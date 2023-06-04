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Противник предпринял попытку прорвать нашу оборону в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта

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Противник предпринял попытку прорвать нашу оборону в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта

На Запорожском направлении активизировался противник, предпринявший попытку атаки с использованием тяжелой бронетехники. Как сообщают российские ресурсы, подразделения группировки "Восток" российской армии ведут бой.


Противник пошел в атаку в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта. На позиции российской армии выдвинулась группа танков в количестве 10 единиц при поддержке другой бронетехники и ротной тактической группы пехоты. Бои идут в районе Нескучного и Приютного, наши вовремя засекли выдвижение противника и встретили его огнем. Как сообщает ТГ-канал "Военкоры русской весны", ракетами ПТУР удалось уничтожить два украинских танка, предпринимаются действия для уничтожения остальных. Активно работает российская артиллерия.

Ряд ресурсов сообщает, что ВСУ предприняли попытку наступления под Угледаром, сейчас там идут тяжелые бои, противник перебрасывает резервы со стороны Елизаветовки. На данный момент не понятно, проводит ли командование ВСУ разведку боем, или это уже началось контрнаступление совсем не там, где все ждали.


Как сообщил военкор Александр Коц, Угледарское направление для Киева также интересно, как и Запорожское. Здесь ВСУ могут ударить на Волноваху и перерезать шоссе Донецк - Мариуполь с последующим выходом к Мариуполю, до которого будет всего 50 км.

Захват Мариуполя стал бы серьезной медийной победой для Зеленского. ВСУ убьют сразу двух зайцев - вернут Украине Азовское море и перережут сухопутный мост в Крым

- пишет военкор.

Как показали события прошлого года, ВСУ умеют бить туда, где у нас не все хорошо с обороной. Возможно, что сейчас Генштаб ВСУ и ищет такое место, проводя разведку боем.
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17 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 15:32
    +6
    или это уже началось контрнаступление совсем не там, где все ждали

    Скорее всего тыкают в разных местах, чтобы мы не поняли направление их главного удара
    1. смерш24
      смерш24 Сегодня, 16:13
      0
      метод "булавочных уколов"
  2. Havoc
    Havoc Сегодня, 15:40
    +6
    Законный вопрос, где наша космическая группировка, я понимаю что скрытно перебросить пару рот, можно, но пару батальонов это уже практически не возможно.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:51
      +2
      А кто сказал, что скрытно? Сами придумали?
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:53
      +5
      Цитата: Havoc
      Законный вопрос, где наша...

      Законным вопросом может быть и такой:
      «Имеем ли мы (Россия) право применять любое имеющееся оружие при вторжении противника на территорию страны, для сохранения суверенитета в отдельно взятой области (районе, посёлке) или военная доктрина, просто «туфта» для слабоумных?»
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 16:15
        +2
        Вы задали вопрос на который лично я с уверенностью ответить не могу. Сидение в пассивной обороне, при активных атаках на территорию материковой России это не выполнение своих обязанностей ни генштаба ни Верховного. Лично я стал сомневаться, что в случае чего у него хватит духу отдать приказ на применение ЯО. Да я понимаю, что это не игрушка, но вся наша пассивность в ответках Западу это прямой путь к ядерной войне, они видят не решительность и миролюбии руководства России. Пишу это с сожалением и надежной что этого не случится.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:45
    +3
    Проблема в том, что на Мариуполе сходятся все трассы - из Крыма, из Ростова, из Донецка, то есть туда перебросить подкрепление - не вопрос, так что недотыкаются
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:46
    +1
    Возможно, что сейчас Генштаб ВСУ и ищет такое место, проводя разведку боем.

    А возможно, разбирают разведданные с американских спутников...
    Понятно, «мотолыги» с ПРУРами малоподвижны, но есть:
    Российский вертолёт Ка-52 получил вооружение, способное уничтожить танковую роту «Абрамсов»
    Российские боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» получили на своё вооружение управляемую ракету «Гермес», способную на дальности до 100 километров уничтожить практически любую существующую бронированную машину, благодаря наличию боезаряда мощностью, эквивалентной 30 килограммам тротила, при точности попадания по цели с максимального расстояния в 0,5 метра.

    Подробнее на: https://avia.pro/news/rossiyskiy-alligator-odnim-udarom-sposoben-unichtozhit-tankovuyu-rotu-amerikanskih-abramsov
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:53
    -2
    Цитата: Havoc
    Законный вопрос, где наша космическая группировка, я понимаю что скрытно перебросить пару рот, можно, но пару батальонов это уже практически не возможно.

    Её нет.
    Есть геологическая разведка.
  6. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 15:58
    +2
    "На Великоновоселковском направлении (Времьевский выступ) противник предпринимает попытку прорыва. Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха - забрал у нас одну позицию, но понёс ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва - очевидно, стремится приумножить достижения", - сообщает комбат А. Ходаковский.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:59
    +2
    По принципу где тонко там и рвётся действуют. Где в обороне нащупают слабину,туда нанесут основной удар,там и будет идти ихнее контрнаступление.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:07
    0
    где российская поддержка с воздуха?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:11
    +5
    Вопросы... с какого перепугу у нас где то плохая оборона? противника где то не ждали?... а дальше события покажут, кто, что и почём???
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:16
      0
      rocket757 hi, согласен подождать надо чтоб понять что к чему, а про оборону тут опасно отвечать а то всяко может быть.
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:14
    0
    Западу нужно торопиться, так как Путин у власти.
  11. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:24
    0
    На иномарках атакуют или USSRовского производства танки?
  12. ugos
    ugos Сегодня, 16:27
    0
    Нескучное от Приютного далековато, значит не одна группировка, и если идут тяжёлые бои, значит не предпринял, а предринимает.