообщало Минобороны в очередных сводках.

На 1 июня Марьинка была освобождена на 70%, продвижение затруднено созданной за восемь лет обороной ВСУ, украинские войска превратили поселок в один большой укрепрайон, не закопавшись в землю, а забетонировавшись. На сегодняшний день в Марьинке практически не осталось целых домов, ВСУ продолжают цепляться за развалины. Впрочем, несмотря на ожесточенное сопротивление, наши продолжают наступать. Сегодня появилась информация, что бойцы 150-дивизии, 5-й бригады и спецназа "Ахмат" сумели продвинуться в западной части Марьинки и взять очередные пять кварталов.


Накануне сообщалось, что в ходе наступления нашим удалось взять шесть кварталов также в западной части города. Кроме того, нашим удалось занять позиции на севере Марьинки, отработав "Солнцепеками" по опорнику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Освободили примерно 70% самой Марьинки. Нам нужно сделать все для того, чтобы взять Марьинку и отодвинуть сам фронт от Донецка насколько возможно дальше, чтобы артиллерия и РСЗО противника не могли доставать до столицы ДНР

- заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов.
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7 комментариев
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  1. Deon59
    Deon59 Сегодня, 12:28
    +3
    Сперва штурмуем Артемовск 9 месяцев ,затем Маринку наверно столько же ,затем другой населеный пункт . Итак до бесконечности .
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:37
      +1
      Марьинку уже второй год штурмуем. Видимо там под землёй все забетонировано. Окружить её нереально. Впрочем котлов уже год как не делаем. Только в лоб штурмуем.
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 12:28
    +3
    До конца года будут брать эту Марьинку. К слову сказать, там пейзажи просто самые эпичные на всем Донбасе. Нигде такого не видел. Зданий не осталось, только фундаменты стоят.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:33
    +4
    На протяжении года идут бодрые доклады военкоров «почти», «осталось чуть-чуть», «еще немного», «контролируем уже на 70%» в районе Марьинки.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:36
    -1
    На Марьинку наступают чеченцы и регулярная российская армия. Он скоро падет, как Бахмут.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 12:38
    0
    Хммм...! А какой же нсп пару-тройку месяцев назад брали на 90% ? (Подсказка: это не Бахмут!)
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:39
    0
    Действительно позитивные новости, но до полной победы ещё ой как далеко. Это только локальные успехи, а стратегических уже заждались. Тем не менее удачи бойцам и как во время Великой Отечественной Войны: "Давите нацистскую гадину".