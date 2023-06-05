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Глава Совбеза Армении Григорян заявил о поиске республикой альтернативы российскому оружию

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Глава Совбеза Армении Григорян заявил о поиске республикой альтернативы российскому оружию

Армения намерена осуществить закупку вооружений у других стран, поскольку Россия не может обеспечить армянские вооруженные силы необходимым количеством оружия и техники из-за ситуации на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.


Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, поэтому сейчас у Москвы нет прежних возможностей по продаже необходимых объемов вооружений другим странам, в том числе и Армении. В связи с этим Ереван начал искать альтернативные решения по закупкам оружия в других странах. По словам Григоряна, имеется ряд иностранных государств, с кем Армения уже ведет переговоры по потенциальным поставкам вооружений. Но конкретно с кем, он не назвал.

(...) если у Армении есть проблема, то она ищет альтернативные решения до решения проблемы, возникшей в отношениях между Арменией и Россией в части поставок оружия. Мы видим реальность, и это война России с Украиной. Поэтому понимаем, что у России не так много возможностей, чтобы экспортировать вооружение

- заявил секретарь Совбеза.

В то же время Армения не намерена полностью отказываться от российского оружия, контакты с российскими компаниями будут продолжены, какие-то контракты будут подписаны. Григорян отметил, что на следующей неделе намерен обсудить этот вопрос с представителями России в ходе рабочего визита в Минск для участия во встрече секретарей Советов безопасности Организации Договора коллективной безопасности.

Ранее Григорян заявил, что Россия якобы не выполнила контракт по поставкам вооружения ВС Армении. Что именно не передала российская сторона, он не уточнил, но заявил, что речь идет о сумме в несколько сот миллионов долларов.
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35 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 07:09
    +6
    откуда деньги Зин?
    Россия давала оружие или бесплатно или с большой скидкой, кто ж вам ещё такое организует потребуют плату сразу или загонят на сто лет вперёд в долги, да и нужно ли армянам сейчас дополнительное оружие? Много ли там будет воевать если понадобится?
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:36
      +4
      За лужей такому бесплатно выдадут и бесплатно привезут...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:47
      +1
      А у кого сейчас этого свободного оружия завались ? ВПК Европы и США тоже на Украину работает в режиме 7/24. Может им к зулусам за военной помощью обратится или к сомалийским пиратам.
      1. Овсиговец
        Овсиговец Сегодня, 07:51
        +2
        Китай......................,.....,.............
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:12
    +8
    Пока Пашинян в премьерах - шиш вам ,а не оружие от России за бесплатно.С утра просыпаюсь ,хочу армянского коньяка, а из новостей узнаю ,французский хозяин, какого то там " армянского коньячного завода" запретил экспорт продукции в Россию.Рынок большой - коньяк не только Армения производит. bully
    1. kromer
      kromer Сегодня, 07:23
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Рынок большой - коньяк не только Армения производит.


      К слову сказать, там и коньячный завод то не один.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:30
        0
        Я знаю что не один,но сам процесс .И армянин не будет армянином, если не будет вывозить фуры с "французского армянского коньячного завода" в неизвестном направлении.Что то я не видел в Европах армянского коньяка,подозрение что его вывозят в Европу и клеят этикетки на бутылки с французскими коньячными брендами.
    2. Crasher
      Crasher Сегодня, 07:30
      +2
      С утра просыпаюсь ,хочу армянского коньяка

      Да вы эстет laughing Коньяка с утра...
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 07:42
        +1
        Это очень правильно! Просто не всегда возможно
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:51
        +1
        Дык куст лимона в дворе растёт,провоцирует гадёныш. hi
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:15
    +9
    Армяне же капитулировали: Пашинян растоптал гордость армянского народа на десятилетия вперед. Так зачем им оружие: если ещё и денег нет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:21
      +2
      возьмут кредит и купят, а расплачиваться будет армянский народ (несколько поколений) - накатанная западная схема
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 08:11
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Пашинян растоптал гордость армянского народа на десятилетия вперед.

