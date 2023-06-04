Евгений Пригожин раскритиковал Минобороны за гибель жителей Белгородской области

Где генерал Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснения перед русским народом, что мы отдаем на растерзание мирных граждан и наши территории? Когда закончится это молчание и попытка замылить судьбы русских людей?

Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск? Для чего десятки тысяч людей, наших русских парней, гибнут, продвигаясь к Западу? Для того чтобы мы начали отдавать шаг за шагом куски Белгородской области, нашей исконно русской земли?

Основатель ЧВК "Вагнер" прокомментировал ситуацию в Белгородской области, где от ежедневных обстрелов ВСУ гибнут мирные люди. Пригожин задался вопросом, что в связи с этим предпринимает Минобороны.Куратор "Оркестра" привел заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что в результате обстрелов ВСУ погибло пять человек и еще шестнадцать получили ранения различной степени тяжести. По словам Пригожина, Минобороны России никаких мер для пресечения данной ситуации не предпринимает, якобы замалчивая проблему. В этом он обвинил министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.- заявил он.Пригожин пообещал лично прибыть в Белгородскую область, после чего решить, как и когда отомстить за гибель мирного населения.- добавил куратор ЧВК "Вагнер".Между тем, жители Шебекино, которое находится под постоянным обстрелом украинских военных формирований, обратились к ЧВК "Вагнер" и Евгению Пригожину, запросив у них помощь. Соответствующее обращение размещено в соцсети на сайте "Подслушано в Шебекино". Не исключается, что вслед за ним последует и официальное заявление.