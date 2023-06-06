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Украинцы раскрыли наш секрет: внутри брони российских танков обнаружены «доски»

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Украинцы раскрыли наш секрет: внутри брони российских танков обнаружены «доски»

На самом деле вся эта чепуха с досками и прочими пиломатериалами бурлила и кипела в украинском, а также частично нашем сегменте Интернета еще с апреля, если память не изменяет. Оно и понятно – им дай только повод, и они вцепятся как клещи. Поэтому внимание на эту ерунду обращать не хотелось. Тем не менее, что удивительно, даже спустя столь продолжительное время тема продолжает всплывать в разных милитари-сообществах, так что некоторую ясность внести все же придется.


Для тех, кто не в курсе, началось все это с видео, на котором был запечатлен подбитый российский танк, у которого разворотило лобовой узел корпуса. В результате наружу показался внутренний броневой наполнитель, принятый особо одаренными личностями за деревянные доски, а дальше понеслось. Причем те «хвалебные» эпитеты в адрес российского танкопрома, которые посыпались со стороны «разоблачителей», тут даже публиковать стыдно и в приличную форму не переделать.

Какие-то неправильные доски


Что же, если руководствоваться логикой тех, кто заявил о досках в российской броне, то получается, что львиная доля украинского танкового парка этими досками тоже оснащена. Внезапно можно обнаружить, что абсолютно все имеющиеся в ВСУ танки Т-64, будь то хоть старенькие «А-шки», хоть «Булаты» или Т-64БВ обр. 2017 года, отличаются высоким содержанием пиломатериалов в броне. Сюда же относятся переданные западными партнерами Т-72М/М1. Да чего уж мелочиться: даже «восьмидесятки», в числе которых легендарный «Оплот» – с проклятыми досками!

Сторонники конспирологических теорий, ваш выход. Возможно, от нас скрывают страшную тайну, что на советские, а теперь на российские и украинские танковые заводы работали секретные лесопилки, доставлявшие высококачественное дерево прямиком в сборочные цеха. Но если отбросить весь юмор, то никаких досок, разумеется, нет. Там броневой стеклотекстолит, скрывающийся под суровой аббревиатурой СТБ в отечественной специализированной литературе.

Броневой стеклотекстолит (вставки светлого цвета) в верхних лобовых деталях одной из модификаций Т-72
Броневой стеклотекстолит (вставки светлого цвета) в верхних лобовых деталях одной из модификаций Т-72

С этой штуковиной – стеклотекстолитом – сталкивался в своей жизни, пожалуй, каждый, поскольку легче назвать те отрасли промышленности, где он не применяется. Делают из него все, начиная от привычных нам печатных плат для электроники и заканчивая даже деталями для станков и изоляторами. Слои стекловолоконной ткани, скрепленные полимерным связующим составом, нашли свое применение и в бронетехнике. Правда, в данном случае используются высокопрочные сорта данного материала с плотностью до двух (и даже более) грамм на кубический сантиметр, которые встретить где-то в повседневной жизни очень проблематично.

При этом стоит отметить, что из-за слоистой структуры толстые стеклотекстолитовые листы, когда они до неузнаваемости запачканы грязью, копотью и прочим, действительно можно принять за доску по характерному срезу. Но никаким оправданием для той ахинеи, которую понесли в Интернете, это служить не может.

Зачем он там?


Сразу стоит отметить, что броневой стеклотекстолит в советских танках, доставшихся в наследство как нам, так и Украине, уже давным-давно не считается каким-то эффективным материалом для броневых преград. Последние остатки актуальности из него выжали еще в 80-е годы прошлого столетия, когда в производство пошли самые бронированные серийные танки СССР – Т-80У и его модификации. Тем не менее ему, как говорится, сто лет в обед.

Фактически серийное применение стеклотекстолита в качестве компонента брони началось с танка Т-64 в 1960-х годах прошлого столетия. Причиной тому послужил рост пробиваемости бронебойных снарядов, в особенности кумулятивных, которой противопоставить стальной монолит уже было невозможно – слишком сильно выросла бы масса танка. К слову, в перспективе для стального бронирования тогда вообще шансов оставалось мало: появилась и обзавелась целым спектром боеприпасов 105-мм нарезная пушка L7, быстро разошедшаяся по странам НАТО. Да и орудия постарше по мере развития «снарядостроения» тоже паритет брони и снаряда в свою пользу перетягивали.

