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Евгений Пригожин заявил, что ВСУ могли закрепиться в районе садов на юго-западной окраине Артёмовска

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Евгений Пригожин заявил, что ВСУ могли закрепиться в районе садов на юго-западной окраине Артёмовска

Подразделения украинской армии могли закрепиться в районе садового товарищества "Чернобылец" на юго-западной окраине Артемовска. Об этом заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя заявление Минобороны Украины о нахождении украинских военных на окраинах города.


ВСУ выставляли наблюдательные посты в районе садов, а это значит, что туда могли подтянуться боевые подразделения противника. По словам Пригожина, Минобороны необходимо быть готовыми к тому, что Киев предпримет попытку отбить Артемовск.

Имеется информация, что в садах, в которых мы каждый день несли потери, но эту территорию сдерживали, несмотря на то, что там трудно закрепиться. Там выставлены наблюдательные посты ВСУ, а если это так, то ждите следующих шагов

- заявил куратор "Оркестра".


На сегодняшний день подразделений ЧВК "Вагнер" в городе нет, они выведены на переформирование и дообучение в летние лагеря. По словам Пригожина, 99% личного состава уже покинули Артемовск. Для передачи позиций подразделениям Минобороны в городе находятся двое бойцов с позывными Бибер и Долик.

Не скрыть, что в Бахмуте остались Бибер и Долик. Бибер и Долик в Бахмуте не инструктируют российскую армию, потому что российская армия не терпит инструктажей. Бибер и Долик вступят в бой и спасут положение, если украинская армия в количестве 72 тысяч человек с Часов Яра, Константиновки пойдет на Бахмут

- добавил куратор Оркестра.
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3 комментария
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 18:15
    0
    Бибер и Долик вступят в бой и спасут положение, если украинская армия в количестве 72 тысяч человек с Часов Яра, Константиновки пойдет на Бахмут

    Ну значит можно не волноваться.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:16
    +2
    Бибер и Долик вступят в бой и спасут положение, если украинская армия в количестве 72 тысяч человек с Часов Яра, Константиновки пойдет на Бахмут

    Вдвоём спасут что-ли? Иногда Пригожин перегибает.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:17
      +1
      Это же сарказм явный со стороны Пригожина.