Британский премьер собирается предложить президенту США поддержать кандидатуру Бена Уоллеса на должность генсека НАТО

Британская пресса пишет о том, что премьер страны Риши Сунак, собираясь с визитом в США, намерен продвинуть там кандидатуру «своего человека» на пост генерального секретаря НАТО. Напомним, что срок пребывания Йенса Столтенберга на этом посту истёк, однако его решили оставить в должности в связи с боевыми действиями на Украине.Как пишет «Дэйли Телеграф», Сунак собирается выступить перед Джо Байденом с инициативой о том, чтобы новым генсеком Североатлантического блока стал Бен Уоллес. На данный момент Уоллес занимает пост министра обороны. Причём он один из немногих министров, который остался в кресле на фоне смены премьер-министров.Ранее, в Хиросиме, как пишет издание, Сунак уже давал понять, что Уоллес «был бы весьма подходящим генсеком НАТО». Одним из основных успехов Уоллеса называется то, что он довёл военные расходы в Соединённом королевстве до рекордных за последние десятилетия – 2,25% ВВП.Эксперты считают, что единственным препятствием для Уоллеса в плане одобрения его кандидатуры может считаться «нацеленность НАТО на то, чтобы генсеком впервые стала женщина». Называются несколько кандидатур, включая Урсулу фон дер Ляйен, а также датского премьера Метте Фредериксен. Однако у них нет такого послужного списка как доведение военных расходов в своих странах до регламентированного в НАТО уровня. А у Уоллеса есть.Публикация о том, что Сунак едет в США в том числе для продвижения кандидатуры Бена Уоллеса, лишний раз свидетельствует о том, кто в НАТО руководит всеми процессами.