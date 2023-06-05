Министерство обороны определилось со сроками межфлотского перехода на ТОФ ДЭПЛ «Уфа»

(...) межфлотский переход подлодки "Уфа" на Тихоокеанский флот уже спланирован. Он намечен на осень. Прорабатывается несколько вариантов маршрута, в том числе по Северному морскому пути

Четвертая дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота , продолжает находиться на Балтике, проходя дополнительную подготовку перед межфлотским переходом к месту постоянной дислокации. Сроки перехода в Минобороны уже определили.Согласно информации источников из военного ведомства, субмарина отправится в длительный поход уже этой осенью, вероятней всего, по Северному морскому пути, т.е. "северным" маршрутом, а не "южным" через Средиземное море и Индийский океан. Хотя окончательного решения по маршруту пока нет, рассматриваются оба варианта.- приводят "Известия" слова источника.ДЭПЛ "Уфа" была заложена на "Адмиралтейских верфях" в ноябре 2019 года, спущена на воду 31 марта 2022 года, в боевой состав флота вошла 16 ноября 2022 года.Пока "Уфа" продолжает находиться на Балтике, первые три субмарины проекта уже несут службу в составе Тихоокеанского флота. Две первые подлодки для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" переход совершали по "южному маршруту" через Индийский океан, а третья ДЭПЛ "Магадан" прошла по "северному" через Севморпуть. На сегодняшний день все три субмарины входят в состав 19-й бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ с базированием во Владивостоке.