Губернатор Калужской области: На автодорогу М3 в регионе упали 2 беспилотника

Очередное чрезвычайное происшествие, связанное с беспилотными летательными аппаратами, запускаемыми, вероятно, с территории Украины, произошло в Калужской области. О нем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По утверждению губернатора, сегодня на автодороге М3 «Украина» упали 2 беспилотных летательных аппарата. В результате падения дроны не взорвались. Но представители оперативных служб оцепили территорию. Сейчас на месте происшествия проходят необходимые оперативно-технические мероприятия.
ЧП произошло на 299-м километре автодороги М3 «Украина», в районе н.п. Жиздра, и на 283-м километре той же автодороги, в районе н.п. Думиничи. Напомним, что 2 июня губернатор региона сообщал о падении неопознанного объекта в лесополосе в Кировском районе Калужской области.
Отметим, что в последнее время ВСУ активизировали атаки российской территории с помощью беспилотной авиации. В Калужской области также стали довольно часто сбивать беспилотники. Это связано с тем, что регион находится на пути из Украины в Москву, и нельзя исключать, что сбиваемые или падающие по иным причинам дроны летели изначально именно в сторону российской столицы.
Противодействие украинским беспилотникам требует совершенствования и усиления систем противовоздушной обороны, чтобы, по крайней мере, не допускать ударов беспилотных аппаратов по стратегически важным объектам или населенным пунктам, с последующим вредом инфраструктуре и жертвами среди населения.