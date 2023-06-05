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Местные жители сообщают о поражении авиационной техники ВСУ на аэродроме Чугуева Харьковской области

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Местные жители сообщают о поражении авиационной техники ВСУ на аэродроме Чугуева Харьковской области

В ночное время суток российские войска расширили территорию контроля на востоке Харьковской области – на Купянском направлении. Противник потерял очередные позиции под ударами артиллерии и боевой авиации ВС РФ на восточном берегу реки Оскол.


Одновременно с этим украинская сторона заявляет о нанесении ракетного удара по объекту в Чугуеве, находящемся примерно в 22 км юго-восточнее Харькова.

Глава Чугуевской районной военной администрации С.Лободенко поздним вечером заявил о том, что «данных о последствиях удара нет».

Тем временем местные жители сообщают о том, что был атакован военный аэродром близ Чугуева, на который ранее украинскими воздушными силами были переброшены несколько ударных беспилотников, вертолётов и как минимум один Су-24. Российским ударом эта авиационная техника противника была поражена. По некоторым данным, использовались и планирующие авиабомбы ВКС РФ.

Сообщается также о том, что на аэродроме находились и боеприпасы иностранного производства для авиатехники.

Напомним, что по аэродрому Чугуева уже наносились удары. Было это в первый день СВО, когда на объекте были уничтожены несколько ударных дронов «Байрактар» турецкого производства, а также несколько самолётов. Тогда значительное повреждение получила и взлётно-посадочная полоса. Через несколько месяцев войска киевского режима ВВП аэродрома восстановили.
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12 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:28
    +4
    Российским ударом эта авиационная техника противника была поражена.

    Вот и славненько! Работайте, братья!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:29
    +1
    Угу, по реке плывет кирпич из села Чугуева...
    1. Telur
      Telur Сегодня, 07:03
      +1
      Цитата: Bingo
      кирпич

      Вообщет в оригинале - топор
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 07:11
        0
        Это в российском Чугуеве - топор, а там топоры декоммунизировали, потому что мацкальский струмент... "Зовут Россию к топору"
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 07:23
          0
          Ну, по тексту-то " Железяка хренова" Кирпич не подойдет
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:29
    0
    и как минимум один Су-24.
    И это в 100 км от границы??????? Мы, что их специально туда заманивали столько времени оставляя этот аэродром без должного "внимания"? Ну уж лучше позже, чем никогда
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:55
      -4
      Действия,не поддающиеся обьяснению.Может быть только одро-страстное желание "мыненавойне#".Хотя воюют против нас.И только когда ,ну очень подопрет,то начинаем телодвижения
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:23
      +3
      Цитата: svp67
      Мы, что их специально туда заманивали столько времени оставляя этот аэродром без должного "внимания"?

      Но,ведь в статье сказано,что на аэродром были переброшены беспилотники,вертолеты и Су-24М,по этой причине по аэродрому оперативно и результативно нанесли удар.
      Украинские Су-24М сейчас напоминают удирающих зайцев,которых отстреливают,как на земле,так и в воздухе.
      Есть пошлая авиационная мода - на фюзеляже самолета рисовать - акулью пасть,львиную морду и тому подобное.Для украинских Су-24М вполне подойдет - крылатый заяц .
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +3
    атакован военный аэродром близ Чугуева, на который ранее украинскими воздушными силами были переброшены несколько ударных беспилотников, вертолётов и как минимум один Су-24... авиационная техника противника была поражена
    Если использовались в т.ч. и планирующие бомбы, то ущерб нанесен значительный. Доразведка очевидно даст более конкретные результаты удара.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:52
    +2
    Успехов, Вам: уничтожайте нацистов везде и всюду!
  6. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 07:58
    +1
    Повторенье мать ученья. Чаще надо пропалывать
  7. Sith
    Sith Сегодня, 08:07
    0
    Цитата: svp67
    и как минимум один Су-24.
    И это в 100 км от границы??????? Мы, что их специально туда заманивали столько времени оставляя этот аэродром без должного "внимания"? Ну уж лучше позже, чем никогда

    Наверное аэродромов советский союз оставил порядка жителям незалёжной...
    Просто на части ничего нету или они заброшены ... какие то видать разконсервируют
    Разведка ж ждёт наверное накопления там техники и вредителей и наносит удар
    Ну или просто находит такие аэродромы через доносчиков , аэро и спутниковую съёмку
    Просто если аэродром "заброшен" смысл его бомбить , целей ещё пока хватает куда можно применить точные и не точные боеприпасы