Военное обозрение
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Евгений Пригожин раскритиковал Минобороны за гибель жителей Белгородской области

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Евгений Пригожин раскритиковал Минобороны за гибель жителей Белгородской области

Основатель ЧВК "Вагнер" прокомментировал ситуацию в Белгородской области, где от ежедневных обстрелов ВСУ гибнут мирные люди. Пригожин задался вопросом, что в связи с этим предпринимает Минобороны.


Куратор "Оркестра" привел заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что в результате обстрелов ВСУ погибло пять человек и еще шестнадцать получили ранения различной степени тяжести. По словам Пригожина, Минобороны России никаких мер для пресечения данной ситуации не предпринимает, якобы замалчивая проблему. В этом он обвинил министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

Где генерал Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснения перед русским народом, что мы отдаем на растерзание мирных граждан и наши территории? Когда закончится это молчание и попытка замылить судьбы русских людей?

- заявил он.

Пригожин пообещал лично прибыть в Белгородскую область, после чего решить, как и когда отомстить за гибель мирного населения.

Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск? Для чего десятки тысяч людей, наших русских парней, гибнут, продвигаясь к Западу? Для того чтобы мы начали отдавать шаг за шагом куски Белгородской области, нашей исконно русской земли?

- добавил куратор ЧВК "Вагнер".

Между тем, жители Шебекино, которое находится под постоянным обстрелом украинских военных формирований, обратились к ЧВК "Вагнер" и Евгению Пригожину, запросив у них помощь. Соответствующее обращение размещено в соцсети на сайте "Подслушано в Шебекино". Не исключается, что вслед за ним последует и официальное заявление.
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40 комментариев
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  1. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:40
    +7
    Да прав он. Граница дырявая, как будьто и нет войны. Заход первой ДРГ нас не вразумил, получили второй...
    Постоянный обстрел исконной территории РФ - это ли не "красная линия"?
    1. Бесконечность
      Бесконечность Сегодня, 13:45
      +4
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Да прав он.
      И это многим "уважаемым людям" в больших дорогих кабинетах не нравится.
      Позавчера Пригожин кое-что раскрыл.
      Что касается провокаций. Со стороны ВСУ на сегодняшних день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. В рамках обнаружения этой подозрительной активности мы вызвали правоохранительные органы и стали исследовать пути нашего выхода вдоль дорог. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида — заряда от так называемых «Змей Горынычей». Все это было на управлении, при этом мы провели следственные действия опять же совместно с правоохранительными органами, для того чтобы все задокументировать. Сейчас ведутся разбирательства и расследования.
      Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим. Собственно говоря, вот так. Все в целости и сохранности. Никто не пострадал.
      Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки.

      https://t.me/Prigozhin_hat/3564
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:57
        0
        Пригожин одновременно реально и медийно воюет с хинзирами, генералами минобороны, чеченцами, криптовласовцами.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:02
          0
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Пригожин одновременно воюет с хинзирами, генералами минобороны, чеченцами

          Не. С "хинзирами" воюет Вагнер, Пригожин - тот больше с остальными двуями.
        2. Колхоз-дело добровольное.
          Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 14:02
          +2
          Ну вот вам и первое в истории фото человека с нимбом )
        3. azkolt
          azkolt Сегодня, 14:18
          +4
          Интересуюсь, а криптовласовцы это кто?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:03
      +10
      Пригожин выразил мнение большинства ! Почему через год начала СВО уничтожают города материковой России и гибнут мирные люди ? Хватит болтологии про "изучение ситуации". Ответить народу должен непосредственно Верховный он же гарант Конституции. Совершено нападение на Россию !!!! Пусть перечитает статьи этого основопологающего закона, он ведь обещал не повторять 1941 год am Мда, когда население России не верит в защиту регулярной армии и обращается за защитой к ЧВК это повод, очень серьезный повод пересмотреть 80 % рейтинг.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:27
        +2
        Верховный он же гарант Конституции

        Ну почему вы все так упорно зовёте его верховным, да ещё с большой буквы?? Верховный - это когда человек хоть чем-то командует, а чем или кем командует наш обожаемый гарант? И каковы результаты его типа верховенства? Разве он заслужил подобную титулатуру-то?

