Парадоксы СВО: аммиакопровод Тольятти – Одесса

Источник: ВК
Аммиачная сделка
Спецоперация полна открытий. Прежде всего, в военно-политической сфере. Например, зерновая сделка, по условиям которой Россия гарантирует безопасность судов, перевозящих зерно из трех украинских портов. Вокруг одного из них – порта Южный – разыгрались последние события.
По данным ООН, Россия с начала июня заблокировала регистрацию судов, следующих в эту морскую гавань. Якобы в мае в два раза снизился зерновой трафик с Украины, что не может не тревожить западные страны. Если это соответствует действительности, то Кремль сделал логичный ход, тесно связанный с переизбранием президента Турции. России был важен именно Эрдоган, как человек, способный вести независимую политику. Пусть далеко не всегда пророссийскую, но определенно протурецкую. А это значит, выгодную и Москве, и Анкаре.
17 мая российское руководство согласилось на продление зерновой сделки во многом для поддержки Эрдогана на выборах. Все-таки Турция из этой истории получает немало выгод. Здесь и политические дивиденды – Эрдоган прямо говорит о наступившем «Веке Турции» и чрезвычайном росте глобального влияния Республики. Выиграла Анкара и экономически за счет 25-процентной скидки от Украины на зерно. Посредничество Эрдогана в вопросах продажи украинской сельхозпродукции недешево обошлось Зеленскому. Турки под завязку загрузили свои мельницы и предприятия пищевой промышленности – поток зерна с противоположного берега Черного моря тому очень хорошо способствует.
Но в конце мая случились два события – 28 числа все-таки Эрдогана переизбрали, а за несколько дней до этого украинские террористы атаковали российское разведывательное судно «Иван Хурс». Закрывать зерновую сделку Россия сейчас явно не намерена, но вот выбить из уважаемых «партнеров» больше преференций вполне способна. И в первую очередь это касается аммиакопровода Тольятти – Одесса. В этом и заключается особая специфика событий на Украине – одновременно с ожесточенными боевыми действиями разворачивается экономический торг.
Общая протяженность аммиакопровода более 2,4 тыс. километров. Источник: bloknot.ru
Немного об аммиакопроводе.
Это самый протяженный в мире трубопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. Начало он берет в Тольятти, а заканчивается в Одесском припортовом заводе, из которого уже перегружается на морские транспорты. Украинцы закрыли завод еще в начале марта прошлого года, через несколько дней после прекращения работы аммиакопровода.
Получают российский аммиак на предприятии «Тольяттиазот» из природного газа. Ключевым преимуществом тольяттинского аммиака является низкая цена, а значит востребованность на внешних рынках. США, Европа и Украина собственный аммиак если и производят, то он обходится в два раза дороже российского.
Наша страна наряду с Саудовской Аравией и Тринидадом и Тобаго входит тройку крупнейших экспортеров этого ценного соединения. В 2021 году на экспорт из России отправили почти 4,5 млн тонн аммиака. Это немногим меньше, чем у мирового лидера Саудовской Аравии.
Пропускная способность аммиакопровода из Тольятти около 2,5 млн тонн в год, поэтому далеко не весь газ проходит транзитом через Украину. Цифры позволяют понять, насколько высока важность трубы для российского экспорта – остальные маршруты физически не могут вывезти весь производимый объем газа.
Кто покупает аммиак из России? Крупнейшими экспортерами являются Эстония, Украина, Марокко и Турция. Отсюда и кровная заинтересованность Эрдогана в запуске аммиачной трубы – ежегодно по ней турецкие химические предприятия получали не менее полумиллиона тонн сырья.
Украина, кстати, до 2022 года закупала аммиака у России еще больше – от ежегодно 700 тыс. тонн и более. При этом Киев наживался на реэкспорте газа. Покупали аммиак прямо в трубе, а в Одессе уже перепродавали по мировым ценам. Все же помнят, что российский аммиак один из самых дешевых в мире? Украинские дельцы также получали немалый доход от транзита газа по своей территории. Тонкости аммиачной сделки до конца не известны, но, похоже, что эту схему пытаются восстановить.