      Да не в Пашиняне дело. Проблема вообще с Армянской государственностью. За 30 лет население Азербайджана удвоилось, а Армении сократилось на 30%. Если в 90-х это были примерно, два равных государства, то сейчас между ними пропасть. Азербайджан в 4 раза мощнее.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:13
      0
      "Гордость армянского народа"? Ну и шуточки у Вас с утра! lol
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:24
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Армяне же капитулировали: Пашинян растоптал гордость армянского народа на десятилетия вперед. Так зачем им оружие: если ещё и денег нет.

      Армяне похоже в этот раз перехитрили сами себя . Ах армяне .... Чувствуют в воздухе запах перемен , а нюх подводит ... Вроде и носы приличного размера , вроде и народ древний , как тараканы , а посмотри ведут себя .. Прямо "табаки " из мульфильма Маугли .....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:17
    0
    понимаем, что у России не так много возможностей, чтобы экспортировать вооружение
    Как мягенько подстелил под желание Армении закупать оружие в др. странах. Интересно кто эти др. страны? Франция, Израиль, или любимые штаты? А не забыли, что зарубежное оружие обойдется Армении чувствительнее дороже чем российское? Но это выбор Армении и нам сегодня действительно требуется больше современного оружия для достижения своих целей в СВО.
  5. _просто
    _просто Сегодня, 07:18
    0
    А расплачиваться натурой будут? Интересное заявление. Или диаспоры доить начнут?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:15
      +1
      "Натурой"? Да кто же на такую "натуру" позарится? Ну и шуточки у Вас с утра! lol
  6. 1976AG
    1976AG Сегодня, 07:24
    +6
    С такими вояками никакое оружие не поможет.
  7. Needle
    Needle Сегодня, 07:24
    0
    Так бесплатно же получали, нет? Или у Армении когда то было по другому?
  8. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:25
    -2
    Что именно не передала российская сторона, он не уточнил, но заявил, что речь идет о сумме в несколько сот миллионов долларов. ++++Откуда у вас длинноносые такие деньги появились?
  9. monetam
    monetam Сегодня, 07:26
    0
    Вот и славно! Пускай слезают с льготных российских поставок на НАТОвские! Тем более, что воевать Армении уже практически не за что, еёи так обкарнали везде, где только можно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:28
      +2
      А воевать и не надо - просто решили повыкачивать из армян денег. А чинуши армянские на этом руки погреют.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:34
    +4
    Сколько можно "чикаться" с этими оборзевшими армянами. Надо немедленно вывести из Армении российские войска, которые сейчас охраняют армяно-турецкую границу, и направить их в Белгородскую и Курскую области для защиты собственных границ.
    РФ границы с Арменией не имеет. Никаких экономических интересов в ней нет. Пусть армяне решают свои проблемы с Азербайжданом и Турцией сами. Пусть даже там американцы откроют свою базу. После того, как в НАТО вошла Финляндия, наличие/отсутствие еще одной американской базы ничего не решает.
    p.s. На Всемирной выставке 1900 года в Париже анонимно представленная на конкурс продукция российских заводов Николая Шустова заняла первое место, а после раскрытия инкогнито производителя коньяка Шустов получил разрешение называть свою продукцию словом «Сognac».
    Так вот этот коньяк производился из винограда, выращенного на виноградниках, принадлежащим фирме «Шустов и сыновья» на заводе, принадлежащей им же. После революции и "экспроприации экспроприаторов" и благодаря армянину А.И.Микояну этот завод стал называться "Ереванский коньячный завод "Арарат".
    p.p.s. Одним из первых и решающих "завоеваний" "молодого, но независимого армянского государства" была продажа этого завода французской компании Pernod Ricard всего за 28 млн. долларов, после чего французы запретили наименовать этот алкогольный напиток коньяком, переименовав его в "Бренди".
    p.p.p.s. Знаменитая армянская гора Арарат находится в Турции. Что еще потеряет Армения под руководством "соросенка" Пашиняна, если из нее уйдут русские?
