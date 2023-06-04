Появились подробности попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Подразделения украинской армии провели разведку боем на Запорожском направлении, сумев вклиниться в оборону российской армии, но были выбиты и отступили, понеся потери. Бои шли в районе Времееского выступа.
Как сообщается, наступление ВСУ началось в районе 12 часов дня, позиции российских войск атаковало до двух мотопехотных рот при поддержке полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72. Также в рядах наступающих были замечены американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1. Кроме регулярных частей украинской армии, в атаке приняли участие и польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса.
Основные бои развернулись в направлении Новодаровки и Ровнополя, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки и южнее Новодаровки. Через два часа националисты продвинулись примерно на 200 метров, потеряв до полутора десятка боевиков и два танка, подбитых из ПТУР. К 16 часам ВСУ удалось максимально продвинуться до 400 метров, но на этом их успехи завершились. ВСУ пришлось отступить, оставив на поле боя до десяти единиц техники, как подбитой, так и брошенной, а также до 50 человек убитыми.
Сообщается, что грамотную оборону на данном участке выстроили бойцы 5-й общевойсковой Краснознамённой армии ВВО. Благодаря действиям российских военных, точному огню артиллерии и минометов, противник понес большие потери и откатился назад, но активные боевые действия не прекратил. По поступающим данным, ВСУ предпринимают попытки возобновить наступление, наши накрывают их артиллерией.
Стоит отметить, что еще две попытки наступления ВСУ предприняли сегодня в районах Угледара и Авдеевки, но никаких успехов не добились. Возможно, что Генштаб ВСУ проводит разведку боем, выискивая слабое место в нашей обороне, чтобы бросить туда все силы для прорыва.