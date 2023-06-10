Экспедиция к предкам. О пользе детских журналов и газет



Страница 4 из журнала «Техника-молодежи» за 1968 год. Впервые увидел тогда на фотографии все эти пистолеты и револьверы…

Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку трясти:

«Прочти, пожалуйста, прочти!»

Не надо умолять сестрицу:

«Ну, прочитай еще страницу».

Не надо звать,

Не надо ждать,

А можно взять

И почитать!

Валентин Берестов «Как хорошо уметь читать»



Обложка журнала «Т-М» № 2 за 1968 год. Журнал был посвящен теме Советской армии, ведь номер-то был февральский…



Третья страница обложки была также очень познавательной. На предшествующей странице рассказывалось о необычных военных изобретениях, а на ней рассказ о них был вот так проиллюстрирован



Обложка журнала «Юный натуралист» 1956 г. № 6



Номер журнала «Техника-молодежи» с началом романа А. Ефремова «Туманность Андромеды»



Текст «Туманности…» в журнале



Приключения Пети Верхоглядкина



Иллюстрация из фантастического рассказа из «Ю-Т» № 1– 1956 год. Здорово нарисовано, не так ли?



Первый лично мой журнал «Юный-техник»!



В нем меня очень заинтересовала статья о рекордных скоростных автомобилях. Ни о чем подобном до этого я даже и не слышал!



Вот, например, какой интересный материал, был в номере 11 журнала «Техника-молодежи» за 1964 год… Ну вот в каком учебнике все это можно было прочитать?



А потом в «Технике-молодежи» начали печатать продолжение «Туманности Андромеды» – «Час Быка»…



«Т-М» № 1 за 1970 год ознаменовался первой «Исторической серией», посвященной советским танкам . Даже и не думал тогда, наслаждаясь этими публикациями, что в 2007 году сам стану автором 12 статей «Рыцарского музея»…

