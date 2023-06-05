На Дальнем Востоке начались масштабные учения Тихоокеанского флота с участием 60 кораблей и судов

В акватории Японского и Охотского морей начались масштабные военные учения сил Тихоокеанского флота, которые отрабатывают действия в дальней морской зоне. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Учения будут проходить с 5 по 20 июня, к участию в них привлечены более 60 кораблей и судов обеспечения ТОФ, 35 летательных аппаратов морской авиации. Численность личного состава, задействованного в учениях, превышает 11 тысяч человек – это и моряки на кораблях, и военнослужащие соединений береговых войск ТОФ.
Общее руководство учениями осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. В учениях участвуют военнослужащие контрактной и срочной службы.
Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, во время учений корабельные тактические группы будут выполнять задачи по поиску подводных лодок условного противника. Для выполнения данных задач будет привлечена и морская авиация.
После обнаружения условного противника, за ним нужно будет вести наблюдение. Кроме того, корабли и летательные аппараты отработают ведение огня по надводным и воздушным целям. В частности, пройдут ракетные и артиллерийские стрельбы кораблей. Отдельное внимание будет уделяться отработке действий по противовоздушной обороне кораблей. Кроме того, в процессе учений планируется проработать вопрос с материально-техническим обеспечением военно-морской группировки в дальней морской зоне.