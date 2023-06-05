Минобороны: Противник 4 июня предпринял попытку прорыва на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, потеряв в итоге 40 единиц бронетехники

В воскресенье, 4 июня, противник предпринял попытку наступления не на трех, как заявлялось ранее, а на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в новом сообщении Минобороны.
Согласно данным, предоставленным военными, наступление ВСУ началось в воскресенье утром, с введением в бой подразделений 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ из стратегического резерва украинского Генштаба, а также других подразделений ВС Украины. Всего в бой украинское командование бросило восемь батальонов, среди которых шесть механизированных и два танковых.
Противник атаковал сразу на пяти участках фронта, выискивая место, где оборона российских войск окажется более уязвимой. В случае прорыва предполагалось введение в бой дополнительных сил, но ни на одном из направлений противник успеха не имел. Общие потери ВСУ за день составили до 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронеавтомобиль различного типа (40 единиц бронетехники).
На участках, где атаковали ВСУ, находились войска Восточного военного округа, выстроившие грамотную оборону, о которую и споткнулся противник. Как утверждают в Минобороны, командующий СВО генерал Герасимов во время нападения находился на передовой.
Командующий объединенной группировкой войск - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Герасимов В.В. в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении
- говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что в течение дня 4 июня, противник предпринял атаки на Времеевском выступе, под Угледаром и в районе Авдеевки. Под Времеевкой и Угледаром ВСУ имели временный успех, но были отброшены, под Авдеевкой попытка нападения провалилась. По мнению военкоров, противник ищет слабое место в обороне, чтобы начать масштабное наступление.