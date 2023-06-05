Перед контрнаступлением на Южно-Донецком направлении ВСУ получили от США разведданные о якобы уязвимости российской обороны под Угледаром

Официальный представитель Белого дома (координатор по вопросам национальной безопасности) Джон Кирби на днях подтвердил информацию о том, что американская сторона оказывает ВСУ широкий спектр военной помощи, в том числе предоставляя разведданные и отрабатывая на командно-штабных учениях те операции, «которые хотели бы провести украинские войска». Если перевести всё это на обычный язык, то именно американцы и занимаются разработкой самих операций, а также ведут детальную проработку дальнейших действий украинской армии.
Накануне украинские войска предпринимали попытку прорыва в районе Угледара, на так называемом Времевском (Времьевском) выступе. Стало известно о том, что действия украинской стороны прорабатывались совместно с американской стороной на штабных тренировках. При этом американская разведка определяла Южно-Донецкое (Угледарское) направление, как «наиболее уязвимое в российской обороне».
Чем закончилось?
По данным Минобороны РФ, как уже сообщало «Военное обозрение», командование противника использовало значительные силы в количестве 8 батальонов, 2 из которых – танковые. Потому это сложно назвать разведкой боем.
Вполне понятно, что режим Зеленского должен был продемонстрировать успех перед скорым саммитом НАТО в Вильнюсе. Однако контрнаступление под Угледаром было отбито. ВСУ потеряли в общей сложности 40 единиц бронетехники, включая 16 танков. Это наибольшие единовременные потери противника в бронированной технике за последние несколько месяцев.
Скажет ли спасибо режим Зеленского Пентагону за предоставление разведданных об «уязвимой российской обороне под Угледаром»?