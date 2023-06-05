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Североамериканское командование ПВО подтвердило перехват гражданского самолёта, вторгшегося в запретную для полётов зону над Вашингтоном

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Североамериканское командование ПВО подтвердило перехват гражданского самолёта, вторгшегося в запретную для полётов зону над Вашингтоном

Североамериканское командование ПВО (NORAD) было вынуждено поднять в воздух истребитель F-16 ВВС США для перехвата гражданского самолета, вторгнувшегося в запретную для полетов зону над Вашингтоном. Об этом говорится в распространенном заявлении командования.


Как сообщили в NORAD, гражданский бизнес-джет Cessna Citation вторгся в запретную зону над столицей США, пилот на вызовы не реагировал. Для перехвата самолета с одной из ближайших авиабаз в воздух был поднят F-16, пилот истребителя получил разрешение на полет на сверхзвуковой скорости над городом, переход в этот режим и вызвал звуковой удар, напугавший местных жителей.

В координации с Федеральными управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолет Cessna Citation V в небе над Вашингтоном и северной частью штата Вирджиния

- говорится в заявлении NORAD.

Пилот истребителя пытался установить контакт с гражданским самолетом, вызывая по рации и запуская сигнальные ракеты, но экипаж бизнес-джета не отвечал. F-16 сопровождал Cessna 560 Citation V до момента крушения в штате Вирджиния. Подчеркивается, что огонь по гражданскому самолету не открывался.

На данный момент известно, что гражданский самолет вылетел из аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке. На борту находилось четыре человека, об их судьбе ничего не говорится. Бизнес-джет врезался в гору недалеко от Монтебелло, штат Вирджиния.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:59
    -1
    Оружие не применялось?А с чего он тогда упал.Байден наверно от страху ,визжа приказал сбить. Такие Цесны просто так не падают.Убийцы!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:11
      0
      Звиздят, конечно, сто пудов пальнули со страху
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:16
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А с чего он тогда упал

      Знаю, что Путин виноват, но доказать не могу!
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:20
        0
        Уточните, пожалуйста. В том виноват, что упал? Или в том, что летел?
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 08:23
          +1
          Цитата: Кот Александрович
          Уточните, пожалуйста. В том виноват, что упал? Или в том, что летел?

          Он у них во всем виноват...
          Даже гору по трассе полета подсунул...
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:00
    +1
    Разгерметизация очередного бизнес-джета?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:08
      -1
      Вот кто находился на борту и очень подозрительно ,обломки сразу найдены не были- уничтожают улики!?
      Если он не представлял опасности ,как они сказали,зачем была поднята военная авиация.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 08:26
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Вот кто находился на борту и очень подозрительно ,обломки сразу найдены не были- уничтожают улики!?
        Если он не представлял опасности ,как они сказали,зачем была поднята военная авиация.

        Какая характерная фамилия у владельца самолета....
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:30
          0
          Самолёт падал с скоростью 20 000 футов в минуту.Шансов выжить не было ,слова Джона Румпеля сказаные по телефону журналистам.
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 08:16
    -1
    Грядут новые звёзды в Зале Славы ЦРУ?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    0
    F-16 сопровождал Cessna 560 Citation V до момента крушения в штате Вирджиния.
    И вот тут возникают сомнения - врезался в гору или сбили? В любом случае не стоит летать в запретных зонах не отвечая на запросы и испытывать судьбу.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:33
      0
      Самолёт не врезался в гору.Ф16 Могли перейти на сверхзвук по курсу Цесны,Ф16 было два.