Как я уже писал здесь в предыдущих материалах, читать я научился лишь в первом классе. Да и зачем было мне учиться читать, когда мама мне читала «Копи царя Соломона» и «Похитители бриллиантов», дедушка был бессменным чтецом «Борьбы за огонь», а бабушка, хотя и читала мне редко, но все же читала. В её репертуаре был Маршак, «Буратино», «Незнайка», так что удовольствие от чтения я получал, безусловно, равно как и знания.Изрисовав красным карандашом «Одиссею капитана Блада», я в итоге заставил себе её прочитать, так что уже к школе я был очень даже начитанным мальчиком, в особенности после просмотра летом 1962 года кинофильма «Три мушкетера», поскольку я тут же заставил маму мне эту книгу прочитать.Но вот в школе меня ожидали большие неприятности из-за чтения.Училка у меня была из маминых подруг по педучилищу, и она же с ней и начинала работать в школе. Но только ей предложили перейти потом в вуз, а моей Лидьвасильне нет. Ну и понятно, что, не имея возможности укорить мать, она по мере сил старалась свою зависть выместить на мне. Был проведен опрос: кто из детей какие книги читал. Ну и все назвали… книги, о которых я даже и не слышал. А я назвал вышеуказанные произведения, чем подверг её прямо-таки в мистический ужас: «Такие книги детям читать рано!»Но хуже всего было то, что читал я их не сам, а мне их читали. «Читать надо самому… иначе никогда… не станешь… полезным членом коммунистического общества!» Потом было предложено записаться в школьную библиотеку и читать книги по возрасту.Противился этому я как мог, и в итоге уже в мае (!) был силой отведен туда под конвоем двух одноклассников, которым было строго-настрого наказано меня не выпускать оттуда, пока я не запишусь. Ну я и записался, и о последствиях этой записи я ещё расскажу.Однако летом случилось важно событие, во многом определившую мою дальнейшую судьбу. Один мой повзрослевший родственник вместе с родителями переезжал в другой город и понятно, что «всякую макулатуру» взять с собой они не могли и… передали мне оставшиеся от него журналы «Юный техник», «Юный натуралист» и «Техника-молодежи». Журналы эти были за несколько лет. Помнится, там были журналы за 1956–1957 годы, и они произведи на меня просто неизгладимое впечатление.Журналы «Юный натуралист» были большого формата, с рисунками в стиле графики, причем бумага была какая-то… цветная, не чисто белая, что интересно. В этих журналах меня больше всего поразили большие серийные истории о животных: австралийском страусе эму и ещё одном «австралийце» – утконосе. Я вообще никогда даже не думал, что о животных можно писать так интересно, тем более о столь редких.А потом там ещё была одна повесть о поисках «космического путешественника». Суть её была в том, что космическим путешественником могло быть растение, которое росло на корабле пришельцев из космоса, и что оно потом случайно (или не случайно!) попало на Землю и распространилось. В повести несколько ребят ищут такое растение под названием «травяной князь». Не могу сказать, есть ли оно на самом деле, но написано было очень интересно, а главное, там же был рассказ и о кукурузе, и том, что её история тоже весьма необычна.Хочу напомнить, что это был 1957 год, и уже тогда даже в таком журнале, как «Юный натуралист», говорилось о пришельцах из космоса и инопланетных цивилизациях у других звезд. Конечно, это очень заводило мою фантазию.А ещё тогда же в 1957 году уже в журнале «Техника-молодежи» был напечатан роман И. Ефремова «Туманность Андромеды». Это было одно из первых научно-фантастических произведений, которое я читал, и оно также произвело на меня очень сильное впечатление. То есть играть на улицу летом 1963 года я, конечно, выходил. Но, пожалуй, больше радовался дождям и непогоде, когда я оставался дома и мог читать все эти журналы один за другим.Кстати, там же были ещё и журналы «Юный техник», в которых меня до чрезвычайности заинтересовали рисованные приключения «журнальных человечков»: Васи Дотошкина, являвшегося положительным героем, и двух отрицательных персонажей Пети Верхоглядкина и Бобы Белоручкина. Особенно забавным казалось имя Белоручкина – Боба. В реальной жизни оно мне ни разу не встречалось. Кстати, очень показательно, что положительный герой этих картинок был всего один. А вот отрицательных – два! Все как в жизни, не так ли?Там тоже были очень интересные научно-фантастические повести: «Прохождение Немезиды» и «300 миллионов лет спустя». А уж про рассказы и говорить нечего. Они встречались, наверное, в каждом журнале.Свалившееся на меня богатство я изучил от корки до корки едва ли не за месяц и тут же потребовал от мамы выписать мне такие же журналы. И уже в августе получил первый свой собственный журнал «Юный техник» (№ 7, 1963 г.).То есть нужно отметить, что если ребенок 50–60-х годов имел доступ к журналам «Юный техник», «Юный натуралист» и уж тем более «Техника-молодежи», он оказывался в чрезвычайно насыщенной информационной среде и очень много всего узнавал, помимо школы.И, кстати говоря, далеко не всем учителям это нравилось. Как, впрочем, и сегодня, когда дети очень многое узнают, помимо школы и учебников, из Интернета и своих мобильных телефонов. Спросил – «Гугл» ответил. Быть образованнее «Гугла» трудно. Вот почему большинство сегодняшних учителей клянет Интернет. Он просто подчеркивает их посредственность, вот и все.