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:39
      0
      Никаких экономических интересов в ней нет
      простите, отвлеку скромным вопросом, раз вы так экономически подкованы :
      Предложите вариант создания внутреннего рынка емкостью 250М человек до 30 года.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 08:33
        0
        Ввести беспошлинную торговлю со странами Магриба. Конкурировать с российскими производителями им все равно нечем.
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:49
    0
    Пусть почитает "Квартет". Денег нет, мозгов нет, а они нет оружие наезжают. Вперед, нищеброды, купите себе у Зеленского металлолом, благо он продает с удовольствием.
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:52
    +1
    В военном училище, которое я закончил в 1991 г. были армянин и азербайджанец. Русских за двойки отчисляли, а этих довели до выпуска. Видели фильм "Тупой, еще тупее"? Вот там были гении в сравнении с этими двумя кадрами. Какое оружие не дай, нужны люди, а их в Армении нет и не будет.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:53
    0
    Ну и хорошо, потому как при данной геополитической ситуации, всё проданное по дешевле оружие, оборачивается против нас.
  14. михаил3
    михаил3 Сегодня, 07:55
    +2
    Боже! Все погибло!!Теперь промышленный, финансовый и интеллектуальный гигант - Армения, станет закупать оружие не у нас! Как же нашему ВПК пережить такое лишение?! Еще вчера мы бесплатно отдавали наше оружие нашему несоюзнику, под громкое бурчание о том, что "русские нас предали". А теперь, как же быть?! Придется продать эту партию (пусть крохотную, но все же) кому то из тех, кто заплатит! Все ужасно...
  15. Бек69
    Бек69 Сегодня, 07:57
    0
    Медленно армяне уплывают вдаль.... вектор интересов армении потихоньку меняется. Надо срочно в Америгу, Патриот просить, а то Зелебобе целых два дали, и все на халяву.
  16. Nightwalker
    Nightwalker Сегодня, 08:00
    0
    Всегда считал гнидами азеров, а мяшек если не дружественным, то не враждебным и в чём-то обязанным соседом. А тут вона как, растопырили булки для западных толерастов. Ну, скатертью по жопе, как говорится!
  17. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:02
    0
    Как, всегда «включается армянский вариант». С ОДКБ, теперь оружие. Им мало примера Белоруссии, сидеть на двух стульях, армянские соросятники, все выкручивают. Пусть попробуют на Западе, посмотрят на ценники, почитают инструкции по-эксплуатации и тех. обслуживания. Есть, еще один путь Китай, клоны оружия РФ и Америки. Только, один вопрос, а про какое оружие они говорят?
  18. Kusja
    Kusja Сегодня, 08:08
    0
    Азербайджан под патронажем Турции, ну а Армения тоже хочет быть под чьим-то патронажем, но не России. Видимо, штатов. Но Турция пока что союзник штатов, поэтому армяне не очень сильно прокачивают вопрос. Шаткий случай.
  19. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 08:36
    0
    сколько раз говорили ! ... что любое оружие в руках обезьяны - это не более чем палка. СВО показала и наглядно на примере доказала, чьё оружие лучше. И у Армении было такое оружие, но когда это оружие в руках ......., то это опять всё та же палка. Кстати, у США оружие стоит в десятки раз дороже, но и оно ничего не может сделать с РУССКИМ вооружением. К современной техники нужен обученный персонал. Всю армию Армении уничтожили турецкие Байрактары и у Армении было необходимое оружие для их уничтожения, но когда управляют этим оружием ........., то это опять всё та же палка. А американское оружие намного сложнее российского и уступает российскому по всем показателям. Байрактары на Украине не смогли нанести России никакого ущерба от слова вообще, Турция даже отказала Украине в их дальнейшей продаже, ввиду громадной дискредитации ТОГО. Хотя у России ничего нового не было, было всё то же самое, что было и у армии Армении, вот только управляли этим оружием не ..... , а русские пацаны.
    Если Армения желает приобретать оружие в ДЕСЯТЬ раз дороже и по большинству показателей ниже уровнем - то флаг им в руки. Тут чем дороже оружие, тем больше и откат при его закупке чиновникам ( тем, что в погонах ), а это как понимается - на сегодня главнее всего.