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Белгородский губернатор сообщил об атаке украинского БПЛА на энергетический объект под Белгородом

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Белгородский губернатор сообщил об атаке украинского БПЛА на энергетический объект под Белгородом

Губернатор Белгородской области сообщил об очередной украинской атаке на регион с применением беспилотника.


В ночное время суток был атакован энергетический объект в Белгородском районе. Об этом Вячеслав Гладков сообщил в своём ТГ-канале. О каком конкретно объекте идёт речь, глава региона не сообщает.

По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет, как нет и отключений потребителей электроэнергии от сети.

Ранее обстреливались сёла Муром, Новая Таволжанка, Козинки, Шебекино, Грайворон, населённые пункты Валуйского района Белгородчины.

Напомним, что в течение последних недель на территорию области неоднократно пытались прорваться бандформирования с территории Украины. Для обеспечения такого прорыва использовалась артподготовка, проводимая артиллерией ВСУ.

В Грайворонский и Шебекинский округа заходили подконтрольные украинским и, соответственно, натовским спецслужбам наёмники с российскими и польскими паспортами. Одни из них даже вызывали губернатора Гладкова «на переговоры» в Новую Таволжанку, заявляя о пленных в их руках. Через некоторое время Минобороны РФ сообщило о том, что противник был рассеян и в конечном итоге, понеся потери, был вынужден отойти.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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5 комментариев
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:11
    +1
    Бомбежка Белгородской области , это уже обыденность...
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:12
    +2
    Да, уж...украинцы всячески стараются оттянуть наши силы к Белгороду, а тем временем на запорожском направлении они вводят в бой свои механизированные бригады из состава стратегических резервов... и это уже похоже на начало их наступления. Так, что июнь будет очень "жарким"
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:23
      0
      Цитата: svp67
      это уже похоже на начало их наступления. Так, что июнь будет очень "жарким"

      Хорошо бы чтобы он стал еще и решающим, после чего армия ВСУ покатилась "до самых до окраин " ...польских
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:38
    +2
    Надо уничтожать их электростанции.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +1
    даже вызывали губернатора Гладкова «на переговоры» в Новую Таволжанку
    Это они еще поскромничали. Глядя, как раздавали интервью западным СМИ после первого прорыва, то для медийной картинки и удовлетворения своего эго, которое еще не всем отшибли могли и президента на переговоры "вызвать". Долбить необходимо пункты их дислокации на сопредельной территории, чтобы только перья летели. А самых одиозных объявлять вне закона. Я понимаю, что в рамках закона необходимо возбудить уголовное дело, объявить в розыск и далее по УПК, УК, но это им , как слону дробина. А когда будут уверены, что их в любой момент могут уничтожить, то меньше мелькать будут в информационном пространстве.