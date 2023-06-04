Российским силам удалось заблокировать ДРГ ВСУ в районе Новой Таволжанки, идет бой

4 июня с.г. подразделениями прикрытия государственной границы ЗВО и пограничной службы ФСБ выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел

Российским силам удалось заблокировать часть вторгшейся на российскую территорию группировки ВСУ на хуторе Староселье в районе Новой Таволжанки. Сейчас в этом населенном пункте идет бой. Об этом сообщает ТГ-канал Ридовка со ссылкой на собственные источники.По имеющейся информации, на хуторе заблокированы силы диверсантов, идет бой, они пытаются вырваться из окружения и уйти в сторону границы. Наши сделать этого им не дают. Сам хутор находится недалеко от границы с Харьковской областью, он относится к Новой Таволжанке. Предварительно, боевики из запрещенного в России и признанного террористической организацией "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) зашли несколькими группами, часть их оказалась на хуторе.Появившиеся в Сети видео с якобы боем российского спецназа с украинскими ДРГ в Новой Таволжанке являются вбросом ЦИПСО. За видео якобы из российского населенного пункта выданы кадры, снятые в других местах и озвученные от имени местного жителя. Одновременно в Сеть выкладываются ролики, снятые еще 22 мая, во время первой атаки на Грайворонский район. Они должны показать, что бои на территории Белгородской области идут беспрерывно, а подразделения РДК* якобы захватили часть российского региона.Между тем, российское Минобороны сообщает о попытке украинских ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки и отбитом нападении. Согласно сообщению военного ведомства, группу удалось рассеять артиллерийским огнем.- заявили в Минобороны.