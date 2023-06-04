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Правительство Бельгии планирует направить обращение к властям Украины по поводу вскрывшихся фактов использования диверсионными группами оружия бельгийского производства при атаках на Белгородскую область.
Напомним, что ранее в ряде западных СМИ была подтверждена информация о том, что украинские ДРГ, проникавшие в белгородское приграничье, не только имели при себе бельгийской оружие, но и применяли его. В первую очередь речь идёт об использовании боевиками штурмовых винтовок производства Бельгии. Это стрелковое оружие вошло в один из пакетов военной помощи киевскому режиму. По некоторым данным, украинские боевики использовали или как минимум пытались использовать и другие средства поражения, произведённые в Бельгии и поставленные Киеву. Речь может идти, например, о минах.
Официальный Брюссель заявляет, что намерен дождаться разъяснений с украинской стороны, так как поставлял оружие Украине для обороны её территории, а не для атак на территорию чужую.
Правда, вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что в итоге свои претензии к киевскому режиму Брюссель снимет.
Напомним, что на этом фоне набирает скандальные обороты и информация о том, что в составе одной из ДРГ, проникавшей в Белгородскую область, были польские наёмники.