«Тольяттиазот». Источник: ecostandardgroup.ru
Европейцам запуск аммиакопровода не особо нужен. Именно поэтому Зеленский с началом СВО перекрыл именно аммиачную трубу, а не газовую, через которую до сих пор идет газ в Европу. Все дело в низкой зависимости Европы от аммиака из России – основным поставщиком на рынок выступает Тринидад и Тобаго. Точные цифры пока не оглашаются, но, вероятнее всего, именно эта страна покрыла возникший дефицит.
Относительно российского аммиака известно, что за десять месяцев прошедшего года Евросоюз купил всего 270 тыс. тонн, что на 65 процентов меньше, чем обычно. В общем, переживут простой аммиакопровода, но если его запустят, то первыми встанут в очередь.
Где они были все восемь лет?
Львиная доля аммиака используется для получения азотных удобрений, поэтому спрос на этот ресурс будет только расти – продовольственная проблема в мире так и не решена. Отсюда возникает масса вопросов к владельцам и эксплуатантам предприятия «Тольяттиазот», продукция которого и наполняла до марта прошлого года аммиакопровод. Труба длиной более двух тысяч километров проложена еще в 70-х годах прошлого века и с тех пор исправно поставляла на экспорт аммиак из Тольятти. Можно сказать, трубопровод имеет стратегическое значение не только для города, но для России.
Сейчас на «Тольяттиазоте» работают только три агрегата синтеза из семи, да и те на минимальных режимах. Уязвимость любого транзита через территорию Украины стала понятна еще в 2014 году.
Почему управленцы не вложились и не построили ветку трубопровода к портам Красноярского края?
Киевский режим неоднократно саботировал прокачку аммиака. В 2016 и 2017 годах транзит останавливали и подумывали о консервации украинской части трубопровода. При этом в порту Тамани с 1999 года строился терминал для выгрузки аммиака на морские транспорты. Строили-строили, но так и не довели до ума. Знаете, когда пришло понимание бесперспективности украинского транзита аммиака? Только 22 февраля 2023 года правительство России приняло постановление о возведении терминала в Тамани. Спустя почти год с начала СВО.
За это время производство стратегически важного газа упало на 2,85 млн тонн. Все это время шли торги с киевским режимом. Сначала Зеленский великодушно предложил запустить прокачку аммиака после обмена военнопленными по схеме «все за всех». Это в корне не устраивало Россию. Сейчас же Киев снова выставляет ультиматумы.
По мнению националистов, трех портов для вывоза украинского зерна не достаточно и в обмен на аммиак они требуют расширения числа морских терминалов. Получится ли сторговаться, покажет время, но российская зависимость от аммиакопровода не исчезнет до конца текущего года.
Менеджеры «Уралхима», которые и продвинули этот проект, обещают запуск «первого специализированного терминала для перевалки аммиака на территории современной России» к ноябрю-декабрю. Но есть нюансы.
Во-первых, запустят только первую очередь, которая не полностью компенсирует украинский транзит. Российский порт первоначально будет способен переварить не более 2 млн тонн газа, а труба перегоняла ежегодно на полмиллиона больше. Вторая очередь терминала, которая с лихвой перекроет украинский транзит, ожидается только к концу 2025 года.
Во-вторых, доставка аммиака к Тамани организуется по железной дороге, что увеличивает себестоимость и создает логистические проблемы. Никто к Тамани прокладывать трубу не собирается – долго и дорого.
Источник: rusdozor.ru
Ситуация с аммиакопроводом Тольятти – Одесса в очередной раз подтверждает тезис, что для российского бизнеса нет политики, а только финансовая целесообразность и профит. Как только в дело вступила политика, оказалось, что и профит куда-то пропал. Дальновидность боссов «Тольяттиазота» все эти годы не распространялась дальше самого Тольятти.
Это вынуждает сейчас через посредников договариваться с врагами. Причем не только договариваться, но и заключать выгодные контракты. Если трубу с аммиаком запустят, то Россия будет вынуждена оплачивать транзит. Сколько точно, неизвестно, но для киевского режима это будет неплохим приработком к 1,3 млрд долларов, которые Россия заплатила за год транзита природного газа в Европу. И потратит эти деньги Зеленский далеко не на гуманитарные покупки.