Так что выход в виде внедрения неметаллических элементов в схему защиты боевой машины был единственным для сохранения ее приемлемой массы. Этим элементом и стал стеклотекстолит, который устанавливался исключительно в верхнюю лобовую деталь корпуса танков, тогда как по башням вариаций была масса: от экспериментов с твердыми стальными и алюминиевыми вставками до корунда, песка (в модификациях Т-72 и Т-80) и невзрывной реактивной брони в Т-72Б и Т-80У.

Лобовой узел корпуса Т-64. Показаны толщины стальных листов и текстолита
Лобовой узел корпуса Т-64. Показаны толщины стальных листов и текстолита

Сам по себе стеклотекстолит каких-то выдающихся противоснарядных свойств не показывает и работает только в сочетании со стальными листами, где его возможности раскрываются более полно. В пример тут как раз можно взять Т-64, верхняя лобовая деталь корпуса которого представляла собой слоеный пирог из внешнего стального листа толщиной 80 мм, двух листов стеклотекстолита общей толщиной 105 мм и тыльного подпорного стального 20-мм листа.

При общей толщине бронедетали 205 мм (с учетом угла наклона 68 градусов от вертикали уже 547 мм) она показывала неплохую для того времени стойкость около 430–450 мм против кумулятивных и в пределах 330 мм от подкалиберных бронебойных снарядов. И все это при существенно меньшей массе, чем у полностью стальной брони со сходной защитной способностью. Для этого тот же Т-55 или Т-62 должен был потолстеть во лбу корпуса в два с лишним раза – невеселая перспективка.

Достигались такие противокумулятивные показатели с участием стеклотекстолита за счет нескольких факторов. Однако, чтобы не повторяться, приведу цитату из опубликованного мной материала на другом ресурсе:

При пробитии типовой комбинированной преграды, которой в нашем случае является верхняя лобовая деталь Т-64 со стеклотекстолитом, происходят следующие процессы. Внедряясь в лицевой стальной бронелист, кумулятивная струя начинает расходоваться по типичному для стального массива сценарию с умеренным для начального этапа проникания касанием боковых стенок пробоины. Углубляясь, кумулятивная струя всё больше подвергается разрывным воздействиям из-за разности скоростей её элементов.

Преодолев стальной массив, головные элементы кумулятивной струи встречают на своём пути стеклотекстолитовый слой. Поскольку стеклотекстолит обладает куда меньшей плотностью, нежели броневая сталь средней твёрдости, несколько изменяется и характер проникания в него кумулятивной струи. Расход её головной части уменьшается, растёт удлинение струи и, как следствие, растёт и амплитуда её зигзагообразного движения, усиливается разделение на фрагменты и плотность контакта с краями пробоины. В результате кумулятивная струя, попав в среду с меньшей плотностью, начинает интенсивнее разрываться на фрагменты. Дополнительным струегасящим фактором выступают обломки стеклотекстолита в канале пробоины, пересекающие линию кумулятивной струи и оказывающие дополнительный разрывной эффект.

В конце пути обрывки струи встречает тыльный подпорный бронелист, выступающий в роли улавливающего экрана, пробить который они не способны.

По сути, стеклотекстолит в данном типе броневых преград является более эффективной заменой пустому пространству, как в разнесённой броне.

Разорванная на фрагменты кумулятивная струя после выхода из преграды, содержащей стеклотекстолит
Разорванная на фрагменты кумулятивная струя после выхода из преграды, содержащей стеклотекстолит

Что же касается эффективности стеклотекстолита против подкалиберных снарядов, то в том слоеном пироге он выполнял скорее функцию своеобразного денормализатора коротких твердосплавных сердечников, искривляя их траекторию в броне в сторону параллели с наклоном броневых листов со всеми вытекающими оттуда последствиями в виде разрушения ударника под действием деформирующих сил. Впрочем, иногда случалось и диковинное явление – рикошет сердечника от одного из стеклотекстолитовых листов, но это скорее исключение из правил. На более современные снаряды текстолит так, включая также денормализацию, не действует.

Подвергнутый денормализации и изогнутый тяжелосплавный сердечник в стеклотекстолите
Подвергнутый денормализации и изогнутый тяжелосплавный сердечник в стеклотекстолите

Не только «шестьдесятчетверка»


Собственно говоря, начиная с Т-64 стеклотекстолит прочно прописался в советских танках на долгие десятки лет, хотя его дальнейшее применение потребовало внесения значительных изменений в конструкцию брони. Тем не менее схожая схема, хоть и с некоторым расхождением по толщинам листов и миллиметрам противоснарядных эквивалентов, присутствовала у ранних вариантов Т-72 – например, экспортных и производимых по лицензии в других странах Т-72М/М1, предназначавшихся для внутреннего потребителя Т-72А, а также первых модификаций танков Т-80.

