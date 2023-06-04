Официальная Варшава заявила, что вторгавшийся в Белгородскую область польский корпус не имеет отношения к польском государству

Официальная Варшава отреагировала на информацию о том, что с территории Украины в российскую Белгородскую область осуществляли вылазки и польские наёмники. Речь идёт о так называемом "Польском добровольческом корпусе" (ПДК) - * террористической группировке, запрещённой в России. Члены польского бандформирования некоторое время назад опубликовали фото, на котором держат снятую табличку "Почта России" с одного из сельских отделений Белгородчины.
Польские власти заявили о том, что ПДК* "не имеет никакого отношения к польскому государству как таковому".
Заявление представителя министерства по делам спецслужб Польши Станислава Жарина:
Описываемый в медиа польский корпус никак не связан с армией Польши и с любым другим другим официальным учреждением нашей страны.
Ранее появлялась информация о том, что поляки проникали на территорию РФ, имея в распоряжении польское и американское оружие и военную технику. Польские эксперты заявляют о том, что группа может курироваться Главным разведуправлением Украины. При этом вряд ли власти Польши не были осведомлены о такой деятельности, хотя и пытаются делать вид, что остаются в стороне от вторжения в Россию.