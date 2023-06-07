Пулемётные мучения армии США. Как Америка на войну без пулемётов отправилась



Ствольная коробка пулемёта образца 1904 года, вид сверху.



Пулемёт образца 1904 года на учения армии США в Техасе, 1911 год.



Пулемёт образца 1904 года во всей красе. Только посмотрите на количество бронзовых деталей. Неудивительно, что он получился дорогим и тяжелым.



Учебные стрельбы из пулемёта Бене и Мерсье М1909 армии США, на заднем плане виден одиночный пулемёт М1904.



Пулемёты образца 1904 года 8-го кавалерийского полка на стрельбах, граница с Мексикой, 1916 год.



Пулемёт образца 1915 года.



Кадр из кинохроники, демонтирующей учебные стрельбы из пулемётов системы Льюиса в частях, отправляющихся в Мексику, 1916 год.



Постановочное фото с пулемётом образца 1915 года в Форте Ли, США, 1917 год.



Пулемётчики пулемётного батальона 2-й бригады 1-й пехотной дивизии армии США, Франция, май 1918 года. Французский пулемёт в американской пехоте был фактически стандартным явлением в 1917 и первой половине 1918 года.



Солдаты 83-й пехотной дивизии армии США с пулемётом М1917. Франция, 1918 год. Пулемёт установлен на станок от британского «Виккерса».