Глава Совбеза Армении Григорян заявил о поиске республикой альтернативы российскому оружию

(...) если у Армении есть проблема, то она ищет альтернативные решения до решения проблемы, возникшей в отношениях между Арменией и Россией в части поставок оружия. Мы видим реальность, и это война России с Украиной. Поэтому понимаем, что у России не так много возможностей, чтобы экспортировать вооружение

Армения намерена осуществить закупку вооружений у других стран, поскольку Россия не может обеспечить армянские вооруженные силы необходимым количеством оружия и техники из-за ситуации на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, поэтому сейчас у Москвы нет прежних возможностей по продаже необходимых объемов вооружений другим странам, в том числе и Армении. В связи с этим Ереван начал искать альтернативные решения по закупкам оружия в других странах. По словам Григоряна, имеется ряд иностранных государств, с кем Армения уже ведет переговоры по потенциальным поставкам вооружений. Но конкретно с кем, он не назвал.- заявил секретарь Совбеза.В то же время Армения не намерена полностью отказываться от российского оружия, контакты с российскими компаниями будут продолжены, какие-то контракты будут подписаны. Григорян отметил, что на следующей неделе намерен обсудить этот вопрос с представителями России в ходе рабочего визита в Минск для участия во встрече секретарей Советов безопасности Организации Договора коллективной безопасности.Ранее Григорян заявил, что Россия якобы не выполнила контракт по поставкам вооружения ВС Армении. Что именно не передала российская сторона, он не уточнил, но заявил, что речь идет о сумме в несколько сот миллионов долларов.