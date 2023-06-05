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Губернатор Калужской области: На автодорогу М3 в регионе упали 2 беспилотника

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Губернатор Калужской области: На автодорогу М3 в регионе упали 2 беспилотника

Очередное чрезвычайное происшествие, связанное с беспилотными летательными аппаратами, запускаемыми, вероятно, с территории Украины, произошло в Калужской области. О нем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.


По утверждению губернатора, сегодня на автодороге М3 «Украина» упали 2 беспилотных летательных аппарата. В результате падения дроны не взорвались. Но представители оперативных служб оцепили территорию. Сейчас на месте происшествия проходят необходимые оперативно-технические мероприятия.

ЧП произошло на 299-м километре автодороги М3 «Украина», в районе н.п. Жиздра, и на 283-м километре той же автодороги, в районе н.п. Думиничи. Напомним, что 2 июня губернатор региона сообщал о падении неопознанного объекта в лесополосе в Кировском районе Калужской области.


Отметим, что в последнее время ВСУ активизировали атаки российской территории с помощью беспилотной авиации. В Калужской области также стали довольно часто сбивать беспилотники. Это связано с тем, что регион находится на пути из Украины в Москву, и нельзя исключать, что сбиваемые или падающие по иным причинам дроны летели изначально именно в сторону российской столицы.

Противодействие украинским беспилотникам требует совершенствования и усиления систем противовоздушной обороны, чтобы, по крайней мере, не допускать ударов беспилотных аппаратов по стратегически важным объектам или населенным пунктам, с последующим вредом инфраструктуре и жертвами среди населения.
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12 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:56
    0
    В результате падения дроны не взорвались.
    - а что же там тогда тушат пожарные на фото ?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:00
      0
      Цитата: monetam
      тушат пожарные на фото ?

      Беспилотники ищют.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:02
      +3
      На 99.999% это фото просто иллюстрация а не фото с места события. Главное это надпись "Калуга". Поэтому эту фотку и вставили.
      А тушат они горящий лес. Неужели не видно?
      1. monetam
        monetam Сегодня, 08:15
        -1
        то что горит, находится за машиной, и источник огня не виден. Может, лес, а может и беспилотник горит.
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:06
      -1
      Цитата: monetam
      В результате падения дроны не взорвались.
      - а что же там тогда тушат пожарные на фото ?

      Возможно, спящие рогатые велели подорвать дроны, чтобы не снимать пальчики, а то окажется что дроны прилетели с нашей территории request Не в смысле мы себя сами, а ВСУ не причем, а в смысле, ползают бандеровцы и их пособники .......
    4. михаил3
      михаил3 Сегодня, 08:07
      +1
      Цитата: monetam
      В результате падения дроны не взорвались.
      - а что же там тогда тушат пожарные на фото ?

      Это найденное в сети фото с надписью на чем то "КАЛУГА". Так как ларек с мороженым не произведет "шок-эффект" выбрали это фото. О том, что вы возбудитесь, редакторы сайта не подумали)
    5. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:24
      0
      Цитата: monetam
      - а что же там тогда тушат пожарные на фото ?

      Военблохеров
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:07
    0
    Не долетели и хорошо. Может наши хорошо сработали, а может условный прапорщик Нехлебало по привычке продав топливо разбавил остатки ослиной мочой. Главное что наши долетают.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:15
      0
      Вообще интересно.Полет что ли привязывался к Киевскому шоссе?Ведь под Калугой полно "очень интересных обьектов".Никто не пострадал,вже хорошо
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:08
    0
    Если просто так, без атаки, на(у) дороге(и) то это возможно российские.. как нибудь сесть в результате аварии, пытались.
    Или РЭБ.
    Позже [возможно] расскажут. А может мы уже об этом забудем. Новостей много.
  4. kromer
    kromer Сегодня, 08:13
    0
    В Калужской области также стали довольно часто сбивать беспилотники.


    Чем? Автодорогой?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    0
    Ежедневные сообщения об атаках, падении, уничтожении дронов создают эффект привыкания к такой информации и восприятия ее, как обыденное явление. Но лучше бы таких "обыденных" происшествий было поменьше, а еще лучше если они были полностью исключены.