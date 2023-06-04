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Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного ракетного удара по военным аэродромам Украины

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Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного ракетного удара по военным аэродромам Украины

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по военным объектам Украины, уничтожая склады с боеприпасами, военной техникой и вооружениями, поставляемыми западными странами. На этот раз Россия нанесла удар по военным аэродромам. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно сообщению военного ведомства, в ночь с субботы на воскресенье был нанесен групповой ракетный удар высокоточными боеприпасами воздушного базирования. В качестве целей выступили командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружениями и боеприпасами, расположенные на аэродромах противника. Как утверждают в Минобороны, все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.

Информацию о поражении аэродромов частично подтвердили в Генштабе ВСУ, как заявил спикер Воздушных сил Игнат, две российские ракеты поразили аэродром под Кропивницким (Кировоград). По данным Киева, наши запустили якобы всего шесть ракет, подняв для этого в воздух аж шесть стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Естественно, все остальные, кроме двух, ПВО Украины "посбивала".

Кроме того, наши нанесли ряд ударов ракетами ОТРК "Искандер" по военным объектам Украины. В районе Днепропетровска поражен цех по сборке украинских беспилотников. В районе Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады ТРО и 24-й ОМБр ВСУ. Также пункты управления накрыты в районах Славянска и Сум.

На основных направлениях без особых изменений, основные боевые действия идут на Марьинском и Авдеевском направлениях, где в наступление перешли штурмовые группы отряда специального назначения "Ахмат" и подразделений 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск. Наши продвигаются вперед, ВСУ несут большие потери. В районе Славянска и Миньковки уничтожены склады оперативно-тактической группы "Лиман" и 128 ОМБр ВСУ.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях продолжается нанесение ударов артиллерией и авиацией по позициям ВСУ, уничтожено пять украинских ДРГ. В районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
 
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска продолжают нанесение ударов артиллерией и авиацией, информации о продвижении наших и украинских сил от Минобороны нет. В районах Темировки и Преображенки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.
 
На Херсонском направлении без изменений, продолжается уничтожение артиллерии ВСУ, также пресекаются попытки противника закрепиться на островах в серой зоне Днепра.

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14 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:03
    0
    Я так понимаю, что самолёты и вертолёты чубатых на Западе Окраины всё ещё летают?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:08
      0
      75 Сергей.Во Львове вообще что странное произошло или украинское враньё.
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:22
        0
        Андрей, а что тут странного? Авиакомпании пытаются вывезти своё имущество, пока есть что вывозить.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:10
      0
      75Сергей hi, не только на Западе но и на востоке, с различной степенью удачи.
    3. Magellan
      Magellan Сегодня, 16:10
      0
      Боюсь что не только на западе в/на what
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    4. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:15
      +1
      Военно-транспортные на свой страх и риск летают.
      Не припомню что бы мы их сбивали в принципе.
      Они своих ПВОшников больше наших боятся)
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:20
        +2
        Цитата: Колхоз-дело добровольное.
        Они своих ПВОшников больше наших боятся)

        Так там хлопцы с большим стажем по сбиванию гражданских бортов. yes
      2. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 16:29
        0
        Сам слышал? ..........................................................................................................................
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:33
      0
      Польский добровольческий корпус официально подтвердил участие в атаках на территорию Белгородской области, у меня вопрос когда добровольческий корпус ВКС России совершит ответ по территории Польши ? Все ровно как в аптеке, с их стороны добровольцы и у нас не больше не меньше добровольцы, только с ракетами.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:15
    0
    Заявления МО конечно же положительные. Но как бы не случилось обратное. Очень этого боюсь, не за себя конечно, а за наших бойцов!
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:16
    +1
    Все хорошо, но сейчас ВВС нужны в Запорожье и Угледарском.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 16:30
      0
      вообще то,они нужны везде,и чем больше и чаще,тем лучше
  4. nordscout
    nordscout Сегодня, 16:29
    0
    Странно... Разве не в первые дни, так называемой СВО, были уничтожены военные аэродромы на Украине (по докладам МО РФ)? Или за год войны, украинцы, смогли построить ещё кучу военных аэродромов? Или генерал Коношенков выдавал желаемое за действительное, в бодрых ежедневных победных реляциях, доверчивым гражданам России??????????? Надо заметить, что граждане страны (любой), имеют тот официальный "рупор" распространения официальной информации, который они заслуживают..... Я считал, что российский гражданин заслуживает большего доверия и уважения..... Однако со столичной "колокольни" виднее, что "вещать" российскому обывателю.... Вот и "вещают", уже, второй год, но развитие процесса СВО очень и очень странное... Не находите???
    1. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 16:38
      0
      Совершенно согласен! Сила в правде. Враньё первый признак предательства.