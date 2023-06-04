Противник предпринял попытку прорвать нашу оборону в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта

На Запорожском направлении активизировался противник, предпринявший попытку атаки с использованием тяжелой бронетехники. Как сообщают российские ресурсы, подразделения группировки "Восток" российской армии ведут бой.
Противник пошел в атаку в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта. На позиции российской армии выдвинулась группа танков в количестве 10 единиц при поддержке другой бронетехники и ротной тактической группы пехоты. Бои идут в районе Нескучного и Приютного, наши вовремя засекли выдвижение противника и встретили его огнем. Как сообщает ТГ-канал "Военкоры русской весны", ракетами ПТУР удалось уничтожить два украинских танка, предпринимаются действия для уничтожения остальных. Активно работает российская артиллерия.
Ряд ресурсов сообщает, что ВСУ предприняли попытку наступления под Угледаром, сейчас там идут тяжелые бои, противник перебрасывает резервы со стороны Елизаветовки. На данный момент не понятно, проводит ли командование ВСУ разведку боем, или это уже началось контрнаступление совсем не там, где все ждали.
Как сообщил военкор Александр Коц, Угледарское направление для Киева также интересно, как и Запорожское. Здесь ВСУ могут ударить на Волноваху и перерезать шоссе Донецк - Мариуполь с последующим выходом к Мариуполю, до которого будет всего 50 км.
Захват Мариуполя стал бы серьезной медийной победой для Зеленского. ВСУ убьют сразу двух зайцев - вернут Украине Азовское море и перережут сухопутный мост в Крым
- пишет военкор.
Как показали события прошлого года, ВСУ умеют бить туда, где у нас не все хорошо с обороной. Возможно, что сейчас Генштаб ВСУ и ищет такое место, проводя разведку боем.