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Германия обратилась к Китаю с просьбой не вербовать бывших пилотов Люфтваффе для подготовки лётчиков ВВС НОАК

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Германия обратилась к Китаю с просьбой не вербовать бывших пилотов Люфтваффе для подготовки лётчиков ВВС НОАК

Германия обратилась к Китаю с необычной просьбой, озвучил ее министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с китайским коллегой Ли Шанфу в ходе встречи в рамках саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Просьба касалась бывших пилотов Люфтваффе.


Германия просит Китай не вербовать бывших пилотов немецких ВВС, ушедших в отставку. Как заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, Пекин активно привлекает пилотов из стран Запада, включая Германию, используя их в качестве инструкторов для подготовки летчиков ВВС НОАК. В Берлине опасаются, что бывшие военные могут раскрыть китайцам "секреты НАТО".

Об этом и говорил немецкий министр со своим китайским коллегой в субботу в Сингапуре. Как сообщает немецкая пресса, Писториус выразил обеспокоенность практикой Китая привлекать немецких пилотов для подготовки ВВС Китая.

Я поднял вопрос о пилотах ВВС Германии, которые, очевидно, были завербованы для обучения (китайских) пилотов (...) Я четко указал, что ожидаю немедленного прекращения этой практики, и сказал ему, что он, наверное, тоже не будет очень доволен, если я попытаюсь сделать то же самое

- заявил глава Минобороны ФРГ.

По данным немецких медиа, за последние годы Китай завербовал несколько немецких пилотов, вышедших в отставку, а это сильно обеспокоило немецкие спецслужбы, также опасающихся раскрытия государственных секретов. Главная головная боль - китайцы могут узнать какие-то тайны НАТО и потом использовать их в военных целях. Известно, что кроме немцев, китайцы вербовали также американских и британских пилотов.
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14 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:18
    +2
    Писториус таким неумным родился, или ему хозяин из-за лужи приказал такой бред озвучить?
  2. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 21:19
    +1
    Германия просит Китай не вербовать бывших пилотов немецких ВВС, ушедших в отставку.
    Пекин активно привлекает пилотов из стран Запада, включая Германию,
    используя их в качестве инструкторов для подготовки летчиков ВВС НОАК.
    В Берлине опасаются, что бывшие военные могут раскрыть китайцам "секреты НАТО".

    Насмешили. Неужели думают, что китайцы настолько наивные и доверчивые, что откажутся от подобных вариантов ?!
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:22
    +2
    господяяя, на сколько стал низок уровень политиков, ну вот скажут ему китайцы, конечно не будем и будут дальше продолжать вербовку
  4. hohol95
    hohol95 Сегодня, 21:25
    -1
    В британских ВВС скоро некого будет вербовать.
    "Бесполезные белые мужчины" быдут отсеиваться при поступлении для обучения на пилотов.
    Принимать станут женщин и "радужнозвериное и прочих особей"!
    https://dzen.ru/a/ZHrnZQJAhALCuOFH
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:48
      0
      Цитата: hohol95
      В британских ВВС скоро некого будет вербовать.
      "Бесполезные белые мужчины" быдут отсеиваться при поступлении для обучения на пилотов.

      [quoteдевушки-курсанты из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К.Серова проходят зачеты на доступ к полетам.[/quote]
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:25
    0
    Большей глупости ожидать сложно. Это же надо такое сморозить. Хотя для нынешних министров ФРГ да и всего евросоюза это вполне нормальный уровень.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:25
    +2
    Китайский пилот в немецком самолёте за 20 000€ трудно представить ,а вот немецкий в китайском самолёте за те-же 20 000€ + ещё всякие плюшки- легко.А если ещё 100 000€ накинуть,то и самого Писториуса в КНР притаранят.Пистортус думает что Ли Шаньфу ,хотя бы пальцем пошевелит ,чтобы выполнить плаксивую просьбу немецкой " девочки".Он негра отымел только что, с свободой мореплавния и специально же подгадал время,указав негру его место.Министр обороны Англии Уоллес до такой дичи не дошёл,хотя у него такие же проблемы с пенсами - пилотами.
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 21:26
    +2
    Читал мемуары Покрышкина, про Корею, он писал, что своих "партнёров" из люфтваффе, воевавших на стороне ООН, советские лётчики узнавали сразу, по пилотированию
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:27
    +1
    Если работал на секретной технике и давал подписки о неразглашении- высшая мера социальной защиты. Чего мудрить?
    Впрочем, бизнес- только бизнес.
  9. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 21:29
    0
    Китайцам надо сказать что никогда пилотов не вербовали но идея очень хорошая и наверное будет реализована.
  10. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 21:29
    +2
    Германия обратилась к Китаю с просьбой не вербовать бывших пилотов Люфтваффе для подготовки лётчиков ВВС НОАК

    Летчики ВВС НОАК уже давно имеют налёт гораздо больший, чем летчики бундесвера...
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 21:33
    +3
    А чё - так тоже можно?? belay Тогда - нельзя ли попросить типа уважаемых немецких партнёров прекратить обучать укровермахт? Нет? А почему? what Аааааа. Вспомнил - это другое.. negative
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:36
    +1
    Кстати, Китай активно принимает и гражданских пилотов. Очень много наших соотечественников, из России. Не инструкторами, а пилотами. Причем, они там на очень хорошем счету, считаются профи из профи
  13. polpot
    polpot Сегодня, 21:45
    0
    Сейчас у китайцев свои ВВС лучше германских в 1000 раз , какие немцы инструктора , бред , тогда уж пилоты из США и то с точки зрения изучения противника , но только не немцы.