Кровавая трагедия в Деммине. Почему мифы Геббельса снова в моде на Западе



Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс на встрече в резиденции фюрера Бергхоф. 1943 г.

«Мы ничего не забудем»

«У нас умер один капитан в день, в первый день, когда мы вступили на немецкую землю, – вспоминала медсестра Тамара Кураева. – У него все родные погибли. Это был храбрый человек, он так ждал… Этот день… Когда он увидит их землю, их несчастье, их горе. Как они плачут. Их руины… Он умер просто так, не раненый, ничего. Дошёл, посмотрел – и умер…»

«Мы ничего не забудем», – писал Эренбург. – Мы идём по Померании, а перед нашими глазами разорённая, окровавленная Белоруссия. Мы и до Берлина донесём неотвязчивый запах гари, которым пропитались наши шинели в Смоленске и Орле. Перед Кёнигсбергом, перед Бреслау, перед Шнейдемюлле мы видим развалины Воронежа и Сталинграда… Берлин ещё ответит… – за всё. Он ответит за немца, который порол беременных женщин в Буденовке. Он ответит за немца, который подбрасывал детей и стрелял в них, хмыкая: «Новый вид спорта…». Он ответит за немца, который жёг русских женщин в Ленинградской области и хвастал: «Эти русские горят, как будто они не из мяса, а соломы». Он ответит за немца, который закапывал старых евреев живьём, так, чтобы головы торчали из земли, и писал: «Это очень красивые клумбы», Берлин ответит за всё».

Логово зверя

«Солдаты на Восточном фронте! – призывал фюрер. – В последний раз смертельный враг в лице большевиков и евреев переходит в наступление. Он пытается разгромить Германию и уничтожить наш народ. Вы, солдаты на Восточном фронте, знаете большей частью уже сами, какая судьба уготована прежде всего немецким женщинам, девушкам и детям. В то время как старики и дети будут убиты, женщины и девушки будут низведены до казарменных проституток. Остальные попадут в Сибирь».



Подневольные работницы благодарят советских танкистов за освобождение из неволи в Берлине

Трагедия в Деммине

«Люди подвергались страшной пропаганде. Национал-социалисты разжигали страх перед «чудовищами с Востока». Однако все выжившие, с кем я беседовал, говорили: русские им помогали. В 1945-м эти люди были детьми. Они рассказали, что советские солдаты спасли им жизнь, вытащив их из реки или перевязав руки, когда их хотели убить матери. Современные немцы знают весьма мало по истории Деммина. Некоторые были очень удивлены фильму и тому, что говорят там пожилые демминцы».

«Честь Советского Союза»

«Иногда болтают в иностранной печати, что Красная Армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить германское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. У Красной Армии нет и не может быть таких идиотских целей… Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остаются».

«Вести себя так нужно, чтобы сохранить, уберечь честь Советского Союза – первого государства рабочих и крестьян. Ведите себя культурно, вежливо с населением. Действительно покажите, что мы не захватчики».



«Воин-освободитель» – монумент павшим в боях за Берлин советским воинам на военном мемориале в Трептов-парке в Берлине. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский. Открыт 8 мая 1949 года. Высота – 13 метров. Вес – 70 тонн. Монумент «Воин-освободитель» является символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне и освобождения народов Европы от нацизма.