Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного ракетного удара по военным аэродромам Украины

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по военным объектам Украины, уничтожая склады с боеприпасами, военной техникой и вооружениями, поставляемыми западными странами. На этот раз Россия нанесла удар по военным аэродромам. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно сообщению военного ведомства, в ночь с субботы на воскресенье был нанесен групповой ракетный удар высокоточными боеприпасами воздушного базирования. В качестве целей выступили командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружениями и боеприпасами, расположенные на аэродромах противника. Как утверждают в Минобороны, все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.
Информацию о поражении аэродромов частично подтвердили в Генштабе ВСУ, как заявил спикер Воздушных сил Игнат, две российские ракеты поразили аэродром под Кропивницким (Кировоград). По данным Киева, наши запустили якобы всего шесть ракет, подняв для этого в воздух аж шесть стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Естественно, все остальные, кроме двух, ПВО Украины "посбивала".
Кроме того, наши нанесли ряд ударов ракетами ОТРК "Искандер" по военным объектам Украины. В районе Днепропетровска поражен цех по сборке украинских беспилотников. В районе Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады ТРО и 24-й ОМБр ВСУ. Также пункты управления накрыты в районах Славянска и Сум.
На основных направлениях без особых изменений, основные боевые действия идут на Марьинском и Авдеевском направлениях, где в наступление перешли штурмовые группы отряда специального назначения "Ахмат" и подразделений 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск. Наши продвигаются вперед, ВСУ несут большие потери. В районе Славянска и Миньковки уничтожены склады оперативно-тактической группы "Лиман" и 128 ОМБр ВСУ.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях продолжается нанесение ударов артиллерией и авиацией по позициям ВСУ, уничтожено пять украинских ДРГ. В районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска продолжают нанесение ударов артиллерией и авиацией, информации о продвижении наших и украинских сил от Минобороны нет. В районах Темировки и Преображенки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.
На Херсонском направлении без изменений, продолжается уничтожение артиллерии ВСУ, также пресекаются попытки противника закрепиться на островах в серой зоне Днепра.