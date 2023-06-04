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Власти Бельгии направят запрос в Киев по поводу фактов использования украинской ДРГ бельгийского оружия в Белгородской области

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Власти Бельгии направят запрос в Киев по поводу фактов использования украинской ДРГ бельгийского оружия в Белгородской области

Изображение носит иллюстрационный характер



Правительство Бельгии планирует направить обращение к властям Украины по поводу вскрывшихся фактов использования диверсионными группами оружия бельгийского производства при атаках на Белгородскую область.

Напомним, что ранее в ряде западных СМИ была подтверждена информация о том, что украинские ДРГ, проникавшие в белгородское приграничье, не только имели при себе бельгийской оружие, но и применяли его. В первую очередь речь идёт об использовании боевиками штурмовых винтовок производства Бельгии. Это стрелковое оружие вошло в один из пакетов военной помощи киевскому режиму. По некоторым данным, украинские боевики использовали или как минимум пытались использовать и другие средства поражения, произведённые в Бельгии и поставленные Киеву. Речь может идти, например, о минах.

Официальный Брюссель заявляет, что намерен дождаться разъяснений с украинской стороны, так как поставлял оружие Украине для обороны её территории, а не для атак на территорию чужую.

Правда, вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что в итоге свои претензии к киевскому режиму Брюссель снимет.

Напомним, что на этом фоне набирает скандальные обороты и информация о том, что в составе одной из ДРГ, проникавшей в Белгородскую область, были польские наёмники.
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14 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:26
    +1
    Сейчас всушники заявляют что стреляли только по воронам,бельгийцы скажут "ясно,спасибо "??? fool
    1. Комментарий был удален.
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 18:48
      +3
      Ну или проще: "не знаем, но обязательно выясним". Бельгийцев устроит
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:28
    +2
    Брюссель хочет выразить обеспокоенность использования поставленного им оружия по неназначению?С чего бы это.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:32
      0
      Тралфлот,в Блюсселе бздят что оружие может попасть к нам и это будет повод для подрыва репутации изних производителей оружия negative
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:38
        +1
        А по моему они бздят не из за того что их оружие попадёт к нам ,а совсем по другому поводу, разве штурмовые винтовки производства Бельгии не использовались в Артёмовске.Эта стрелковка у нас уже должна быть..Они уже не уверены в победе Украины?
        1. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 19:55
          0
          Цитата: tralflot1832
          А по моему они бздят не из за того что их оружие попадёт к нам ,а совсем по другому поводу, разве штурмовые винтовки производства Бельгии не использовались в Артёмовске.Эта стрелковка у нас уже должна быть..Они уже не уверены в победе Украины?

          Скорее всего они не бздят вообще. Они делают вид что обеспокоены попаданием своего оружия не в те руки, на самом деле пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. На самом деле им совершенно все равно, в чьи руки попадёт их оружие. Кстати, это хорошая реклама их продукции, и они, задавая куеву эти вопросы поддерживают интерес и упоминания в прессе. Ничего личного, просто бизнес.
          hi
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:35
    +7
    Будто что-то изменится от этого запроса. Бельгия пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Но это всё для внутреннего пользования и не более того. Фигня в общем.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:21
      0
      Это традиционное западное кукареканье. Типа как в 2021 году Зеля повелел завести дело по поводу марша СС в Киеве. Разумеется закончилось ничем и никто не вспомнил через неделю. Результат будет если из этого оружия кто-то в Бельгии пяток государственных деятелей положит
  4. sabakina
    sabakina Сегодня, 19:01
    +1
    Напомним, что на этом фоне набирает скандальные обороты и информация о том, что в составе одной из ДРГ, проникавшей в Белгородскую область, были польские наёмники.
    так и вспоминается фрагмент из фильма "Государственная граница. Мирное лето 21-го."
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:01
    -2
    Bringt auf jeden Fall nichts als BlaBla! Im Moment spielt es keine Rolle, welche Waffe eingesetzt wurde, die Bevölkerung der Region Belgorod braucht Unterstützung, was jetzt wichtiger ist. Wo ist die Armee, wo ist die Luftunterstützung? Wo sind die Spezialeinheiten gegen den Terrorismus? In den westlichen Medien, zum Beispiel in Deutschland, machen sie sich zum Beispiel über Russland lustig! Das große Russland, das die Menschen in der Ukraine befreien will, kann nicht einmal die Sicherheit seiner eigenen Bürger gewährleisten ...
    Россия призывает жителей приграничных сел бежать И родители должны платить деньги за то, чтобы их дети были в безопасности, очень мило
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: LeutnantTom
      Россия призывает жителей приграничных сел бежать

      Куда бежать?
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 19:40
        -2
        Фейсбук, НТВ
        Так вот как выглядит российский блицкриг против Украины
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 19:03
    +1
    Правда, вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что в итоге свои претензии к киевскому режиму Брюссель снимет.
    они сняты по умолчанию, вообще-то.
    Это лишь юр.формальности для снятия с себя ответственности. На поставки сие никак не повлияет.

    – "мы против использования", а следом "дайте разъяснения", и тут же "новая партия завтра"
    И Зе им там пишет - "да, ок", а следом "ну хз" и "завтра, ок. потом еще послезавтра надо."
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:57
    0
    Правительство Бельгии планирует направить обращение к властям Украины по поводу вскрывшихся фактов использования диверсионными группами оружия бельгийского производства при атаках на Белгородскую область.
    ...
    Брюссель заявляет, что намерен дождаться разъяснений с украинской стороны
    ...
    Правда, вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что в итоге свои претензии к киевскому режиму Брюссель снимет.

    Не очень понимаю, как в одном новостном сообщении могут соседствовать два взаимоисключающих утверждения?
    Если претензии только планируются, то и снимать нечего - они ещё не переданы. И уж тем более дожидаться разъяснений можно бесконечно - всё потому, что передача претензий только планируется.
    А если речь идёт о том, чтобы претензии снять, то, выходит, они не просто запланированы, а уже переданы!

    Но это, в принципе, второстепенно.
    Уверен, даже если претензии и правда передадут, и если будет проведено расследование, и даже если установят серийные номера, номера партии, фамилии, факты использования против мирных жителей... то будет ровным счетом ни-че-го.
    В конце концов, проявлять "глубокую озабоченность" и в Бельгии умеют, и, уверен, ничуть не хуже других
    Или кто-то ожидает, что на фоне этого Бельгия выйдет из НАТО?
    Или потребует вернуть оружие? Или страны Запада немедленно прекратят поставки на Украину?
    Вот правда, чего можно ожидать от этой ситуации?