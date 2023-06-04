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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности к встрече с главарем РДК, но на своих условиях

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности к встрече с главарем РДК, но на своих условиях

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на заявление одного из главарей запрещенного в России и признанного террористической организацией так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) Дениса Никитина (он же Капустин), предложившего вернуть двух пленных в ответ на личный разговор с губернатором.


Гладков согласился на встречу с представителем предателей, но не на условиях вырусей, а на своих. Он назначил встречу на пограничном пункте Шебекино с 17 до 18 часов при условии, что двое российских солдат еще живы, а не расстреляны. При этом Гладков назвал предателей подлецами, убийцами и фашистами, которые должны быть уничтожены. Также он признал, что в Новой Таволжанке идет бой.

(...) На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению (...) Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними - это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 - МАП Шебекино. Гарантирую безопасность

- заявил глава региона.

Ранее представитель РДК* Денис Никитин выложил в Сеть обращение к Гладкову, предложив ему встретится в храме в Новой Таволжанке, обещая вернуть двух пленных российских солдат в обмен на несколько минут личного общения. Какую цель на самом деле преследует Никитин, неясно, но как вариант встреча с представителем российской власти нужна для "медийности". Вырусям необходимо громко заявить о себе.

Между тем, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к Никитину заявив, что готов прислать на встречу одного из высокопоставленных заместителей для того, чтобы забрать пленных. При этом он добавил, что готов приехать и сам, но только в случае, если на встречу прибудет Зеленский.

(...) если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам

- заявил Пригожин.
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85 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:35
    +15
    Это как понимать!?Да,коротко ибо это вообще абзац полный
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 17:37
      +2
      Как понимать? Сейчас Кремль выразит озабоченность ситуацией .....
      А может вообще проигнорирует эту ситуацию
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:41
        -1
        У губернатора земля горит,вместе с русскими людьми,а он думает встречаться с врагом?.Есть Закон о обороне.Там все четко прописано,что происходит при нападение на территорию РФ
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 17:43
          +2
          Бандитские какие то замашки у них. До боли напоминает сценарии бандитов предлагающие условия для переговоров. Надо тебе переговорить, возьми и скажи. а то сценарий основанный на шантаже с непонятными целями и условиями, ны прямо по сценарию кинематографа дешевого, прямо голливудом воспитанные.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:59
        +2
        Цитата: Датчанин
        Сейчас Кремль выразит озабоченность ситуацией .....
        А может вообще проигнорирует эту ситуацию

        Скорее всего будет где-то по середине. Мол, приняли меры, но есть над чем работать.
        Ну, хоть так-то может дойдет, что с нами - воюют!
        1. военком Котёнок
          военком Котёнок Сегодня, 18:04
          +1
          Наоборот. Говорить, что ничего ужасного не происходит, а с тем, что происходит, уже справились соответствующие службы — это их метод ничего не делать (и заодно избегать неприятного разговора о красных линиях).

          Там, кстати, Рыбарь в телеграмме передаёт, что в Новой Таволжанке всё в порядке и паники нет — вероятно, это следующий топоним, который мы будем регулярно слышать в ближайшее время.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 17:39
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Это как понимать!

      Да понять то просто...пора эту "бодягу" с СВО заканчивать и объявлять войну официально...
      А у г-на Пригожина похоже президентские амбиции... Скромнее надо бы себя вести, скромнее
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 17:50
        +6
        Цитата: svp67
        пора эту "бодягу" с СВО заканчивать и объявлять войну официально

        Нам ее давно объявили, ну а нам ... По крайней мере к границе надо бы регулярных частей перебросить побольше и переведенных на военное положение, а то по ощущениям там одна маневренная группа мечется по всей приграничной территории, ну по ощущениям так складывается.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:10
          -2
          . по ощущениям там одна маневренная группа мечется по всей приграничной территории

          Ну скорее всего так и есть
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 17:51
        +11
        Амбиции? Я думаю его поддержало бы огромное количество граждан - выступает, разъясняет, делает заявления, сопли не жуёт, с телесуфлера лажу не читает, кольцевые линии метро не открывает, слова почти не расходятся с делом, и пока живой!
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:01
        +6
        Цитата: svp67
        А у г-на Пригожина похоже президентские амбиции... Скромнее надо бы себя вести, скромнее

