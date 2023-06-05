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Британский премьер собирается предложить президенту США поддержать кандидатуру Бена Уоллеса на должность генсека НАТО

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Британский премьер собирается предложить президенту США поддержать кандидатуру Бена Уоллеса на должность генсека НАТО

Британская пресса пишет о том, что премьер страны Риши Сунак, собираясь с визитом в США, намерен продвинуть там кандидатуру «своего человека» на пост генерального секретаря НАТО. Напомним, что срок пребывания Йенса Столтенберга на этом посту истёк, однако его решили оставить в должности в связи с боевыми действиями на Украине.


Как пишет «Дэйли Телеграф», Сунак собирается выступить перед Джо Байденом с инициативой о том, чтобы новым генсеком Североатлантического блока стал Бен Уоллес. На данный момент Уоллес занимает пост министра обороны. Причём он один из немногих министров, который остался в кресле на фоне смены премьер-министров.

Ранее, в Хиросиме, как пишет издание, Сунак уже давал понять, что Уоллес «был бы весьма подходящим генсеком НАТО». Одним из основных успехов Уоллеса называется то, что он довёл военные расходы в Соединённом королевстве до рекордных за последние десятилетия – 2,25% ВВП.

Эксперты считают, что единственным препятствием для Уоллеса в плане одобрения его кандидатуры может считаться «нацеленность НАТО на то, чтобы генсеком впервые стала женщина». Называются несколько кандидатур, включая Урсулу фон дер Ляйен, а также датского премьера Метте Фредериксен. Однако у них нет такого послужного списка как доведение военных расходов в своих странах до регламентированного в НАТО уровня. А у Уоллеса есть.

Публикация о том, что Сунак едет в США в том числе для продвижения кандидатуры Бена Уоллеса, лишний раз свидетельствует о том, кто в НАТО руководит всеми процессами.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:39
    -1
    Самый главный успех Уоллеса ,что для поддержания в боевом состоянии "Лизки" канибалят "Прынца".2,25 % ,а с учётом инфляции скока?Чёт армия в Англии сокращается ,а жрёт больше - это успех или всётаки " распил"?Вообще-то куда это я ,бюджет НАТО ,это не бюджет МО Англии - там пилить и пилить.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:45
    -1
    Пропал калабуховский дом...
    Теперь бреданская разведка будет ловить Петрова с Бошировым, устроивших недобор в армии
    Daily Mail: в армии Великобритании число новобранцев упало на 30 процентов

    ...а потом бреданские ученые будут объяснять. как страна без авиапрома уже ща построит в одно рыло истребитель сразу шестого поколения, минуя пятое... Но уже в масштабах НАТО
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 07:46
    +2
    Эксперты считают, что единственным препятствием для Уоллеса в плане одобрения его кандидатуры может считаться «нацеленность НАТО на то, чтобы генсеком впервые стала женщина».

    Да какое же это препятствие?!!! Пущай Бен пол поменяет, и никаких препятствий.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    +2
    чтобы новым генсеком Североатлантического блока стал Бен Уоллес
    Уоллес по уровню русофобии, агрессивности и порой удивительной тупости на одной планке с Столтенбергом. Но у НАТО (Сша) немного другие планы - с теми же характеристиками, но это должна быть желательно женщина. Нам честно говоря разности никакой, т.к. в любом случае будет агрессивный русофоб не блещущий умом. Поэтому, как говорят в России - хрен редьки не слаще.