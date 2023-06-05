Местные жители сообщают о поражении авиационной техники ВСУ на аэродроме Чугуева Харьковской области

В ночное время суток российские войска расширили территорию контроля на востоке Харьковской области – на Купянском направлении. Противник потерял очередные позиции под ударами артиллерии и боевой авиации ВС РФ на восточном берегу реки Оскол.
Одновременно с этим украинская сторона заявляет о нанесении ракетного удара по объекту в Чугуеве, находящемся примерно в 22 км юго-восточнее Харькова.
Глава Чугуевской районной военной администрации С.Лободенко поздним вечером заявил о том, что «данных о последствиях удара нет».
Тем временем местные жители сообщают о том, что был атакован военный аэродром близ Чугуева, на который ранее украинскими воздушными силами были переброшены несколько ударных беспилотников, вертолётов и как минимум один Су-24. Российским ударом эта авиационная техника противника была поражена. По некоторым данным, использовались и планирующие авиабомбы ВКС РФ.
Сообщается также о том, что на аэродроме находились и боеприпасы иностранного производства для авиатехники.
Напомним, что по аэродрому Чугуева уже наносились удары. Было это в первый день СВО, когда на объекте были уничтожены несколько ударных дронов «Байрактар» турецкого производства, а также несколько самолётов. Тогда значительное повреждение получила и взлётно-посадочная полоса. Через несколько месяцев войска киевского режима ВВП аэродрома восстановили.