        На вас не угодишь. С амбициями - плохо, без амбиций... еще хуже request
      4. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 18:01
        +6
        Цитата: svp67
        Да понять то просто...пора эту "бодягу" с СВО заканчивать и объявлять войну официально...
        А у г-на Пригожина похоже президентские амбиции... Скромнее надо бы себя вести, скромнее


        Проблема то этой бодяги не в Пригожине, а в В.В. Путине который начал СВО и скинул ответственность на ВС РФ, мол как нибудь сами справляйтесь, но там не справляются, диалога с обществом у власти нет... на вопросы которые волнуют общество, никто не отвечает и общаться не хочет, и как в итоге быть ?

        Скоро дойдет до того, что народ сам начнет самоорганизовываться для своей защиты и отстаивания своих интересов, и зачем тогда такая власть им нужна ? А Пригожин умный мужик, и за него многие бы проголосовали т.к. он умеет общаться со СМИ/обществом, и умеет слышать народ, чего очень не хватает, нашей верхушки.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Это как понимать!?

      Я думаю, это надо понимать как всплытие на поверхность невыведенных пережитков феодализма.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:56
      +2
      Я уверен что Путин уже на пути к Шебекино вместе с Шойгу и Герасимов ым,чтобы личным примером воодушевить армию... laughing А если без стёба,то возможно что губернатор может стать следующим заложникам,и тех двоих расстреляли и губернатора захватят в плен. А где это наша армия?Почему,наши города расстреливают и захватывают нагло и безнаказанно?
    5. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:57
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Это как понимать!?Да,коротко ибо это вообще абзац полный

      Как и всегда понималась - тактика террористов. Ничего не изменилось. Первая чеченская компания...
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:26
        0
        Нам бы хотя бы тактику Ельцина из тех времён взять - по главному террористу авиабомбой. А то небось даже Ельцин в аду со стыда сгорает
    6. azkolt
      azkolt Сегодня, 17:58
      -1
      В Таволжанке уже бой идет. в телеге видео есть. Извиняюсь, поправка, сообщают, что видео на самом деле не из Таволжанки. Но судя по разговорам то ли со старыми ДРГ, то ли где то еще уже.
    7. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:01
      -1
      Кто то ещё будет вспоминать приснопамятные 90е.? Тогда хоть братва на стрелки ездила,а сейчас губернатор.
    8. azkolt
      azkolt Сегодня, 18:08
      +5
      У меня один вопрос и е по существу, куда деваются в таких делах местные минусовщики и охранители? Как тараканы разбегаются по углам, а потом успокоится на время и снова появляются писать свои бодрые посты и изподтишка ставить минусы! Хотя о чем я, наверняка они в Таволжанке воюют!
      И да, КАПЕЦ не в том, что ДРГ заходили, заходят и ходят как у себя дома. Полный капец в том, что власть делает вид, чо ее это не касается, гребитесь там мол сами. А мы другими вещами озабочены.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:24
        -1
        Цитата: azkolt
        Полный капец в том, что власть делает вид, чо ее это не касается, гребитесь там мол сами. А мы другими вещами озабочены.

        Сейчас наверное полстраны ищет в интернете должностные обязанности президента РФ.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 17:37
    -4
    Странно, наши профессионалы что-то не особо легко воюют с бывшими штатскими из РДК.

    Также он признал, что в Новой Таволжанке идет бой.

    И это при превосходстве в авиации и других средствах поражения...сюр какой-то.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:43
      0
      С чего там бывшие штатские?Командиры из отставных(ну,так их воспитали к "любви к Родине").Так же и у "оркестра",между прочим.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:54
      +6
      Террористы - диверсанты уставы не зубрили, от строевой не устали, дачи не построили - конечно им легче!!!
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:04
      +2
      Цитата: Konnick
      Странно, наши профессионалы что-то не особо легко воюют с бывшими штатскими из РДК.

