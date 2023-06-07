Пулемётные мучения армии США. Как Америка на войну без пулемётов отправилась

Как в общем все военные на рубеже XIX и XX веков, американские военные устремили свои взоры на новое оружие – пулемёт. Как и многие до них и после них, они остановили свой выбор на системе своего соотечественника Максима. Но вот дальше что-то пошло не так.
Первая попытка была предпринята в 1904 году. Американцы работали непосредственно с заводом «Виккерс», и там для них по американской спецификации разработали вариант пулемёта, который армия США приняла на вооружение в 1904 году. С налаживанием серийного производства в самих США возникли проблемы, а американские военные (что логично) хотели пулемёт именно отечественного производства.
В результате первые 90 пулемётов выпустили англичане, причём под британский винтовочный патрон, и только в 1908 году завод фирмы «Кольт» начал давать локализованный вариант и под американский боеприпас.
Ствольная коробка пулемёта образца 1904 года, вид сверху.
И всё было вроде неплохо. Армия получала более чем современный пулемёт, который был просто произведением искусства, но была и обратная сторона.
Пулемёт вышел тяжелым и дорогим даже по меркам системы Максима. Это был один из самых, если не самый, тяжелый пулемёт системы Максима, принятый на вооружение. Даже отказ от огромного колёсного лафета и переход на треножный станок не улучшил ситуацию. Пулемёт весил порядка 64 килограмм без воды в кожухе.
Для сравнения: отечественный пулемёт системы Максима образца 1910 года весил порядка 67 килограмм, но с водой в кожухе водяного охлаждения и с броневым щитком, который на американском пулемёте даже не был предусмотрен.
Пулемёт образца 1904 года на учения армии США в Техасе, 1911 год.
Мало того, что система оказалась очень тяжелой и дорогой, так ещё и станки выпускали не на заводе «Кольт», а в Англии, и когда бы завод «Кольт» смог наладить выпуск станков, неизвестно. На вооружение было принято чуть меньше 300 (90 из которых произвели в Англии, впоследствии их перестволили под американский винтовочный патрон) пулемётов, после чего производство прекратили.
Пулемёт образца 1904 года во всей красе. Только посмотрите на количество бронзовых деталей. Неудивительно, что он получился дорогим и тяжелым.
В 1909 году американцы приняли на вооружение ручной вариант пулемёта Гочкиса, который назвали М1909 Бене и Мерсье, и на этом вроде успокоились на какое-то время.
Учебные стрельбы из пулемёта Бене и Мерсье М1909 армии США, на заднем плане виден одиночный пулемёт М1904.
То, что пулемёт Гочкиса проблему не решит, стало ясно довольно быстро. Система оказалась настолько капризной, что в армии её прозвали «дневной пулемёт». Намёк на сложность конструкции и невозможность устранения поломок и задержек в отсутствии дневного света. По иронии судьбы первое боевое применение этих пулемётов состоялось именно ночью при отражении нападения отряда Панчо Вильи на американский приграничный городок Коламбус.
Пулемёты образца 1904 года 8-го кавалерийского полка на стрельбах, граница с Мексикой, 1916 год.
А потом началась Великая война, и американским военным стало ясно, что что-то надо делать. На этот раз изобретать велосипед не стали и просто купили у британцев лицензию на производство пулемёта Виккерса (вариант системы Максима), уже успешно воевавшего в Европе.
Пулемёт образца 1915 года.
В 1915 году пулемёт приняли на вооружение... И для армии США ничего не поменялось. Пулемётов больше не стало. Ситуация была настолько тяжелой, что в 1916 году пришлось реквизировать в пользу армии 300 пулемётов системы Льюиса на фирме «Сэведж», где их выпускали для Великобритании.
Кадр из кинохроники, демонтирующей учебные стрельбы из пулемётов системы Льюиса в частях, отправляющихся в Мексику, 1916 год.
Войскам, отправившимся в Мексику усмирять местных революционеров, катастрофически не хватало автоматического стрелкового оружия. А ведь в погоню за Панчо Вильей направилась всего одна сводная дивизия с частями усиления. Всё дело в том, что налаживание серийного производства пулемётов образца 1915 года на заводе фирмы «Кольт» шло очень медленно.
На момент вступления США в Первую мировую войну фирма «Кольт» не выпустила ни одного пулемёта образца 1915 года, хотя серийное производство налаживали уже два года как. Армия США оказалась в ситуации сапожника без сапог, в стране производились тысячи пулемётов, а в армии их остро не хватало.
Постановочное фото с пулемётом образца 1915 года в Форте Ли, США, 1917 год.
Первые американские дивизии, прибывшие в Европу, оказались вообще без пулемётов. В США их просто не было, а каждой пехотной дивизии армии США в 1917 году требовалось примерно 260 станковых пулемётов. В результате первые 12 американских пехотных дивизий, прибывших в Европу, пришлось вооружать французскими пулемётами системы Гочкиса.
Пулемётчики пулемётного батальона 2-й бригады 1-й пехотной дивизии армии США, Франция, май 1918 года. Французский пулемёт в американской пехоте был фактически стандартным явлением в 1917 и первой половине 1918 года.
Кольт начал давать первые пулемёты образца 1915 года только ближе к концу 1917 года, когда армия США уже воевала в Европе. До 11 ноября 1918 года успели выпустить чуть более 12 тысяч пулемётов Кольт-Виккерс М1915. Две с небольшим тысячи переделали под установку на самолёты.
В 1918 году пулемётами наконец стали оснащать дивизии, отправляющиеся в Европу, а со второй половины 1918 года постепенно стали заменять французскую матчасть в дивизиях, уже воевавших с немцами. В 1917 году мучения армии США со станковым пулемётом на долгие годы прекратились, так как на вооружение был принят станковый пулемёт системы Браунинга М1917. Правда, повоевать в Европе успело чуть больше тысячи этих пулемётов, и пик его боевого применения пришёлся уже на другие конфликты.
Солдаты 83-й пехотной дивизии армии США с пулемётом М1917. Франция, 1918 год. Пулемёт установлен на станок от британского «Виккерса».
Самое интересное, что всё то время, что армия США мучилась с производством станкового пулемёта, в США массово выпускался весьма успешный станковый пулемёт полностью оригинальной американской конструкции – пулемёт «Кольт-Браунинг» образца 1895 года. Этот пулемёт даже повоевал в частях армии США, правда, так и не был принят на вооружение официально. Но это уже совсем другая история.