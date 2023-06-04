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Официальная Варшава заявила, что вторгавшийся в Белгородскую область польский корпус не имеет отношения к польском государству

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Официальная Варшава заявила, что вторгавшийся в Белгородскую область польский корпус не имеет отношения к польском государству

Официальная Варшава отреагировала на информацию о том, что с территории Украины в российскую Белгородскую область осуществляли вылазки и польские наёмники. Речь идёт о так называемом "Польском добровольческом корпусе" (ПДК) - * террористической группировке, запрещённой в России. Члены польского бандформирования некоторое время назад опубликовали фото, на котором держат снятую табличку "Почта России" с одного из сельских отделений Белгородчины.


Польские власти заявили о том, что ПДК* "не имеет никакого отношения к польскому государству как таковому".

Заявление представителя министерства по делам спецслужб Польши Станислава Жарина:

Описываемый в медиа польский корпус никак не связан с армией Польши и с любым другим другим официальным учреждением нашей страны.

Ранее появлялась информация о том, что поляки проникали на территорию РФ, имея в распоряжении польское и американское оружие и военную технику. Польские эксперты заявляют о том, что группа может курироваться Главным разведуправлением Украины. При этом вряд ли власти Польши не были осведомлены о такой деятельности, хотя и пытаются делать вид, что остаются в стороне от вторжения в Россию.
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12 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:57
    +3
    а к чему он отношение имеет, к государству Буркина-Фасо что ли)))
  2. Borik
    Borik Сегодня, 19:58
    +3
    Раз поляк значит к Польше ещё как имеет отношения.
  3. Alexander Antonov_2
    Alexander Antonov_2 Сегодня, 19:59
    +3
    Лет сто на нашей земле ляхов не было. Вот бы Екатерина II удивилась бы.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:59
    +1
    Пепел Лжедмитрия стучит в их сердцах.
  5. Аргон
    Аргон Сегодня, 19:59
    +2
    Заявляй , не заявляй , мы то уже знаем,что вы за нелюди.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:01
    0
    Надо завершить дело начатое графом Муравьевым Виленским в 1831 году.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:02
    0
    Формально государство Польша не имеет отношение к ПДК. В то же время ясно, что спецслужбы Польши плотно работают с ПДК, странно если бы было по другому.
  8. agoran
    agoran Сегодня, 20:02
    0
    Хм, ну, поляки давно участвуют. Сколько уже польских Krab было уничтожено с польскими экипажами.
    В Ольштынском Воеводстве на воинском кладбище более 2000 поляков. Давно не секрет.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:04
    0
    Пошли дипломатические игры, вот только позиция у пшеков заведомо проигрышная:
    1) Если не имеют, почему на них не заведены уголовные дела за наемничество?
    2) Если не имеют, то теперь образцово-показательно можно стрелять, как в плен попадут, а Польше отвечать - не твое щенесгинеловое дело, к тебе они отношения не имеют
    И это только навскидку, дипломаты вытащат из этой ситуации на всю катушку
  10. alystan
    alystan Сегодня, 20:04
    0
    Описываемый в медиа польский корпус никак не связан с армией Польши и с любым другим другим официальным учреждением нашей страны.

    С неофициальными, стало быть, имеет? Если всплывут доказательства, то будут кричать, что это провокация Москвы? А они, будьте уверены паны, обязательно всплывут.
  11. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 20:05
    0
    Польское государство от них отреклось, они вне любых законов и не могут считаться военнопленными. Но содержать их пожизненно накладно , может передавать их в лизинг талибам , пусть там китайцам месторождения разрабатывают, раз сами мы "не такие" ?
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:07
    0
    Цитата: Borik
    Раз поляк значит к Польше ещё как имеет отношения.

    Официальной Варшаве верить очень сложно, но и отвергать доводы - также сложно
    А если вспомнить так называемый русский добровольческий корпус, который, в составе ДРГ, на брянщину вторгался?
    Его что, Россия посылала, сама на себя?
    Понятие наёмничества не сегодня придумано
    Нужны живые, умеющие "петь", задержанные. Только тогда можно что-то доказать