      С чего такие выводы-то? За минуту что-ли ...? Это не игра в бой по интернету.
      Другое дело разведке нужно работать профессиональнее.
  3. gsev
    gsev Сегодня, 17:37
    +9
    Главарь РДК должен быть приоритетной целью для полиции Белгородской области. Губернатор должен был объявить, что участников РДК и их пособников как особо опасных преступников необходимо уничтожать на месте преступления.
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 17:48
      +2
      Ага...участкового сельского на них натравит. Ужо он всех разгонит и изничтожит путем замачивания в сортире drinks
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:05
        -1
        Цитата: hhurik
        Ага...участкового сельского на них натравит. Ужо он всех разгонит и изничтожит путем замачивания в сортире

        Чего так на участкового ополчился под погонялом. По ушам от него получал!!? Значит за дело.
  4. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 17:37
    +4
    Никто не ведет разговоры с терористами
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:42
      +7
      Цитата: Юрий Хучев
      Никто не ведет разговоры с терористами

      Угу... Вот так помню: "Шамиль Басаев, Шамиль Басаев... Давайте договоримся...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:07
        0
        Цитата: мордвин 3
        Вот так помню: "Шамиль Басаев, Шамиль Басаев...

        Там было: "Шамиль Басаевич..."
        Кстати, все эти черномырдины и стали причиной самостийности.
  5. sepal81
    sepal81 Сегодня, 17:38
    +5
    Этого вообще ни в коем случае нельзя было делать, даже если пленных вытащат.Им нужна картинка.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:44
      +2
      Цитата: sepal81
      Им нужна картинка.

      Нахрен им нужна картинка. Хлопнуть они его хотят. картинка ничего им не даст.
      Вы еще скажите, что отряд коллаборантов, которых даже на Украине не уравняли в правах с ВСУками, или бандой например правосеков, и они для них все те же мацкали - что-то решает и планирует операции. Итак, зачем встреча личная, именно с губернатором, именно с ничего не решающей и ненужной марионеткой-расходником?
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 18:04
        +1
        На кону стоят жизни наших мужиков,которых отдадут после встречи.Ради жизни наших раненых мужиков можно встретиться.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:16
          0
          Судя по тому как ставится вопрос встречи-передачи, никого не передадут - шлепнут всех
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:09
        0
        Цитата: Bingo
        Нахрен им нужна картинка. Хлопнуть они его хотят. картинка ничего им не даст.

        Да. Потому что они - смертники и готовы к этому.
        Вариант спастись, это захватить губернатора.
  6. senima56
    senima56 Сегодня, 17:40
    +3
    "...Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению..." На это все мы надеемся! Диверсанты проникающие на территорию России должны уничтожаться, но не " вытесняться на сопредельную сторону"! stop Чтобы те, кто планирует диверсии на нашей территории, знали, что тут они и останутся! negative
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:46
      +1
      В районе Новой Таволжанки идет упорный бой.Это пока все,что известно
  7. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 17:42
    +4
    Куда Пригожин лезет? Что-то его совсем занесло.
    Губер - гражданское лицо, почему он должен что-то решать в этой ситуации? Он должен доложить в МО и ждать указаний. Надеюсь, так и произошло, а если МО его бросило самого разгребать, это финиш.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 17:54
      +4
      Он должен доложить в МО и ждать указаний. Надеюсь, так и произошло, а если МО его бросило самого разгребать, это финиш.
      Ага, а эпидемиями должен заниматься минздрав. Если с ковидом это прокатило свалить все на губеров, то почему бы не сделать то же самое и с войной?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: Жгучая_Крапива
      Куда Пригожин лезет? Что-то его совсем занесло.
      Губер - гражданское лицо, почему он должен что-то решать в этой ситуации? Он должен доложить в МО и ждать указаний. Надеюсь, так и произошло, а если МО его бросило самого разгребать, это финиш.

      Национальный антитеррористический комитет (НАК) России возглавляет Бортников, значит это по его направлению работа. Кстати и Департамент военной контрразведки в его ведении (ФСБ).
      Блин, главное, что-бы за это Шойгу не зацепился при разборе полетов winked
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 17:43
    +5
    Губернатору - уважение. Человек идёт на риск ради освобождения двух наших парней, причём ясно осознавая, что из храма может и не выйти... В Троицу...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:14
      0
      Цитата: isv000
      Губернатору - уважение. Человек идёт на риск ради освобождения двух наших парней, причём ясно осознавая, что из храма может и не выйти... В Троицу...

