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Турция приступила к развертыванию переброшенного в Косово батальона спецназа

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Турция приступила к развертыванию переброшенного в Косово батальона спецназа

Турецкие военные прибыли в Косово, Анкара приступила к развертыванию сил спецназначения в ответ на просьбу НАТО. Об этом говорится в сообщении турецкого Минобороны.


Турция перебросила на территорию частично признанного Косово батальон из состава 65-й пехотной бригады из Кыркларели. Подразделение поступит под командование НАТО и будет размещено в казармах "Султан Мурат" в Косово. Ранее к Турции с просьбой выделить военных для стабилизации обстановки обратилось командование союзных объединенных сил НАТО в Неаполе.

Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (...) приступил к развертыванию в Косове

- заявили в военном ведомстве Турции.

В конце мая с просьбой к Эрдогану повлиять на албанцев, также являющихся мусульманами и тяготеющих к Турции, обратился сербский президент Александр Вучич. По мнению сербского лидера, турецкий президент может использовать свое влияние для установления мира на территории Косово. Об этом он заявил по итогам телефонных переговоров, прошедших на этой неделе.

В настоящее время в Косово ситуация напряженная, албанская полиция попыталась силой заставить проживающих на этой территории сербов подчиниться. Для снятия напряженности в регион Косово и Метохии были переброшены силы НАТО, но они выступили на стороне албанцев. Армия Сербии, переведенная в состояние повышенной боевой готовности, сосредоточила свои подразделения на границе с Косово, но на активные действия не решилась. В Белграде понимают, что Вашингтоне и Брюсселе только этого и ждут, рассчитывая военным путем сменить власть в республике и фактически оккупировать страну.
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14 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:22
    +4
    Сербам от этого ни капли лучше жить не станет. Турки мусульмане и за еденоверцев албанцев сами будут как минимум выдворять из Косово сербов.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 20:30
      +3
      Ранее к Турции с просьбой выделить военных для стабилизации обстановки обратилось командование союзных объединенных сил НАТО в Неаполе.

      В НАТО единоверцев косовар вроде не наблюдается.

      В конце мая с просьбой к Эрдогану повлиять на албанцев, также являющихся мусульманами и тяготеющих к Турции, обратился сербский президент Александр Вучич.

      И Вучич тоже видимо не просто так к туркам обратился?
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:22
    +7
    Мда, херово быть со всех сторон окруженным паршивыми гиенами без единого шанса от них защититься.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:22
    +2
    Турки поставили под командование НАТО свой батальон,вот и вся новость.
  4. уже москвич
    уже москвич Сегодня, 20:27
    -2
    надо передать сербам ЯО . Сами если использовать боимся , может хоть сербам поможет .
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 20:34
      0
      и вас командировать, чтоб на месте хоть 1 руководитель нормальный был
      по соседней улице Тополем ннннааа
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:06
      +1
      Вы что - совсем? fool
      Уверен, это была шутка, но на случай, если всё же нет...
      1. Сербия со всех сторон окружена. С нет связи ни по морю, ни по земле, ни по воздуху. Туда даже автоматы Калашникова не доставишь, не то что ядерные боеголовки.
      2. Сделать своими руками ещё одну ядерную державу - гениально (нет). Вы же понимаете, что чем больше в мире обладателей ядерного оружия, тем менее уникален ядерный статус России?
      3. Ну, и сербы что с ЯО, что без него в случае масштабной операции НАТО так и так проиграют. У них нет шансов вообще ни при каких условиях. В то время, как без ЯО эта операция наверняка вообще не начнётся, поскольку сербы и так пойдут на все условия, понимая расклады. А вот с ЯО могут почувствовать себя слишком уверенно.
      4. Где гарантии, что эти ядерные боеголовки не окажутся в итоге у Украины?
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 20:33
    +1
    Ничего удивительного, Стамбул всегда только "за", чтоб увеличить свое военное присутствие в Европе. И не в Косово тут дело и сербах. В них тоже, но потом. Сначала гордых спартанцев нагнут
  6. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 20:42
    +1
    Это настолько символичный жест… Турки снова в Косово…
  7. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 20:53
    +1
    Турецким министром иностранных дел стал бывший глава разведки. Походу готовятся к войне
  8. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 20:57
    +1
    Сначала "серб" Вучич зовёт турок помочь "уладить дела" с албанцами...
    Потом Сербия будет звать Россию "уладить дела" с турками...
    sad
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:08
      0
      А потом сербы позовут Америку "уладить дела" с Россией wassat
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 21:04
    0
    В Белграде понимают, что Вашингтоне и Брюсселе только этого и ждут, рассчитывая военным путем сменить власть в республике и фактически оккупировать страну.


    Бред и конспирология.
    Зачем, ну какая выгода?
    И главное, если уйдет прозападный либерал Вучич, на смену ему придут консерваторы-националисты. Именно они сейчас в оппозиции к Вучичу.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 21:13
      +2
      Никакие "консерваторы-националисты" к власти в Сербии не придут