Отчет для Конгресса по программе «Вирджиния»

Выполнение программы
Военно-морской флот закупает атомные ударные подводные лодки класса «Вирджиния» (SSN-774) с 1998 финансового года, и в общей сложности до 2023 финансового года было закуплено 38 таких лодок. С 2011 финансового года лодки класса «Вирджиния» закупались со скоростью две в год. Хотя не всегда указанные сроки выполнялись. Лодки класса «Вирджиния», закупленные в 2019–2023 финансовых годах, были приобретены по многолетнему контракту на закупку (MYP). Военно-морской флот хочет, чтобы следующий контракт MYP класса «Вирджиния» начался не в 2024, а в 2025 финансовом году.
Дизайн класса «Вирджиния» неоднократно обновлялся с 1998 финансового года. Большинство лодок класса «Вирджиния», закупленных в 2019 финансовом году и последующие годы, будут построены с модулем полезной нагрузки Virginia (VPM), дополнительной секцией средней части корпуса длиной 84 фута, оснащенной четырьмя вертикальными пусковыми установками большого диаметра для хранения и запуска дополнительных ракет «Томагавк» или другой полезной нагрузки. При закупке двух лодок в год SSN класса «Вирджиния», оснащенные VPM, оцениваются в 4,3 миллиарда долларов за лодку.
Предлагаемый бюджет ВМС предусматривает закупку 39-й и 40-й лодок класса «Вирджиния». В бюджетном документе военно-морского флота на 2024 финансовый год говорится, что одна из двух лодок должна быть построена в специальной конфигурации, называемой «Модифицированная конфигурация для ведения боевых действий под водой и на морском дне класса «Вирджиния» (Mod VA SSW)» и предполагающей конфигурацию, которая включает в себя возможность ведения боевых действий под водой и на морском дне.
Общая стоимость двух лодок, запрошенных для закупки в 2024 финансовом году, оценивается в 9 427,6 миллиона долларов (т. е. около 9,4 миллиарда долларов), в том числе 5 356,9 миллиона долларов за лодку SSW Mod VA и 4070,7 миллиона долларов за другую лодку. Аванс составил в общей сложности 2 297,7 миллиона долларов в рамках финансирования предварительных закупок за предыдущий год (AP), и предлагаемый бюджет ВМС на 2024 финансовый год требует оставшихся 7 130,0 миллионов долларов, необходимых для завершения их предполагаемой совокупной стоимости закупок.
В предлагаемом бюджете ВМС на 2024 финансовый год также запрашивается финансирование AP в размере 1 855,5 млн долларов США для лодок класса «Вирджиния», что будут закуплены в будущих финансовых годах, финансирование в размере 1 360,0 млн долларов США в объеме экономического заказа (EOQ), которое является дополнительным видом финансирования AP и может быть предоставлено по контракту MYP, и финансирование в размере 168,2 млн долларов США для покрытия затрат на завершение (CTC) для покрытия роста затрат на лодки класса «Вирджиния», закупленные в предыдущие годы. В результате чего общая сумма закупок, AP, EOQ и финансирование CTC, запрошенное на 2024 финансовый год, составит 10 513,7 млн долларов (т. е. около 10,5 млрд долларов).
Текущая цель ВМС по уровню численности, которая была обнародована в декабре 2016 года, предусматривает создание и поддержание флота из 355 кораблей с экипажами, включая 66 АПЛ. Военно-морской флот и канцелярия министра обороны с 2019 года работают над разработкой новой цели уровня военно-морских сил, которая заменит цель 355 2016 года. Исследования этой новой цели на уровне сил, которые были опубликованы Военно-морским флотом в краткой форме, показывают, что новая цель на уровне сил может потребовать достижения и поддержания численности от 66 до 72 SSN.
Пятилетний план судостроения ВМС на 2024 финансовый год (2024–2028 финансовые годы) включает в себя в общей сложности 10 лодок класса «Вирджиния», которые будут закупаться со скоростью две в год, если удастся выдержать указанный график. 30-летний план судостроения военно-морского флота на 2023 финансовый год (2023–2052 финансовый год), опубликованный 20 апреля 2022 года, включает три альтернативных 30-летних профиля судостроения, на период с 2028 по 2052 финансовый год. Согласно этим профилям, SSN будут закупаться в 2028–2052 финансовом годах со скоростью от 1,76 до 2,24 лодки в год.
Основываясь на трех альтернативных профилях судостроения, 30-летний план судостроения на 2023 финансовый год предусматривает, что численность сил SSN достигнет как минимум 46 лодок в 2028 финансовом году, вернется к 50 лодкам в 2032 финансовом году и увеличится до 60–69 SSN к 2052 финансовому году.
Дополнение
К вышесказанному можно добавить, что жизнеспособность этого плана вызывает определенные сомнения.
Так, строительство двух очередных лодок типа «Виржиния» Block V, SSN-812 и SSN-813, было задержано более чем на год из-за спора между Пентагоном и фирмой «Дженерал Электрик» об ответственности в случае взрыва ракеты наземного базирования Tomahawk на борту подводной лодки. До 2018 года военно-морской флот принимал на себя ответственность General Dynamics в случае аварии «Томагавка» на борту строящейся подводной лодки, что является необычно рискованным мероприятием из-за более высокоэнергетичного топлива. Тупиковая ситуация между военно-морским флотом и General Dynamics задержала закупку материалов для двух подводных лодок почти на год, ранее сообщали USNI News.
Учитывая, что аналогичные проблемы имеют место и с другими типами кораблей, а также самолетов Ф-35, для флота реальность выполнения этой программы вызывает сильные сомнения. Ремонтные центры флота, не справляются с теми объемами, которые требует флот. МАПЛ стоят в ремонтах по шесть лет. Они пытаются сбросить проблемы ремонта на фирмы изготовители, но те, как мы видим, сами «не вытягивают» график строительства. С надводным компонентом аналогичная история. Авианосец «Джордж Буш» простоял в ремонте шесть лет вместо положенных четырех. Эти два года другие авианосцы тащили службу вместо него, соответственно тоже сдвигая сроки ТО и ремонта.
Данное дополнение к статье написано в контексте того, что отдельные граждане утверждают, что у США все прекрасно. Включат печатный станок, напечатают баксов, и все будет хорошо. Уже даже включение печатного станка отнюдь не гарантирует США безбедное существование, проблем накопилось выше крыши Белого дома. И промышленные мощности, и квалифицированных рабочих не напечатаешь даже на 3D-принтере.
Те промышленные мощности, которые задействованы для снабжения Украины, соответственно не работают на США, а проблема в лице Китая уже встает в полный рост. И опасное маневрирование китайского эсминца тому наглядный пример.