        Истинный Верховный у нас только один - это Иосиф Виссарионович Сталин. А этот...
      2. azkolt
        azkolt Сегодня, 14:30
        +3
        Как вы смеете!!! Неужели вы не понимаете, что это очень хитрый план на манер Суворова (заманивай их, братцы, заманивай). Скоро у них кончится оружие, они замерзнут, в США к власти придет Трамп, грянет дефолт, весь мир откажется от доллара и Америка рухнет. И Европа сама приползет и будет платить нам репарации. Украина же развалится и все будут проситься к нам . Приведут сами военных преступников и сами их повесят на Красной площади! Что Украина, сама Европа разделится, часть рванет за океан, ну понятно лгбт всех мастей, а другие попросятся к нам всей Европой сразу! Китай видя такой расклад предложит нам безвозмедную ссуду на восстановление разрушенных городов и деревень!
        Так что нечего разводить панику. Паникеров к стенке, как завещал нам Гурулев! А это умнейший я вам скажу человек. Умнее его среди военных только Шойгу и Герасимов! И потерпеть осталось всего немного до выборов! Мы за свою историю много чего вытерпели, а здесь вообще тьфу!
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 14:34
          0
          Угу... Помним-помним.. За четверть века - наизусть изучили.

    3. isv000
      isv000 Сегодня, 14:10
      +3
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Да прав он. Граница дырявая, как будьто и нет войны. Заход первой ДРГ нас не вразумил, получили второй...
      Постоянный обстрел исконной территории РФ - это ли не "красная линия"?

      Как выяснилось, успешно отражали БТГ противника от Шебекино, в т. ч., и срочники! Твою дивизию! Снова наспех собрали и отразили успешно, слава богу! А положили бы пацанов, что бы пели?! Сколько ещё нужно бед, что бы, наконец, возродить ДШМГ ПВ?!!! am
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 14:32
        0
        Стесняюсь спросить... Срочников-то для чего призывают? Они вроде даже присягу дают, нет?
  2. monetam
    monetam Сегодня, 13:41
    -15
    Эх, зря Пригожин волю языку дает. Лучше бы он промолчал, и молча Вагнером занимался.
    ВС и так все нормально отработали, и у Вагнера лучше бы точно не получилось.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:51
      +8
      Можно поточнее,где ВС ,,нормально отработали,, ?
    2. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:57
      0
      А чего ему бояться? За его африканские и сирийские успехи ему благодарны "большие люди" в руководстве и "кошельки" из олигархата.
    3. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 14:00
      +12
      Вы в курсе, что вооруженное нападение на территорию РФ-это основание для объявления войны? В законе написано. И где же МО и ВС? Почему они не ставят этот вопрос, а наблюдают, как изо дня в день расстреливают Шебекино?
      Заявления же Пригожина с обвинениями руководителей МО предполагают реакцию Верховного главнокомандующего, который должен или оградить от нападок своих назначенцев, приняв жесткие меры против Пригожина, или согласиться с обвинениями, отстранив министра и начальника Генштаба от должностей. Однако, не происходит ни того, ни другого, что свидетельствует о проблемах и на уровне выше МО. Ни один адекватный руководитель не допустит подрыва авторитета военных во время боевых действий.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:05
        -6
        Цитата: Борис Сергеев
        Вы в курсе, что вооруженное нападение на территорию РФ-это основание для объявления войны? В законе написано

        Покажите, где в законе написано, что война обязана быть объявлена в этом случае?