Однако бронепробиваемость снарядов неуклонно росла, да и физические свойства боеприпасов – подкалиберных снарядов – тоже менялись, что вынуждало искать новые варианты защиты. Но от стеклопластика (как часто называют стеклотекстолит) отказываться не собирались. Те машины, которые уже были выпущены и находились в строю, подвергались доработке: на верхнюю лобовую деталь корпуса просто наваривалась дополнительная стальная плита. У серий Т-80 и Т-64 ее толщина составляла 30 мм, а у Т-72 – 16 мм. Новые же, что вполне логично, имели уже обновленные защитные структуры.

Состав бронирования верхних лобовых деталей корпуса Т-72А и соответствующих ему экспортных вариантов. Голубым цветом обозначена 16-мм стальная плита, которая наваривалась в ходе доработки

Состав бронирования верхних лобовых деталей корпуса Т-72А и соответствующих ему экспортных вариантов. Голубым цветом обозначена 16-мм стальная плита, которая наваривалась в ходе доработки

Состав бронирования верхних лобовых деталей корпуса советских танков Т-64 и Т-80. Серым цветом обозначена сталь, желтым – стеклотекстолит, синим – доп. стальная плита после доработки выпущенных машин

Состав бронирования верхних лобовых деталей корпуса советских танков Т-64 и Т-80. Серым цветом обозначена сталь, желтым – стеклотекстолит, синим – доп. стальная плита после доработки выпущенных машин

Так, ближе к середине 1980-х годов в серию пошли танки Т-64Б (БВ) с улучшенной лобовой броней корпуса, которая строилась по схеме «сталь + стеклотекстолит + сталь + стеклотекстолит + сталь». Такой пятислойный композит за счет перераспределения толщин и разности в плотностях материалов давал существенную прибавку в стойкости в первую очередь против подкалиберных снарядов, которая выросла по разным оценкам до 480–500 мм. От кумулятивных боеприпасов цифры примерно те же, что и от подкалиберных, но с применением комплекса навесной динамической защиты «Контакт» стойкость даже могла превысить 800 мм.

Вырез в верхней лобовой детали корпуса Т-64БВ. Видна пятислойная структура брони из стали и стеклотекстолита
Вырез в верхней лобовой детали корпуса Т-64БВ. Видна пятислойная структура брони из стали и стеклотекстолита

Да, в Т-80У тоже есть эти стеклотекстолитовые «доски»
Да, в Т-80У тоже есть эти стеклотекстолитовые «доски»

Похожий принцип многослойности использован при построении лобовой защиты и самого защищенного серийного танка СССР – Т-80У/УД и его модификаций. Правда, там показатели очень намного выше тех, что у модифицированных «шестьдесятчетверок». Они даже превышают таковые у машин иностранного производства 80-х годов. В том числе «Леопардов 2» и британских «Челленджеров».

В общем-то, легендарный украинский «Оплот» можно отнести сюда же, поскольку он является доработанной версией Т-80УД. Хотя есть у него и отличие: один слой текстолита из лобовой бронедетали корпуса был выдран и заменен на слой динамической защиты «Дуплет».

Так что да, «доски» – дело такое. Везде их напихали, а они еще и работают с обеих сторон конфликта. Впрочем, есть у нас танки, которые могут удивить: Т-72Б/Б1 и их модернизированная версия в лице Т-72Б3, оснащенные невзрывной реактивной (полуактивной) броней в корпусе и башне. Поскольку в ее составе присутствуют подобные резине компоненты, страшно даже представить, какую «сенсацию» при обнаружении оной раздуют рассказчики про пиломатериалы в русских танках.

Источники информации:
«Частные вопросы конечной баллистики» В. А. Григорян, А. Н. Белобородько и др.
«Защита танков» В. А. Григорян, Е. Г. Юдин и др.
Автор:
Использованы фотографии:
btvt.narod.ru / dzen.ru / warspot.ru / минобороны.рф
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18 комментариев
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  1. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 04:42
    +6
    Ну и зачем это кому то объяснять,пусть думают что доски,может им от этого легче станет...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 04:51
      +2
      Цитата: alexandreII
      пусть думают что доски

      Ничего не знаю, пилить можно, значит доски! laughing
      Писать "композитная броня" да и всё, потому что "комбинированная" для нынешних "аналитиков" сложновато...
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 04:55
      +2
      Так 'хомячки" и будут думать,что доски winked потом кричать ,что все разворовали... hi
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 05:53
        +1
        Ага, одна доска 20 на 40 стоит тыща двести рублей. Лучше уж надувать танк. Резиновое изделие номер три.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 07:15
          0
          Вот теперь все понятно. Автору спасибо.
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 05:39
      +1
      Ну и зачем это кому то объяснять,пусть думают что доски,может им от этого легче станет...

