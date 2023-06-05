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Минобороны: Противник 4 июня предпринял попытку прорыва на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, потеряв в итоге 40 единиц бронетехники

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Минобороны: Противник 4 июня предпринял попытку прорыва на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, потеряв в итоге 40 единиц бронетехники

В воскресенье, 4 июня, противник предпринял попытку наступления не на трех, как заявлялось ранее, а на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в новом сообщении Минобороны.


Согласно данным, предоставленным военными, наступление ВСУ началось в воскресенье утром, с введением в бой подразделений 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ из стратегического резерва украинского Генштаба, а также других подразделений ВС Украины. Всего в бой украинское командование бросило восемь батальонов, среди которых шесть механизированных и два танковых.

Противник атаковал сразу на пяти участках фронта, выискивая место, где оборона российских войск окажется более уязвимой. В случае прорыва предполагалось введение в бой дополнительных сил, но ни на одном из направлений противник успеха не имел. Общие потери ВСУ за день составили до 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронеавтомобиль различного типа (40 единиц бронетехники).

На участках, где атаковали ВСУ, находились войска Восточного военного округа, выстроившие грамотную оборону, о которую и споткнулся противник. Как утверждают в Минобороны, командующий СВО генерал Герасимов во время нападения находился на передовой.

Командующий объединенной группировкой войск - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Герасимов В.В. в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении

- говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в течение дня 4 июня, противник предпринял атаки на Времеевском выступе, под Угледаром и в районе Авдеевки. Под Времеевкой и Угледаром ВСУ имели временный успех, но были отброшены, под Авдеевкой попытка нападения провалилась. По мнению военкоров, противник ищет слабое место в обороне, чтобы начать масштабное наступление.
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29 комментариев
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  1. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 06:22
    -20
    Как утверждают в Минобороны, командующий СВО генерал Герасимов во время нападения находился на передовой.
    Ну повесьте ему медальку.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:24
      +12
      Цитата: Гардамир
      Ну повесьте ему медальку.

      Причем здесь это. Командующий группировкой находится там, где считает, что он нужен больше всего и не за "медальки"... И там сейчас очень тяжело приходится, что ему, что рядовым бойцам.
      Лучше пожелали бы им успеха
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 06:40
        -1
        Простите но самое главное в статье это про Герасимова и его личное руководство боями скажем так уровня полка .
        Что там Всуки пытались изображать ни есть главное для статьи , главное личное руководство .
        Бойцам и командирам на передке главное пожелание быть живыми .
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 06:43
          -2
          руководство боями скажем так уровня полка .
          ниже и тебе вопрос, тов. КомДив
      2. kromer
        kromer Сегодня, 06:51
        0
        Цитата: svp67
        Командующий группировкой находится там, где считает, что он нужен больше всего


        Командующий группировкой должен находится там где он должен находится, т.е. в штабе и координировать действие всей группировки, а не где ему хочется. Он всё таки не капитан по званию, чтоб ротой на передке командовать.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 08:35
          0
          Цитата: kromer
          Он всё таки не капитан по званию, чтоб ротой на передке командовать.

          А кто Ваи сказал, что он ротой там командовал?
          И нахождение на Передовом КП это вполне в норме...
          Вы бы чуть больше разобрались в специфике.
        2. МеВеД
          МеВеД Сегодня, 08:37
          0
          Цитата: kromer
          Цитата: svp67
          Командующий группировкой находится там, где считает, что он нужен больше всего


          Командующий группировкой должен находится там где он должен находится, т.е. в штабе и координировать действие всей группировки, а не где ему хочется. Он всё таки не капитан по званию, чтоб ротой на передке командовать.

          Вообще-то неплохо, когда руководство во время боёв оказывается рядом с окопами, хотя бы своими глазами увидеть может что и как, а не по бодрым отчётам. То же самое всех руководителей казается.
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 06:40
      0
      Цитата: Гардамир
      Как утверждают в Минобороны, командующий СВО генерал Герасимов во время нападения находился на передовой.
      Ну повесьте ему медальку.
      А что может сказать местный генералитет? Где ВСУ лучше всего атаковать ВС РФ и как?
      Присасываться к чьим-то "проблемам" – ума не надо, лучше покажите свои таланты.
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:44
      -2
      Гардамир
      +1
      вчера тут на сайте искали "минусаторов", но у них был выходной, а сегодня набежали...
      1. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 06:58
        -1
        Вот точно,вчера на сайте вою и стонов было.какелы как по вашему должны были начинать наступление?как и начали,в пяти местах и провокации в Белгородской обл. зачем стонать,прочитав только новость,даже не дождавшись развития событий.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 08:19
          0
          Не все живут достаточно далеко от мест развития событий, чтобы чувствовать себя спокойно.
    4. алексеев
      алексеев Сегодня, 07:04
      +6
      "... повесьте ему медальку."
      Вражий голос.
      Молодцы соддаты и офицеры 5 общевойсковой армии.
      Некомпетентные негодяи есть, когечно, в войсках. Они были всегда, но никто не давал права вонять с дивана разного рода "умникам", по типу как все хреново.
    5. Андрей Андреев_2
      Андрей Андреев_2 Сегодня, 07:12
      +4
      Хватит уже писать про наступление ВСУ!! Планы наступления разрабатывались НАТО, разведка при помощи спутников НАТО, НАТОвские инструкторы проводили подготовку, обучение и сейчас руководят боевыми действиями противника, техника и вооружение НАТО, тн интернациональные батальоны состоят из бойцов в основном НАТО и т.д.. После этого говорить о противодействии ВСУ на поле боя просто несерьезно: Россия воюет с НАТО, только пока на своей территории(((
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:23
    +1
    Июнь будет ОЧЕНЬ "жарким"... Главное, что они пошли в "наступ" не дождавшись "аэропланов"
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:26
      +3
      Цитата: svp67
      Главное, что они пошли в "наступ" не дождавшись "аэропланов"