        Цитата: Борис Сергеев
        Заявления же Пригожина с обвинениями руководителей МО предполагают реакцию ВГК


        0:33 - 0:42 на видео. Прямо ваши мысли.

        Цитата: Борис Сергеев
        Ни один адекватный руководитель не допустит подрыва авторитета военных во время боевых действий

        То есть, по-вашему, Пригожин - неадекват. Понятненько, так и запишем... yes
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 14:14
          +6
          Любитель передержек, было сказано "является основанием", а не "должна быть".

          Закон об обороне.

          Статья 18. Состояние войны

          1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств

          Естественно, что подобный закон надо принять, что является крайне сомнительной перспективой при главнокомандующем, занятом открытием колес обозрения, введением электронных виз для граждан стран НАТО и встречами с "креативной индустрией".
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:09
      +3
      Цитата: monetam
      Эх, зря Пригожин волю языку дает. Лучше бы он промолчал, и молча Вагнером занимался.

      Ну да, а Герасимов и Лапин Артёмовск (Бахмут) освобождали.
    5. isv000
      isv000 Сегодня, 14:14
      +3
      Цитата: monetam
      Эх, зря Пригожин волю языку дает. Лучше бы он промолчал, и молча Вагнером занимался.
      ВС и так все нормально отработали, и у Вагнера лучше бы точно не получилось.

      Кабы там "успешно отработал" ваш сын-срочник, что бы запели?! Или просто запили бы?
  3. Million
    Million Сегодня, 13:46
    +19
    Уже вся страна не понимает,что происходит...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:55
      +8
      А надо - относится к этому с пониманием и терпением.. Как и к остальным пакостям за прошедшие 30 лет.. И - конечно же верить в бесконечную мудрость наших верхов..
      1. Vashek
        Vashek Сегодня, 14:32
        0
        В слове мудрость две буквы лишние. Похоже
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 13:55
      +7
      погодь,погодь,у нас щас главнее,подготовка к экономическому форуму и продление зерновой сделки
      1. Планем
        Планем Сегодня, 14:11
        +5
        Это точно. В путинской РФ пизьнес и рынох превыше всего! И вообще, как говорится, проблемы индейцев шерифа не интересуют.
    3. spirit
      spirit Сегодня, 13:59
      +10
      Что тут понимать.Один "гарант" 20 лет строил из себя "мачо на коне" и великого гения многоходовочника замнкнув всю власть на себя.А когда реально пришли большие проблемы и надо показывать решимость и разгребать самостоятельно "гуано", он сдулся и отстранился показав свою реальную сущность и башня зашаталась так как система заточена на одного человека, оказавшимся "НЕгарантом" бароны видя слабость и дутость первого пошли вразнос и делешку. Даже Захарова проговорилась что наверху идёт война "Элит" hi
    4. Грица
      Грица Сегодня, 14:01
      +11
      Цитата: Million
      Уже вся страна не понимает,что происходит...

      Уже вся страна поняла, что наше МО и ГШ жидко обделались. Все поняли, что к войне они не готовились, а готовились к показушным парадам и выставкам. Все поняли, что в этих структурах нет грамотных генералов, которые не могут организовать ни наступление, ни оборону. А жители Белгородской области так же поняли, что армия их защитить не в состоянии и обращаются за помощью к ЧВК. Позорище...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:29
        +2
        Властитель слабый и лукавый,
        Плешивый щеголь, враг труда,
        Нечаянно пригретый славой,
        Над нами царствовал тогда.

