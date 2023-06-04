Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (...) приступил к развертыванию в Косове

Турецкие военные прибыли в Косово, Анкара приступила к развертыванию сил спецназначения в ответ на просьбу НАТО. Об этом говорится в сообщении турецкого Минобороны.Турция перебросила на территорию частично признанного Косово батальон из состава 65-й пехотной бригады из Кыркларели. Подразделение поступит под командование НАТО и будет размещено в казармах "Султан Мурат" в Косово. Ранее к Турции с просьбой выделить военных для стабилизации обстановки обратилось командование союзных объединенных сил НАТО в Неаполе.- заявили в военном ведомстве Турции.В конце мая с просьбой к Эрдогану повлиять на албанцев, также являющихся мусульманами и тяготеющих к Турции, обратился сербский президент Александр Вучич. По мнению сербского лидера, турецкий президент может использовать свое влияние для установления мира на территории Косово. Об этом он заявил по итогам телефонных переговоров, прошедших на этой неделе.В настоящее время в Косово ситуация напряженная, албанская полиция попыталась силой заставить проживающих на этой территории сербов подчиниться. Для снятия напряженности в регион Косово и Метохии были переброшены силы НАТО, но они выступили на стороне албанцев. Армия Сербии, переведенная в состояние повышенной боевой готовности, сосредоточила свои подразделения на границе с Косово, но на активные действия не решилась. В Белграде понимают, что Вашингтоне и Брюсселе только этого и ждут, рассчитывая военным путем сменить власть в республике и фактически оккупировать страну.