      Почему-то не подумали, что деревянная доска от высокотемпературной кумулятивной струи должна была сгореть/прогореть, стать черной. Но "доска" почему-то без следов возгорания, да и щепок не видно если бы снаряд болванка.
  2. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 04:55
    +3
    Что за маразм,я больше скажу открою им тайну ,так сказать облегчу поиски Русского чуда брони,под досками там еще есть солома она амортизирует вражеские снаряды.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 05:45
      -1
      Слушайте, идея родилась для ципсошников... Можно им тему подкинуть, что негуманные российские танки стреляют украинскими активистками - вон, так и пишут "болванками"! Болван - мужского рода, а разные там Фарионы-Монтяны - болванки...
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 05:47
      0
      Что за маразм,я больше скажу открою им тайну ,так сказать облегчу поиски Русского чуда брони,под досками там еще есть солома она амортизирует вражеские снаряды.

      Насчет "соломы" есть над чем подумать.
    3. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 06:35
      +1
      я больше скажу открою им тайну ,так сказать облегчу поиски Русского чуда брони,под досками там еще есть солома она амортизирует вражеские снаряды.
      Кое где можно найти и "прессованные полиэтиленовые пакеты из супермаркета" - сверхвысокомолекулярный полиэтилен.
      lol
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 05:14
    +3
    Вы им скажите, что сейчас модно ББМ вообще тряпками защищать - противоосколочный подбой называется. Их поди на куски разорвет, если они узнают, что в этом даже светлоликие их хозяева замечены
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 05:21
    +1
    Эдуард,это секрктная разработка laughing мы у одной страны купили так называемые "железные деревья "отличающиеся большим весом и высокой плотностью,вот из них и пилили те самые "доски " wassat
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 05:57
      0
      Цитата: Бережливый
      мы у одной страны купили так называемые "железные деревья "отличающиеся большим весом и высокой плотностью,вот из них и пилили те самые "доски "

      Куда пилили?
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 05:44
    0
    А на вид доска доской. Я почему то считал, что стеклотекстолит , как и пр текстолиты/гетинаксы изготовляются в формате листов (это и для прочности полезно) а не "досок" (наверное даже нешпунтованых))).
    Может они (доски эти) просто пролом прикрывают при транспортировке в ремонт?
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 06:37
      0
      Я почему то считал, что стеклотекстолит , как и пр текстолиты/гетинаксы изготовляются в формате листов (это и для прочности полезно) а не "досок" (наверное даже нешпунтованых))).
      Просто вы смотрите (на фото) сбоку на листы толщиной 52 мм. На срезе слоистость, внешне сходная с таковой у древесины, видна хорошо.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 06:52
        0
        Цитата: abrakadabre
        Просто вы смотрите (на фото) сбоку на листы толщиной 52 мм.

        На фото (втором по порядку) именно листы, а на первом фото доска (материал похожий на доску, в т.ч. и по фактуре) шириной до 100 мм. Спорить что это на самом деле глупо, но мне , по незнанию, при первом (и втором) взгляде прежде всего приходит мысль, что пролом просто прикрыт дощатым щитом на время транспортировки.
        ...хотя на третий взгляд на верхние доски... гладенькие... но смущает ширина.
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 06:16
    0
    Самое интересное, что подобную ерунду несут весьма неглупые украинские эксперты. Даже некоторые сослуживцы удивляли подобным. Зачем далеко ходить, те же заробитчане проработав у нас хором голосят про дороги и унитазы! Ну а уж про микросхемы, которые мы выдираем из бытовой техники для ракет...!!! Страна обезьян какая то стала. До сих пор не могу этого понять, может причина что действительно они стали скакать?
  7. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 06:25
    0
    Фейк! Вы цены на строительный лес видели?! А если серьезно, зачем объяснять? Кто поумнее, тот прекрасно это понимает. А для тех, кто умишком слаб, выглядит как оправдание)