Украинцы раскрыли наш секрет: внутри брони российских танков обнаружены «доски»

Какие-то неправильные доски



Броневой стеклотекстолит (вставки светлого цвета) в верхних лобовых деталях одной из модификаций Т-72

Зачем он там?



Лобовой узел корпуса Т-64. Показаны толщины стальных листов и текстолита

При пробитии типовой комбинированной преграды, которой в нашем случае является верхняя лобовая деталь Т-64 со стеклотекстолитом, происходят следующие процессы. Внедряясь в лицевой стальной бронелист, кумулятивная струя начинает расходоваться по типичному для стального массива сценарию с умеренным для начального этапа проникания касанием боковых стенок пробоины. Углубляясь, кумулятивная струя всё больше подвергается разрывным воздействиям из-за разности скоростей её элементов.



Преодолев стальной массив, головные элементы кумулятивной струи встречают на своём пути стеклотекстолитовый слой. Поскольку стеклотекстолит обладает куда меньшей плотностью, нежели броневая сталь средней твёрдости, несколько изменяется и характер проникания в него кумулятивной струи. Расход её головной части уменьшается, растёт удлинение струи и, как следствие, растёт и амплитуда её зигзагообразного движения, усиливается разделение на фрагменты и плотность контакта с краями пробоины. В результате кумулятивная струя, попав в среду с меньшей плотностью, начинает интенсивнее разрываться на фрагменты. Дополнительным струегасящим фактором выступают обломки стеклотекстолита в канале пробоины, пересекающие линию кумулятивной струи и оказывающие дополнительный разрывной эффект.



В конце пути обрывки струи встречает тыльный подпорный бронелист, выступающий в роли улавливающего экрана, пробить который они не способны.



По сути, стеклотекстолит в данном типе броневых преград является более эффективной заменой пустому пространству, как в разнесённой броне.



Разорванная на фрагменты кумулятивная струя после выхода из преграды, содержащей стеклотекстолит



Подвергнутый денормализации и изогнутый тяжелосплавный сердечник в стеклотекстолите

Не только «шестьдесятчетверка»

Состав бронирования верхних лобовых деталей корпуса Т-72А и соответствующих ему экспортных вариантов. Голубым цветом обозначена 16-мм стальная плита, которая наваривалась в ходе доработки

Состав бронирования верхних лобовых деталей корпуса советских танков Т-64 и Т-80. Серым цветом обозначена сталь, желтым – стеклотекстолит, синим – доп. стальная плита после доработки выпущенных машин



Вырез в верхней лобовой детали корпуса Т-64БВ. Видна пятислойная структура брони из стали и стеклотекстолита



Да, в Т-80У тоже есть эти стеклотекстолитовые «доски»

Источники информации:

«Частные вопросы конечной баллистики» В. А. Григорян, А. Н. Белобородько и др.

«Защита танков» В. А. Григорян, Е. Г. Юдин и др.