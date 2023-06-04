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Российским силам удалось заблокировать ДРГ ВСУ в районе Новой Таволжанки, идет бой

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Российским силам удалось заблокировать ДРГ ВСУ в районе Новой Таволжанки, идет бой

Российским силам удалось заблокировать часть вторгшейся на российскую территорию группировки ВСУ на хуторе Староселье в районе Новой Таволжанки. Сейчас в этом населенном пункте идет бой. Об этом сообщает ТГ-канал Ридовка со ссылкой на собственные источники.


По имеющейся информации, на хуторе заблокированы силы диверсантов, идет бой, они пытаются вырваться из окружения и уйти в сторону границы. Наши сделать этого им не дают. Сам хутор находится недалеко от границы с Харьковской областью, он относится к Новой Таволжанке. Предварительно, боевики из запрещенного в России и признанного террористической организацией "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) зашли несколькими группами, часть их оказалась на хуторе.

Появившиеся в Сети видео с якобы боем российского спецназа с украинскими ДРГ в Новой Таволжанке являются вбросом ЦИПСО. За видео якобы из российского населенного пункта выданы кадры, снятые в других местах и озвученные от имени местного жителя. Одновременно в Сеть выкладываются ролики, снятые еще 22 мая, во время первой атаки на Грайворонский район. Они должны показать, что бои на территории Белгородской области идут беспрерывно, а подразделения РДК* якобы захватили часть российского региона.

Между тем, российское Минобороны сообщает о попытке украинских ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки и отбитом нападении. Согласно сообщению военного ведомства, группу удалось рассеять артиллерийским огнем.

4 июня с.г. подразделениями прикрытия государственной границы ЗВО и пограничной службы ФСБ выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел

- заявили в Минобороны.
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:24
    0
    Удивительно,настолько отморожены эти террористы..Втаптывать в ад,без разговоров
  2. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 19:25
    +15
    Даже по заголовку уже напоминает "День сурка" какой то. Это уже было несколько раз, эй гарант,оно само не рассосётся.
    1. Жужжу
      Жужжу Сегодня, 19:59
      -4
      А может хватит из "гаранта" делать "каждой бочке затычку"? Может МО пора зашевелиться? А то какие-то мысли нехорошие закрадываются -некомпетентность или умышленно...Вопросов много ,но не к "гаранту" ! имхо.
  3. 4ekist
    4ekist Сегодня, 19:26
    +9
    1.По имеющейся информации, на хуторе заблокированы силы диверсантов, идет бой, они пытаются вырваться из окружения и уйти в сторону границы.
    2.Между тем, российское Минобороны сообщает о попытке украинских ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки и отбитом нападении.

    Не пойму, эта информация, чтобы запутать иностранную разведку или рассчитана на дурака.
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:26
    +14
    Шойгу и Герасимову автоматы в руки и командирами взводов на границу Белгородской области. Раз ума не хватает командовать из Москвы, пусть командуют в окопах. А великий дзюдоист пусть дальше красные линии рисует.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:35
      +7
      Цитата: PVV66
      А великий дзюдоист

      Это называется старость. Как то взял нунчаки... Всё, абзац... Ну, не могу я ими люстру разбить...
    2. Зефр
      Зефр Сегодня, 19:49
      +3
      Мне один товарищ объяснил, что значит "красные линии". Когда вслух произносится "красные линии", на самом деле это означает "ну вы че, б.. договаривались же". Т.е. это секретные договорняки о допустимых действиях. И на самом деле идут вовсе не боевые действия, а тайные переговоры с демонстрацией силы. Причем, наши верят обещаниям. Эхххх.
  5. codetalker
    codetalker Сегодня, 19:28
    +10
    «Рассеян и отошёл» и норм?
    Уничтожить противника в том месте куда он отошёл нельзя?
    К слову, место откуда противник пришёл, постилось с раннего утра всеми журналистами и самим противником. Заранее нельзя? Что мешает?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 19:34
      +19
      Рассеян, отошёл за пределы территории РФ, после чего был блокирован на хуторе, предпринимает попытки вырваться. Вангую: после чего будет вытеснен вна Украину, по нему будет нанесён артиллерийский удар, который добьёт остатки, которые завтра будут давать интервью на укрТВ.
      Через пару-тройку дней всё повторится на другом участке госграницы, которую запрещают под угрозой штрафов и уголовных дел за дискредитацию (кого?) называть фронтом.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:35
    +6
    Ребят вы чего кипятитесь и критикуете? ВО это официальный орган? Нет.
    Сидит журналист (в лучшем случае) разбирающийся в военном деле (в чем лично я сомневаюсь) надергал инфы из всех источников, таких же "журналистов" собрал солянку каких-то непроверенных фактов и выдал на гора.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:35
    +10
    Они должны показать, что бои на территории Белгородской области идут беспрерывно

