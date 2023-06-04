ВС РФ отбили попытку локального контрнаступления ВСУ западнее Угледара, уничтожив не менее 15 единиц бронетехники

Поступают сообщения об отбитой российскими войсками попытке контрнаступления противника к западу от Угледара.
Напомним, что сегодня в течение дня ВСУ атаковали на так называемом Времевском (Времьевском) выступе.
Использовалась ствольная и реактивная артиллерия, пытавшаяся побить бреши в нашей обороне, куда должны были устремиться бронетехника и пехота.
По последним данным, ударами артиллерии и авиации ВС РФ были подбиты не менее 15 единиц различной бронетехники, включая 6-7 танков.
Одновременно с этим планирующие авиационные бомбы, сброшенные с самолётов ВКС РФ, подавили активность украинской артиллерии.
На границе ДНР с Запорожской областью поражены не менее 6 РСЗО противника и 7 орудий ствольной артиллерии, включая американские M777.
К настоящему моменту пехота противника, участвующая в локальной клнтрнаступательной операции, частично уничтожена, частично рассеяна. По посадкам, в которых под покровом темноты, пытаются скрыться выжившие солдаты армии противника, продолжается нанесение ударов, в том числе с помощью тяжёлых огнеметных систем.