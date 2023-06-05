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Рамзан Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область подразделения силовиков из республики, имеющих опыт борьбы с террористами

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Рамзан Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область подразделения силовиков из республики, имеющих опыт борьбы с террористами

Рамзан Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область часть силовых подразделений из Чечни, имеющих опыт борьбы с боевиками и террористами. Об этом он написал в своем ТГ-канале.


Глава Чечни обратил внимание, что в республике имеются специальные подразделения, обученные борьбе с террористами и имеющие также боевой опыт, поскольку участвовали в освобождении населенных пунктов республик Донбасса. На территории Чечни дислоцируются полки и батальоны Росгвардии, Минобороны РФ и полиции, в частности, специальный полк полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР. В общей сложности количество силовиков различных ведомств в республике превышает 70 тысяч человек.

Кадыров предлагает перебросить часть подразделений из республики в Белгородскую область, ставшую в последне время объектом для нападений украинских вооруженных формирований и российских предателей, действующих под эгидой Главного управления разведки МО Украины.

Верховному Главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений. (...) Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждём приказа!

- заявил глава Чечни.

Накануне выруси из так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, запрещенного в России и признанного террористической организацией, предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. Думается, что это не последняя попытка, пока границу не закроют, прорывы на нашу территорию будут продолжаться.
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19 комментариев
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  1. сайгон
    сайгон Сегодня, 06:44
    +4
    Да нормально дела обстоят если Росгвардию на передок выдвигать надо . Хотя ели рейды за линию фронта в тыл противника то правильное решение .
    Словом любое решение луче чем то что сей час надо бить не отбиваться .
    1. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 07:23
      +1
      Как обстоят дела, тут совершенно не показательно. По сути дела конечно. Какие причины не называй, а появилась армия Кадырова и что б как то ее легализовать, причислили к Росгвардии. Но с таким же успехом ее можно было назвать любым другим термином. От потешных войск (что естественно не так), до армии вторжения (откровенно выдумано). А суть в том, что люди имеют опыт и хотят воевать. Так почему бы не извлеч пользу.
    2. Рядовой СА
      Рядовой СА Сегодня, 07:31
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      А что,без чеченских батальонов сами не справляемся?

      Пограничника Карацупы и его собаки Индуса не хватает. А так-же отлаженной
      линии погранотрядов .
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:45
    +9
    Для бойцов "Русского Добровольческого Корпуса" необходимо ввести военно полевой суд и расстрел на месте; без права обжалования.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 07:43
      +2
      Да это как бы естественно, поскольку они не военнослужащие противника, при этом напялившие военную форму и имеющие оружие.
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 06:47
    +1
    Рамзан Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область часть силовых подразделений из Чечни, имеющих опыт борьбы с боевиками и террористами. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

    Рамзан Ахматович предлагает по существу. Будем надеяться это пройдёт. И тогда, скорее всего, ещё в местах сосредоточения на украинской территории бандиты спокойно чувствовать себя не смогут...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:52
      +5
      Цитата: Jovanni
      Рамзан Ахматович предлагает по существу. Будем надеяться это пройдёт.

      Да он и Киев предлагал взять. "Только отдайте приказ". Интересно, на этот раз приказ будет?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:10
        +1
        Цитата: Егоза
        Да он и Киев предлагал взять.

        Не понял. Кто Киев взять предлагал?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:06
      +1
      Нет,безусловно дельное предложение.Только маленькое НО!.А что,без чеченских батальонов сами не справляемся?
      1. Комментарий был удален.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:20
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        А что,без чеченских батальонов сами не справляемся?

        Не, никак не получается.... Чеченские батальоны, огонь по противнику!
  4. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 06:47
    -2
    А товарищ Кадыров оказывается хорошо "вооружен и опасен"..Просто не интересовался этой инфой и считал что у него только 20,000 гвардия(которые в Ливан е "миротворили" И их использование гораздо проще чем с ноля обучать местное "бандформ..ОЙ тероборону!
  5. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 06:47
    -1
    В Белгороде у ДРГ есть тяжелая техника и артиллерия, а как с этим обстоят дела у армии Кадырова?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:55
      +4
      Цитата: GRIGORIY76
      В Белгороде у ДРГ есть тяжелая техника и артиллерия, а как с этим обстоят дела у армии Кадырова?

      В Белгороде у ДРГ нет ни тяжёлой техники, ни артиллерии, как и самой ДРГ, не нужно так безответственно разбрасываться понятиями. Если уж на то пошло, артиллерия не ДРГ, а ВСУ, и лупила она со стороны харьковского Волчанска
      1. kromer
        kromer Сегодня, 07:03
        +4
        Цитата: Володин
        В Белгороде у ДРГ нет ни тяжёлой техники, ни артиллерии


        Ну для точности нужно сказать, что в самом Белгороде и ДРГ то нет.
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 08:24
      0
      У Кадырова стандартное вооружение ВС РФ плюс свои плюшки,так что беспокойство не здесь надо проявлять..
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:01
    +1
    Так этим ВВ и должны заниматься, ну то есть Росгвардия - это имеено их задачи. И между прочим, их и без кадыровцев хватает, и именно лучше их как раз. Потому как кадыровцы по уму села с боевиками штурмовать научены, а вот у ОДОН специфика другая - они по обе стороны границы шороху наведут
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +2
    Рамзан Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область часть силовых подразделений из Чечни, имеющих опыт борьбы с боевиками и террористами.
    Предложение действительно дельное и своевременное с учетом сложившейся обстановки. Ясно, что оно будет рассмотрено, а вот какое будет принято решение наверное скоро узнаем.
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 07:57
    0
    А ни чё, что у них "террористы" это полноценные армейские подразделения с тяжелой бронетехникой и всем остальным? А у "гвардейцев", как тут пишут некоторые тяжёлого вооружения нет, поэтому тот же " Ахмат " не видно и не слышно.
  9. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 08:23
    0
    Зону безопасности надо создавать на территории Харьковской области, иначе мы получим выжженную землю на своей территории. Соответственно, кадыровцев надо вводить в Харьковскую область, а не в Белгородскую.
    .
    Что до тяжёлого вооружения, так для уничтожения бандерлогов партизанскими методами артиллерия и танки не нужны. Нужны спутниковые снимки, шахид-мобили, ПТУРЫ и беспилотники. При встрече же с большими массами войск (правильнее, обнаружении и разведке скоплений врага) - поддержка ВКС.
    .
    Из резервов ЦБ надо выкупить все джипы в автосалонах и переоборудовать их для СВО, дать заказ на УАЗики и Нивы...