Германия обратилась к Китаю с просьбой не вербовать бывших пилотов Люфтваффе для подготовки лётчиков ВВС НОАК

Я поднял вопрос о пилотах ВВС Германии, которые, очевидно, были завербованы для обучения (китайских) пилотов (...) Я четко указал, что ожидаю немедленного прекращения этой практики, и сказал ему, что он, наверное, тоже не будет очень доволен, если я попытаюсь сделать то же самое

Германия обратилась к Китаю с необычной просьбой, озвучил ее министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с китайским коллегой Ли Шанфу в ходе встречи в рамках саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Просьба касалась бывших пилотов Люфтваффе.Германия просит Китай не вербовать бывших пилотов немецких ВВС, ушедших в отставку. Как заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, Пекин активно привлекает пилотов из стран Запада, включая Германию, используя их в качестве инструкторов для подготовки летчиков ВВС НОАК. В Берлине опасаются, что бывшие военные могут раскрыть китайцам "секреты НАТО".Об этом и говорил немецкий министр со своим китайским коллегой в субботу в Сингапуре. Как сообщает немецкая пресса, Писториус выразил обеспокоенность практикой Китая привлекать немецких пилотов для подготовки ВВС Китая.- заявил глава Минобороны ФРГ.По данным немецких медиа, за последние годы Китай завербовал несколько немецких пилотов, вышедших в отставку, а это сильно обеспокоило немецкие спецслужбы, также опасающихся раскрытия государственных секретов. Главная головная боль - китайцы могут узнать какие-то тайны НАТО и потом использовать их в военных целях. Известно, что кроме немцев, китайцы вербовали также американских и британских пилотов.