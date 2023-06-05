Белгородский губернатор сообщил об атаке украинского БПЛА на энергетический объект под Белгородом

Губернатор Белгородской области сообщил об очередной украинской атаке на регион с применением беспилотника.
В ночное время суток был атакован энергетический объект в Белгородском районе. Об этом Вячеслав Гладков сообщил в своём ТГ-канале. О каком конкретно объекте идёт речь, глава региона не сообщает.
По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет, как нет и отключений потребителей электроэнергии от сети.
Ранее обстреливались сёла Муром, Новая Таволжанка, Козинки, Шебекино, Грайворон, населённые пункты Валуйского района Белгородчины.
Напомним, что в течение последних недель на территорию области неоднократно пытались прорваться бандформирования с территории Украины. Для обеспечения такого прорыва использовалась артподготовка, проводимая артиллерией ВСУ.
В Грайворонский и Шебекинский округа заходили подконтрольные украинским и, соответственно, натовским спецслужбам наёмники с российскими и польскими паспортами. Одни из них даже вызывали губернатора Гладкова «на переговоры» в Новую Таволжанку, заявляя о пленных в их руках. Через некоторое время Минобороны РФ сообщило о том, что противник был рассеян и в конечном итоге, понеся потери, был вынужден отойти.