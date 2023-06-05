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На Дальнем Востоке начались масштабные учения Тихоокеанского флота с участием 60 кораблей и судов

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На Дальнем Востоке начались масштабные учения Тихоокеанского флота с участием 60 кораблей и судов

В акватории Японского и Охотского морей начались масштабные военные учения сил Тихоокеанского флота, которые отрабатывают действия в дальней морской зоне. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.


Учения будут проходить с 5 по 20 июня, к участию в них привлечены более 60 кораблей и судов обеспечения ТОФ, 35 летательных аппаратов морской авиации. Численность личного состава, задействованного в учениях, превышает 11 тысяч человек – это и моряки на кораблях, и военнослужащие соединений береговых войск ТОФ.

Общее руководство учениями осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. В учениях участвуют военнослужащие контрактной и срочной службы.

Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, во время учений корабельные тактические группы будут выполнять задачи по поиску подводных лодок условного противника. Для выполнения данных задач будет привлечена и морская авиация.

После обнаружения условного противника, за ним нужно будет вести наблюдение. Кроме того, корабли и летательные аппараты отработают ведение огня по надводным и воздушным целям. В частности, пройдут ракетные и артиллерийские стрельбы кораблей. Отдельное внимание будет уделяться отработке действий по противовоздушной обороне кораблей. Кроме того, в процессе учений планируется проработать вопрос с материально-техническим обеспечением военно-морской группировки в дальней морской зоне.

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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:18
    -4
    В акватории Японского и Охотского морей начались масштабные военные учения сил Тихоокеанского флота, которые отрабатывают действия в дальней морской зоне.
    Не, не, не, исправление недоработочек т. Сталина предусмотрено? Остров Хокайдо япан нафиг не нужен, там никто не живет, кроме снежных диких обезьян. Обезьян нужно спасать, накормитть согреть и отправить к нашим друзьям в Африку. feel
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:21
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Остров Хокайдо япан нафиг не нужен, там никто не живет, кроме снежных диких обезьян. Обезьян нужно спасать, накормитть согреть и отправить к нашим друзьям в Африку.

      Вы почитайте про японский флот на досуге. Поймете потом кто будет в роли обезьян на море.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 08:22
        -6
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Вы почитайте про японский флот на досуге. Поймете потом кто будет в роли обезьян на море.

        Наверно вы. request hiЕсли ходите и считаете стволы fool fool Когда в США уже давно считают энергетические возможности.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:31
          0
          Вам 15 месяцев СВО было не достаточно, чтобы понять в каком состоянии находится наша армия и флот?
  2. Белый АК
    Белый АК Сегодня, 08:27
    -2
    Экипажи полупустые, бойцов по призыву на границу перекинули и учения устроили, гении прям.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 08:33
      +2
      Цитата: Белый АК
      Экипажи полупустые, бойцов по призыву на границу перекинули и учения устроили, гении прям.


      С чего вы взяли что экипажи полупустые? С кораблей контрактников в морскую пехоту вроде не перекидывали.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +1
    В акватории Японского и Охотского морей начались масштабные военные учения сил Тихоокеанского флота
    Не зря в апреле была проведена внезапная проверка ТОФ и по ее результатам заменили командующего флотом. Теперь решили немного "встряхнуть" проверкой боеготовности флота Японию с американцами и Ю. Корею, чтобы не думали, что все внимание сосредоточено исключительно на западной части России.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    +1
    Самоё весёлое место для нашего ВМФ это берег Норвегии.Джеральд Форд находится немного южнее Нарвика( там где у норгов гидроакустический кабель спёрли).В открытое море не выходит,прикрывается берегами и терводами.
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 08:41
    +1
    О как! Недавно же там флотом потрясали на учениях, после которых еомандующего поменяли. И вот опять!
    Неспокойненько как-то.
    Или это новый командующий к месту привыкает?
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:49
    0
    Надо полагать, 35 бортов - это вся морская авиация ТОФ от Камчатки до Приморья? А когда-то только на Камчатке дивизия ракетоносцев стояла. Ну чего там, зато у нас миллиардеров больше чем у супостатов.