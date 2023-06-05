Североамериканское командование ПВО подтвердило перехват гражданского самолёта, вторгшегося в запретную для полётов зону над Вашингтоном

В координации с Федеральными управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолет Cessna Citation V в небе над Вашингтоном и северной частью штата Вирджиния

Североамериканское командование ПВО (NORAD) было вынуждено поднять в воздух истребитель F-16 ВВС США для перехвата гражданского самолета, вторгнувшегося в запретную для полетов зону над Вашингтоном. Об этом говорится в распространенном заявлении командования.Как сообщили в NORAD, гражданский бизнес-джет Cessna Citation вторгся в запретную зону над столицей США, пилот на вызовы не реагировал. Для перехвата самолета с одной из ближайших авиабаз в воздух был поднят F-16, пилот истребителя получил разрешение на полет на сверхзвуковой скорости над городом, переход в этот режим и вызвал звуковой удар, напугавший местных жителей.- говорится в заявлении NORAD.Пилот истребителя пытался установить контакт с гражданским самолетом, вызывая по рации и запуская сигнальные ракеты, но экипаж бизнес-джета не отвечал. F-16 сопровождал Cessna 560 Citation V до момента крушения в штате Вирджиния. Подчеркивается, что огонь по гражданскому самолету не открывался.На данный момент известно, что гражданский самолет вылетел из аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке. На борту находилось четыре человека, об их судьбе ничего не говорится. Бизнес-джет врезался в гору недалеко от Монтебелло, штат Вирджиния.