    А они и так идут непрерывно. За последние 10 дней - по-моему, уже ЧЕТВЁРТОЕ вторжение этих упырей через нашу границу... И каждый раз - "тяжелые" бои. И это не считая ракетных и артобстрелов по приграничным районам... Чего тут показывать? Всё и так видно.
    1. Deck
      Deck Сегодня, 19:52
      +4
      На церемонии награждения лауреатов премии Русского географического общества ребёнок спросил у Президента: а где заканчивается Россия? Где её границе приходит конец?
      На что Президент Путин вкрадчиво сказал, выдержав паузу: " У России нет границ!"
      Я правда надеялся что это означает нечто другое
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 19:59
        +2
        Да уж... Правду сказал Верховный Главнокомандующий. Но в данном случае лучше бы он соврал.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:38
    -2
    два вертолета и все кончено, короткий процесс!
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:00
      +1
      Как показывают события последних недель - короткий процесс для этих вертолётов, если они посмеют близко подлететь к границе.
  9. олег варинов
    олег варинов Сегодня, 19:39
    +7
    уже на нашей территории арт огнем нациков рассеиваем
  10. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 19:41
    +10
    Как я понял инициатива полностью отдана врагу, с учётом огромной общей границы, они могут одновременно бить по любой точке, никакой армии не хватит прикрыть такую большую границу, что вообще собирается делать МО и где главнокомандующий? Это уже фактически нападение на страну, почему мы не заходим в Сумскую и Черниговскую область? Не расстягиваем их силы, сидя в глухой обороне и выпуская крылатые ракеты и герани войны не выигрываются. Такое ощущение что они в полном шоке и не знают что делать и как быть, так бывает когда назначаешь на ответственные должности своих дружков. Закончится всё это катастрофой для страны.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:42
    +2
    Ну собственно это и весь замысел их наступления, террорпоходы аля басаев.
  12. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 19:44
    +7
    Интересная структура с односторонней прозрачностью: с нашей стороны - неохраняемая граница, с их - линия фронта.
    Вот и получается, что к нам их ДРГ ходят как к себе домой, поскольку для того и предназначены, чтобы в тылу противника орудовать, а нашим к ним нельзя, ибо там заграница!
  13. vladcub
    vladcub Сегодня, 19:50
    +1
    Камрады, сдаётся мне, что это не спроста.
    Первый раз, для понта было :настоящие русские и прч. Сами, знаете как можно подать.
    22 мая Гайворон, 30 мая Шебекино, а сегодня Новая Таволжанка.
    Похоже, преследуют несколько целей : 1)посеять панику, чтоб центр утратил контроль.
    2) чтоб Герасимов запаниковал и начал переброску резервов в Белгородскую область.
    3)анализ :как быстро реагирует командование. А это в свою очередь пригодится во время летнего контрнаступления
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 19:57
      0
      Все примерно так, но я бы перефразировал 2 пункт: не Герасимов запаниковал, а запаниковало бы медийное пространство. Ну оно уже в панике. Ну а дальше может сверху спуститься политическое решение: оперативно купировать угрозу, перебросить резервы, обеспечить охрану линии боевого соприкосновения.
      Снятие резервов плохо скажется на обороне наиболее вероятного места наступления укриков, но текущая ситуация (нагнетание), может требовать иррациональных действий
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:04
      +1
      А если получится занять какой-нибудь райцентр хотя бы на несколько дней, можно там и референдум изобразить.
  14. alystan
    alystan Сегодня, 19:55
    +1
    Предварительно, боевики из запрещенного в России и признанного террористической организацией "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) зашли несколькими группами, часть их оказалась на хуторе.

    Получается по-прежнему контроля и надлежащей охраны госграницы как не было, так и нет?
    Раз враг многочисленными группами и соответственно разными путями проникает на территорию России?
  15. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:08
    0
    Это украинская уловка для России по отвлечению ресурсов с фронтов на границу. Не попадитесь в украинскую ловушку
  16. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 20:08
    0
    Цитата: Shamil88
    где главнокомандующий?

    Что значит где? Совсем недавно детей с праздником поздравлял. Что вы ещё хотите?