        II
        Его мы очень смирным знали,
        Когда не наши повара
        Орла двуглавого щипали
        У Бонапартова шатра.
    5. Dante77
      Dante77 Сегодня, 14:34
      0
      Россия похожа на автобус с пьяным водителем, который пообещал пассажирам, что быстро и с комфортом довезет их туда, куда им нужно, но на перекрестке случайно свернул не туда и теперь не знает, куда на самом деле едет . Он просто надеется, что там, куда он идет, тоже будет хорошо. Пассажиры тем временем начинают нервничать, спрашивают, куда едут и почему так долго, но водитель боится сказать, что облажался, поэтому только повторяет снова и снова, что все хорошо и все идет по плану.
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 13:58
    +7
    Ну , и где он не прав ? Прав полностью . Людям осточертело это молчание , пора открыто говорить с народом . Не заикаясь , по слогам , как малограмотный читать по бумажке , что ему написали адьютанты . А прямо глядя в глаза русскому народу говорить правду . Мы поймём многое , не простим ложь .
  5. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 13:59
    +7
    Печально, печально. recourse Отдалённо напоминает 90-е,когда обращались за помощью не в милицию, а к браткам. Нынче только уровень "разборок" сменился, поднялся на совершенно другой уровень.
  6. Комментарий был удален.
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 14:07
    +5
    Меня веселит про вот такие ДРГ заявления! Т.е. в понимании нашего МО две роты усиленные танками это ДРГ? Более этого данные ДРГ выдвигаются в походном порядке по дорогам и поддерживаются огнем артиллерии! Вывод один, в таком бардаке скоро заход БТГ а может и поболее чего значительнее будет восприниматься... И вообще, может быть уже пора перестать думать что с той стороны боевики националисты, которые якобы... Там АРМИЯ, которая клепает нашим показушным войскам... Кто считает что я не прав, пускай представит что было если не ЧВК Вагнер и Ахмат!
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:17
      +1
      Оперирует там где-то легко/мотопехотная бтг с крупной артиллерийской группой усиления.

      Сегодня они кстати стрелку Гладкову забили. Предлагают встретиться в храме переговорить, на тему будущего, если приедет до 17 часов - то отдадут двух пленных которые на видео ФИО, часть и место жительства называют.
  8. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 14:07
    -1
    Основатель ЧВК "Вагнер"..

    А кто с казал, что он основатель? Не от большого ума пытаются сделать из него медийную фигуру. Сдулись со Стрелковым, теперь вот - Пригожин. Результат будет аналогичным.
  9. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 14:13
    +3
    Да,все правильно говорит.Путинская воровская клика дискредитировала себя полностью.Ни в экономике,ни на фронте успехов нет и не предвидится,мягко говоря.Шатать и гнать эту власть в шею,пока не поздно.
  10. donavi49
    donavi49 Сегодня, 14:20
    +2
    Он там еще по Артемовску сказал. Что они держали юго-западные окраины Артемовска зубами, а МО сдало те позиции меньше чем за неделю. И прогнозирует развитие и возобновление боев за город.
  11. Vashek
    Vashek Сегодня, 14:22
    +3
    Каждые новости начинаются с нытья - нас опять побили. Впечатление, что страна всё время за что-то оправдывается и совершенно не способна за себя постоять. Очень всё уныло. Спасибо Пригожину - хоть луч света в мутном царстве. Уж очень он, похоже, не ко двору, а отказаться нельзя - без него-то совсем труба.
  12. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:23
    0
    Пригожин, очередной Стрелков который высказывается по поводу работу МО. Армия была тотально сокращена на начало СВО нужного количества войск не было. Сунулись так сказать в осиное гнездо, которое с 2014 года нкито не замечал, что украина вооружается и что ей обещали помочь
    С Америкой вообще не надо было договариваться подписывать договора разные, они все равно их не соблюдает, при одном президенте подпишут, другой уже готов войной на Россию идти
    Мы уже жили 90-е по указке США, они нам обвал устроили экономики
    В конце 90-х мы неплохо развивались во всех отраслях и могли бы догнать США если бы не Горбачев. Они Горбачева обманули, Ельцина обманули, Путина обманули со своими дороворами.
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:24
    +2
    Кроме Пригожина всем просто плевать на жителей.
  14. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 14:32
    +1
    А ведь он абсолютно прав!
    ..........