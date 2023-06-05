Военное обозрение
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Перед контрнаступлением на Южно-Донецком направлении ВСУ получили от США разведданные о якобы уязвимости российской обороны под Угледаром

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Перед контрнаступлением на Южно-Донецком направлении ВСУ получили от США разведданные о якобы уязвимости российской обороны под Угледаром

Официальный представитель Белого дома (координатор по вопросам национальной безопасности) Джон Кирби на днях подтвердил информацию о том, что американская сторона оказывает ВСУ широкий спектр военной помощи, в том числе предоставляя разведданные и отрабатывая на командно-штабных учениях те операции, «которые хотели бы провести украинские войска». Если перевести всё это на обычный язык, то именно американцы и занимаются разработкой самих операций, а также ведут детальную проработку дальнейших действий украинской армии.


Накануне украинские войска предпринимали попытку прорыва в районе Угледара, на так называемом Времевском (Времьевском) выступе. Стало известно о том, что действия украинской стороны прорабатывались совместно с американской стороной на штабных тренировках. При этом американская разведка определяла Южно-Донецкое (Угледарское) направление, как «наиболее уязвимое в российской обороне».

Чем закончилось?

По данным Минобороны РФ, как уже сообщало «Военное обозрение», командование противника использовало значительные силы в количестве 8 батальонов, 2 из которых – танковые. Потому это сложно назвать разведкой боем.

Вполне понятно, что режим Зеленского должен был продемонстрировать успех перед скорым саммитом НАТО в Вильнюсе. Однако контрнаступление под Угледаром было отбито. ВСУ потеряли в общей сложности 40 единиц бронетехники, включая 16 танков. Это наибольшие единовременные потери противника в бронированной технике за последние несколько месяцев.


Скажет ли спасибо режим Зеленского Пентагону за предоставление разведданных об «уязвимой российской обороне под Угледаром»?
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:59
    +3
    Пока под Угледаром довольно тяжело.И дело не во вчерашней атаке.Там уже пару недель идут тяжелые бои,враг продавливал оборону
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:03
    -3
    Это всё, конечно, интересно и познавательно, но я третий день жду статьи, а главное - её обсуждения, о том, как подразделения министерства обороны РФ заминировали пути, по которым Вагнера выходили из Артёмовска. https://eadaily.com/ru/news/2023/06/03/popytka-porki-chvk-vagner-pri-vyhode-iz-bahmuta-natknulsya-na-zmeev-gorynychey - ну очень поганенькая новость, и... молчок. Никто не опровергает, не комментирует.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 07:12
      +11
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      я третий день жду статьи, а главное - её обсуждения, о том, как подразделения министерства обороны РФ заминировали пути, по которым Вагнера выходили из Артёмовска

      - скользкая тема, уж черезчур
      - неизвестно доподлинно, "а был ли мальчик"
      - вы не в ресторане, чтобы здесь меню (тебю, блин. Список блюдей), заказывать.

      Выбирайте любое объяснение, какое понравится. Или любую комбинацию из объяснений. yes
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:13
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Это всё, конечно, интересно и познавательно, но я третий день жду статьи, а главное - её обсуждения, о том, как подразделения министерства обороны РФ заминировали пути, по которым Вагнера выходили из Артёмовска. https://eadaily.com/ru/news/2023/06/03/popytka-porki-chvk-vagner-pri-vyhode-iz-bahmuta-natknulsya-na-zmeev-gorynychey - ну очень поганенькая новость, и... молчок. Никто не опровергает, не комментирует.

      Такие "новости" не обсуждаются и не комментируются!
    3. andrey682006
      andrey682006 Сегодня, 07:28
      +1
      я третий день жду статьи, а главное - её обсуждения, о том, как подразделения министерства обороны РФ заминировали пути, по которым Вагнера выходили из Артёмовска.

      Так вам в МО РФ или к президенту.
      Или в ООН... lol
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:34
        -4
        Так вам в МО РФ или к президенту.
        Или в ООН.

        Боюсь ему только в СПОРТЛОТО, там примут как родного... lol
    4. Crasher
      Crasher Сегодня, 07:35
      -2
      В телеге появилось видео извинений подполковника. Говорит, отдал приказ в нетрезвом виде из-за личной неприязни
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 08:44
        0
        Цитата: Crasher
        В телеге появилось видео извинений подполковника. Говорит, отдал приказ в нетрезвом виде из-за личной неприязни

        Из зятюшки столяра ?
    5. duschman80-81
      duschman80-81 Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Это всё, конечно, интересно и познавательно, но я третий день жду статьи, а главное - её обсуждения, о том, как подразделения министерства обороны РФ заминировали пути, по которым Вагнера выходили из Артёмовска. https://eadaily.com/ru/news/2023/06/03/popytka-porki-chvk-vagner-pri-vyhode-iz-bahmuta-natknulsya-na-zmeev-gorynychey - ну очень поганенькая новость, и... молчок. Никто не опровергает, не комментирует.

      К Скабеевой на дебилшоу обратитесь , она и прокомментирует и опровергнет...
  3. ГГВ
    ГГВ Сегодня, 07:06
    +1
    Холоп кроме "спасибо" ничего другого хозяину и не может сказать.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:10
    +4
    именно американцы и занимаются разработкой самих операций, а также ведут детальную проработку дальнейших действий украинской армии.
    В очередной раз услышали то, что даже американцами подтверждается. Без участия Вашингтона и Лондона не одна операция ВСУ не обходится и это факт.
    1. SSR
      SSR Сегодня, 07:16
      0
      Цитата: rotmistr60
      Без участия Вашингтона и Лондона не одна операция ВСУ не обходится и это факт.

      Так давно уже понятно, против РФ, воюет коллективный запад, который так или иначе видел Россию в своём подчинении.
  5. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 07:24
    +1
    "американская разведка определяла Южно Донецкое направление,"наиболее уязвимое" директор ЦРУ"Боже,как я заблуждался'.
    Зеленский не в том положение,чтоб фыркать. Он будет улыбаться и благодарить, что он думает на самом деле.....Вашингтону это безразлично
    1. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 07:35
      +1
      С амеров станется и предоставить заведомо ложные данные. Надо же как то подтолкнуть откровенно колеблющегося вассала к более активному действию. Главное спровоцировать, а там уж как выйдет. А вдруг удача?!
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 08:01
    -1
    ВСУ получили от США разведданные о якобы уязвимости российской обороны под Угледаром

    Если по простому,то сказали зеленскому « Попробуй тебе понравится».
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:18
    -1
    Короче российская армия воюет с американцами. Только само мясо на поле украинское . Все остальное полностью американское. Ну и как в этой ситуации....и дальше сопли жевать?