      С такими соседями он давно все осознает.
    2. АА17
      АА17 Сегодня, 18:17
      0
      Губернатору - уважение...

      Согласен.
      Но... . А дальше, какие последствия?
      Первый шаг: Губернатор пытается решать проблемы государственного уровня.
      Следующий шаг : Губернатор (князь) создаёт свои силовые структуры - тероборону (т.е. свою Дружину).
      На таких эпизодах может начаться дробление Государства.
  9. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:43
    +1
    Тот случай, когда у Гладкова яйца больше, чем у Пригожина,Кадырова и прочих
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:45
      +1
      Они все должны были приехать на встречу с вырусью?
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 17:48
        +3
        Рошаль же, например, ездил на переговоры с чеченами и спас людей.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 17:44
    +8
    У этих вырусей что? Родственников нет? Почему эти выродки пользуются благами общества и государства породив этих животных? am
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 17:51
      +6
      Он назначил встречу на пограничном пункте Шебекино с 17 до 18 часов при условии, что двое российских солдат еще живы, а не расстреляны.

      Какие нафиг переговоры? Родню в кандалы и встреча на своих условиях. Не выполнили - повесить на границе, чтобы знали - террор может работать в обе стороны. Не власть, а стадо травоядных могут только над законопослушными издеваться. am
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:15
        +1
        Цитата: Хорон
        У этих вырусей что? Родственников нет? Почему эти выродки пользуются благами общества и государства породив этих животных?

        Цитата: Хорон
        Какие нафиг переговоры? Родню в кандалы и встреча своих условиях. Не выполнили - повесить на границе, чтобы знали - террор может работать в обе стороны. Не власть, а стадо травоядных могут только над законопослушными издеваться.

        Не комментирую. Просто плюсанул.
      2. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 18:24
        0
        Так там и поляки участвуют ...их родню не достать
  11. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 17:44
    -2
    Думал, уже дно.... И тут снизу постучал Гладков.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: RuAbel
      Думал, уже дно.... И тут снизу постучал Гладков.

      А, чего там, на дне-то делаешь?
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:44
    +3
    За каким лядом этой м.р.а.з.оте медику накручивать?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: ИванИванов
      За каким лядом этой м.р.а.з.оте медику накручивать?

      Законы инфовойны.
  13. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:45
    +1
    Какой то бред и тихая шизофрения...почему какой то губер мало того начал так и еще командует процессом переговоров с террористами и еще самолично назначает им стрелку??? У нас вообще центральное государство существует или оно уже развалилось на феодальные местечковые кланы князей?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:52
      +7
      Он просто пытается спасти пленных пока есть надежда, что они живы. Поступает как умеет. Думаю, ему, советы комментаторов с ВО читать, в данной ситуации, недосуг. На принятие решения не так много времени.
      1. Жгучая_Крапива
        Жгучая_Крапива Сегодня, 17:58
        -1
        Пока они не попали в плен, их жизнь и здоровье почему-то никого не волновали, и никто не думал, как сделать, чтобы они не попали в плен!
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:00
      +3
      А почему нет ? Все это происходит в его регионе ему и отвечать, а не ждать пока в Москве почешутся.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:20
      0
      . командует процессом переговоров с террористами и еще самолично назначает им стрелку?

      Не губер с вырусью связался. Они на него вышли
    4. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 18:22
      0
      У нас вообще центральное государство существует

      Существует! Еще как существует, но во главе с пресс-секретарем Песковым. Ведь именно он озвучивает (?) все нынешние реалии страны.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:45
    0
    Никаких встреч с террористами, если расстреляют наших пленных: ЯУ по Киеву и Львову; по одному городу за каждого.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 17:49
      -2
      Нужно всю Украину превратить в фонящую пустыню, не оглядываясь на мирных. Нет там братского народа уже 33 года.
      1. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 18:05
        +1
        Почему только Украину? Европу ещё....ну и Северную Америку до кучи.....и вообще ядерного оружия на всех хватит....пусть фонящая пустыня будет вокруг России ! И наступит у нас тишина и благодать
      2. Бек69
        Бек69 Сегодня, 18:22
        0
        Сгоняй в деревню к бабушке, курицу заруби, ну чтоб не обрыдаться-птичку жалко. Потом будешь предлагать тысячи сжечь в ядерном огне.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:59
      0
      Нельзя так говорить, вы не понимаете что это провокация, цель которой дискредетировать РФ, не дать возможность запустить процесс мирных переговоров и дестабилизировать общество (ирония)
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      если расстреляют наших пленных:

