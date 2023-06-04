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Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» накрыла пункт временной дислокации ВСУ

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Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» накрыла пункт временной дислокации ВСУ

Кадры уничтожения места временной дислокации украинских военных с помощью тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на одном из участков линии соприкосновения попало в Сеть и распространяется российскими ресурсами.


Как говорится в описании к видео, удар был нанесен не только по месту дислокации ВСУ, но и по бронетехнике, замаскированной в лесном массиве. На кадрах хорошо видно, как группа украинских военных скрывается в доме, выбранном в качестве пункта временной дислокации. Утверждается, что всего в доме находилось 13 всушников, а рядом с домом, через дорогу, в лесном массиве был замаскирован бронетранспортер, на котором, по-видимому, и прибыли военные ВСУ. Судя по кадрам, это украинский БТР-4Е "Буцефал".

Расположение всушников было засечено с разведывательного беспилотника, он же и вел съемку. Координаты пункта временной дислокации были переданы в штаб, где приняли решение о нанесении удара с помощью ТОС "Солнцепек". На видео хорошо видно, как огнеметная система выпускает несколько снарядов по цели. Стрельба велась термобарическими боеприпасами, последствия их применения показаны в конце ролика.

Залп "Солнцепека" накрыл довольно большую территорию, включая дом с разместившимися в нем украинскими националистами. Выжить в этом пекле вряд ли кому удалось.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А стоит на вооружении российской армии и армий нескольких иностранных государств. Боевая машина на базе танка Т-72 имеет пусковую установку с 24 направляющими трубами калибром 220 миллиметров для пуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Полный залп способен уничтожить силы противника на площади 40 тысяч квадратных метров. Минимальная дальность стрельбы - 600 метров, максимальная - 6 км. При применении новых боеприпасов от ТОС-2 "Тосочка" дальность стрельбы увеличивается до 15 км.

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2 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:35
    0
    Вот, собственно, и всё. Хоть ты сто раз обученный лучшими западными инструкторами, хоть перезамотивированный, хоть обкуренный, но боеприпасу всё равно. Несколько секунд и ты - пепел. Ужас современной войны.
  2. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 14:37
    0
    Какието странные боеприпасы у этого ТОСа, как-будто не термобарические...