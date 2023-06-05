Рамзан Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область подразделения силовиков из республики, имеющих опыт борьбы с террористами

Верховному Главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений. (...) Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждём приказа!

Рамзан Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область часть силовых подразделений из Чечни, имеющих опыт борьбы с боевиками и террористами. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Глава Чечни обратил внимание, что в республике имеются специальные подразделения, обученные борьбе с террористами и имеющие также боевой опыт, поскольку участвовали в освобождении населенных пунктов республик Донбасса. На территории Чечни дислоцируются полки и батальоны Росгвардии, Минобороны РФ и полиции, в частности, специальный полк полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР. В общей сложности количество силовиков различных ведомств в республике превышает 70 тысяч человек.Кадыров предлагает перебросить часть подразделений из республики в Белгородскую область, ставшую в последне время объектом для нападений украинских вооруженных формирований и российских предателей, действующих под эгидой Главного управления разведки МО Украины.- заявил глава Чечни.Накануне выруси из так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, запрещенного в России и признанного террористической организацией, предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. Думается, что это не последняя попытка, пока границу не закроют, прорывы на нашу территорию будут продолжаться.