      Коллеги, напомните, а откуда у РДК наши пленные? И кто они?
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:47
    +3
    Кремль самоустранился от руководства ещё при ковиде и ничем не управляет. Хорошо, что губернаторы работают
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 18:05
      +2
      О чем вы говорите, у Кремля 80% ЗА!!!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Кремль самоустранился от руководства ещё при ковиде

      В чем было устранение?
  16. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 17:48
    +3
    Если у Путина есть половой орган дедушки - он должен немедленно внести в Совет Федерации указ об объявлении войны террористическому государству Украина и применить все силы и средства для окончательной ликвидации этого нарыва на поверхности земли.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:04
      +1
      Цитата: Metallurg_2
      Если у Путина есть половой орган дедушки

      Ещё год назад было видно,что там гладко,как у куклы.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:24
      0
      Обьявлять войну или нет - им виднее. Мы только яйца чешем и кнопки давим. И на этом основании думаем, что всё знаем
  17. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 17:48
    +4
    Ого чо творится. Прямо 90-ми повеяло, "Шамиль Басаев, говорите громче".
  18. геолог
    геолог Сегодня, 17:49
    +3
    Дома горят как факел, конца сей бойни нет, бросай диван приятель берись за арбалет(и накопи на бронежилет)
  19. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 17:50
    +5
    Вообще нормальных слов нет, для выражения эмоций, а соответствующие нельзя. Все, что происходит позорище несусветное.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: ODERVIT
      Вообще нормальных слов нет, для выражения эмоций, а соответствующие нельзя. Все, что происходит позорище несусветное.

      Безусловно, хорошего мало. С нашей стороны какая-то игра в "Зарницу"
  20. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 18:09
    +2
    Хочу внести предложение. Обменять Беглова на Гладкова. Питерский Губер очень воинственный, любит с Росгвардией усмирять население, туда ему и дорога. К СВО, кстати, тоже Беглов причастен, к коррупционному скандалу с новой дорогой формой. Беглова туда, а Гладкова в Питер.
  21. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:10
    0
    что-то мне все это напоминает

    p.s. нормальный у меня размер, задолбали
  22. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 18:11
    0
    А как встречаться? На спиритическом сеансе? Капустина ведь в прошлый раз выдавили.
  23. azkolt
    azkolt Сегодня, 18:12
    0
    У меня на работе у мужика сын срочник служит в ВДВ где то там на границе. Не отпускают домой до июля. В боях принимают участие , точнее в , еще с осени прошлого года, а теперь похоже там в полный рост воюет. Кстати, про авиацию, я понимаю, не наш аэродром один а всю страну, но вот за сегодняшний день, только вот сейчас один на посадку пошел,
  24. valera75
    valera75 Сегодня, 18:15
    +2
    Цитата: Владимир80
    Амбиции? Я думаю его поддержало бы огромное количество граждан - выступает, разъясняет, делает заявления, сопли не жуёт, с телесуфлера лажу не читает, кольцевые линии метро не открывает, слова почти не расходятся с делом, и пока живой!

    И дай бог ему здоровья!!!
  25. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:16
    0
    Цитата: svp67
    А у г-на Пригожина похоже президентские амбиции... Скромнее надо бы себя вести, скромнее

    А почему Пригожин не может быть кандидатом в Президенты РФ в 2024 году?
    Пусть народ скажет свое слово.
  26. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:19
    0
    Позор какой то. Где наша армия? Почему Шойгу срочников не направляет на войну? Зачем тогда нам армия которая ниче не может? Их там что не учат стрелять? На что им командиры старшие?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 18:25
      0
      А вы сами как думаете ,почему это не делается ?
  27. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 18:23
    0
    Почитал биографию Гладкова))) тот ещё перец. Дениса Никитина из этого храма вынесут вперёд ногами )