      Видимо сказали им "идите...в наступ, а потом подумаем про еропланы" А Зеля думал, что пилотов подготовить как в машине "сел и поехал"
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 06:29
      +4
      Июнь будет ОЧЕНЬ "жарким"... Главное, что они пошли в "наступ" не дождавшись "аэропланов"
      И потеряв пару комплексов типа пэтриот.
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 06:55
        +1
        Цитата: Герман 4223
        Июнь будет ОЧЕНЬ "жарким"... Главное, что они пошли в "наступ" не дождавшись "аэропланов"
        И потеряв пару комплексов типа пэтриот.

        Причём тут пэтриот, он же в Киеве? belay
        1. Герман 4223
          Герман 4223 Сегодня, 07:51
          0
          А вы знаете что он не стационарный? Сегодня он в Киеве,а завтра где нибудь ещё. А наступление требует прикрытие от атак с воздуха. Хотя бы на первый день операции.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:26
    +3
    Главное держаться, не дать им развивать наступление, уничтожать скопление войск, техники, боеприпасов, ГСМ и мто по тылам, перерезать коммуникаци.
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 06:28
    +2
    Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что в ходе этой атаки Киевом были задействованы шесть механизированных бригад и два танковых батальона из состава стратегических резервов ВСУ. Их поддерживали другие воинские части и подразделения.

    Так быстро это не закончится. У них в рукаве как минимум ещё столько же сил.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +5
    На первой крупной попытке ВСУ зубы себе обломали. Посмотрим, что за этим последует. Главное, что наши показали готовность к отражению наступления с нанесением противнику большого ущерба.
    1. Plantagenet
      Plantagenet Сегодня, 07:52
      +1
      "Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешёл в наступление на направлении Золотая Нива - Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех. Во второй половине ночи он начал производить перемещения, создав впечатление, что продолжит давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой. Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии." - Ходаковский
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:26
        0
        Дело уже прошлое, но так, для понимания динамики процессов:
        Противник вклинился в нашу оборону, дойдя до Нескучного и Новодаровки, в этих населенных пунктах наши укрепленные опорники.

        По неподтвержденным данным, они заняты противником, наши отошли на запасную линию обороны. Бронегруппы ВСУ пытаются прорваться к Сторожевому южнее Нескучного.

        Источник: https://rusvesna.su/news/1685892967

        "Укреплённые" опорники были взяты с ходу.
    2. МеВеД
      МеВеД Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: rotmistr60
      На первой крупной попытке ВСУ зубы себе обломали. Посмотрим, что за этим последует. Главное, что наши показали готовность к отражению наступления с нанесением противнику большого ущерба.

      Информации почти ноль, вообще почти ничего не понятно. Если действительно были полноценные атаки, и они были разбиты, то последовала контратака, чтобы добить, пока не очухались? Вообще странная ситуация, когда армия России сидит в обороне и отбивается от атак ВСУ.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:33
    +11
    Успехов Вам парни, всем: от солдат до генералов!
  7. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 06:39
    -2
    Как утверждают в Минобороны, командующий СВО генерал Герасимов во время нападения находился на передовой.

    Очень хочется верить, что он действовал не так как Лапин в Белгородской области...
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:09
    0
    командующий СВО генерал Герасимов во время нападения находился на передовой.

    генерал армии Герасимов В.В. в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении

    Если "Вспомнить всё", то "Передовой пункт управления" находится в Ростове.
    Что, линия фронта уже идет через этот город? Или жулналюги сами не читают, что пишут, а голова им дана для того, что бы кушать.
    p.s. Похоже, что до генерал-счетовода наконец то дошло, что рейтинг общественного мнения про ген.Герасимова находится "ниже плинтуса" и таким "неординарным" заявлением его решили приподнять. Но после того, как
    Генерал-полковник Лапин лично руководил российскими подразделениями при отражении атаки на Белгородскую область.

    место расположения этих "енералов" не имеет никакого значения.
    Нужно, что бы руководимые ими войска одерживали победы над врагом, а не жалкие PR- попытки исправить их ̶к̶а̶р̶м̶у̶̶ имидж.
  9. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 07:19
    0
    При всём уважении. Герасимова и штаб группировки надо беречь. "Где должен быть командир"?
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:10
    +1
    Похоже, первая серьезная попытка украинского наступления закончилась уничтожением многочисленной техники и живой силы противника.