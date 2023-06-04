Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности к встрече с главарем РДК, но на своих условиях

(...) На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению (...) Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними - это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 - МАП Шебекино. Гарантирую безопасность

(...) если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на заявление одного из главарей запрещенного в России и признанного террористической организацией так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) Дениса Никитина (он же Капустин), предложившего вернуть двух пленных в ответ на личный разговор с губернатором.Гладков согласился на встречу с представителем предателей, но не на условиях вырусей, а на своих. Он назначил встречу на пограничном пункте Шебекино с 17 до 18 часов при условии, что двое российских солдат еще живы, а не расстреляны. При этом Гладков назвал предателей подлецами, убийцами и фашистами, которые должны быть уничтожены. Также он признал, что в Новой Таволжанке идет бой.- заявил глава региона.Ранее представитель РДК* Денис Никитин выложил в Сеть обращение к Гладкову, предложив ему встретится в храме в Новой Таволжанке, обещая вернуть двух пленных российских солдат в обмен на несколько минут личного общения. Какую цель на самом деле преследует Никитин, неясно, но как вариант встреча с представителем российской власти нужна для "медийности". Вырусям необходимо громко заявить о себе.Между тем, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к Никитину заявив, что готов прислать на встречу одного из высокопоставленных заместителей для того, чтобы забрать пленных. При этом он добавил, что готов приехать и сам, но только в случае, если на встречу прибудет Зеленский.- заявил Пригожин.