Ну а сугубо детские журналы, спросят читатели? Их что же автору не выписывали?А с ними было так: уж не помню, в какой год мне выписали сначала «Веселые картинки», а затем и журнал «Мурзилка». А выписали потому, что мои одноклассники приносили их в школу и… Мне показались соблазнительными их яркие красочные картинки.Что ж – попросил и получил. Но «Веселые…» выписывал только год и столько же «Мурзилку». Почему-то, получив их в собственные руки, я как-то очень быстро в них разочаровался. Так же, как и разочаровался в журнале «Юный натуралист», который, уж не помню в каком году, сменил формат и стал полностью цветным, но небольшим по размеру. В основном читала его моя бабушка и то – советы по ведению приусадебного хозяйства. Там не было больше историй, похожих на те, что печатались в нем в 50-е годы, и мне он разонравился.С того же 1964 года я стал покупать в киоске «Союзпечати» журналы «Моделист-конструктор» и польский журнал «Горизонты техники для детей». В 1968 году в дополнение к «Юному технику», а также журналам «Пионер» и «Костер», мне наконец-то выписали и «Технику-молодежи», и «Моделист».В общем, дома у меня была целая куча всевозможных журналов. Чему мои товарищи по улице могли только завидовать.«Костер» печатал в 60-е годы такие повести В. Крапивина, как «Та сторона, где ветер», «Люди с фрегата «Африка», «Оруженосец Кашка». Мне они показались какими-то совершенно… «душераздирающими», из-за чего я больше потом Крапивина не читал. Нервный был очень, наверное.Будучи пионером, я, естественно, выписывал газету «Пионерская правда». Чем она запомнилась? А вот чем: в ней печатались две замечательные повести: «Ночной орел» А. Ломма и «Голубой лангуст» А. Негго – продолжение приключенческой повести «Остров великанов», по которой тогда же был снят телевизионный фильм «Тени старого замка». Так что, начав читать «Лангуст», я еще и «Остров великанов» прочитал, а тут по телику еще и фильм показали – словом шик, блеск, красота!Были еще какие-то интересные статьи про изобретательство, конкурсы. Но набраться смелости и в них участвовать… Нет, смелости мне тогда не хватило. Кроме «Пионерской правды», Лидьвасильна в обязательном порядке велела выписать журнал – либо «Пионер», либо «Костер», и я и тут отличился, попросил маму выписать оба сразу. «Я же сказала один!» – удивилась учительница. «Но два-то интереснее!» – ответил я.«Пионер» запомнился НФ-повестью «Гости с Миона». В каком-то из них печатались и «Мэри Поппинс», и страшная сказка «Мио, мой, Мио». Но в каком именно журнале – увы, на память никак не приходит, так как читал я теперь и газеты, и журналы буквально с утра до вечера. Тем более что дома у меня выписывали еще и «Вокруг света», и там тоже было много всего интересного.А днем, сидя в школе на уроках, я очень часто в своем сознании прокручивал прочитанное, и, естественно, «слушал невнимательно» или «вообще не слушал». Понятно, что Лидьвасильна с радостью на меня пожаловалась моим домашним, и на семейном совете было решено «размусорить мою голову». То есть не давать мне читать ни газету, ни журналы. И книги тоже!Но как было это осуществить на практике, когда как раз в это время печатался «Голубой лангуст» (или «Ночной орел», уж не помню, что именно, да это и неважно). Бабушке, например, самой хотелось узнать, что там дальше… Но не педагогично же – читать самой, а внуку не давать. Поэтому для «Пионерской правды» сделали исключение.Но, по счастью, мои родные были типично русскими, а ещё и советскими людьми. То есть они принимали решения, но долго им следовать были не в состоянии, поскольку были очень заняты на работе и дома по хозяйству. Поэтому, если ребенок был, но им не мешал – вот это было и славно. А чем он там занимается, очень многие родители даже и не знали.Так что понемногу я вернул себе право читать получаемые дома журналы «тихой сапой». А на уроках старался… нет, не слушать внимательно. Очень часто там нечего было слушать. А сидеть с умным видом, смотреть на учительницу и время от времени кивать ей головой. Оказалось, что этого вполне достаточно!В общем, более чем серьезного чтения у меня было даже в начальной школе сверхдостаточно.И нет ничего удивительно в том, что русские народные сказки я прочитал только лишь по окончанию четвертого класса, летом. Тогда я радовался, что навсегда распрощался с Лидьвасильной, и очень удивлялся тому, какое это интересное чтение…Все это время мне очень хотелось повторить какую-нибудь самоделку из всех этих журналов, но сколько я не пытался хотя бы что-то смастерить, ничегошеньки у меня не получалось. Хотя, опять-таки, публикация в одном из номеров «Юного техника» мне очень помогла спустя уже много лет, когда я работал учителем в сельской школе.Это был материал с красочными рисунками о том, как сделать простейший школьный экзаменатор на трубочках с подкрашенной водой: пять колонок по пять трубочек в пяти прорезях, которые пережимались пятью бельевыми прищепками. В чем хитрость данной конструкции, уверен, догадаются все, кто об этом сейчас читает. Но я не стал возиться с прищепками, а сделал все на 25 тумблерах и с пятью лампочками, работавшими от батарейки КБС.Устройство носило громкое название «Электронный экзаменатор» и помогало быстро опросить учащихся на знание физических и математических формул, иностранных слов и исторических дат. Воспользовался я им по максимуму. Мало того, что применял на уроках и сам, и давал его своим коллегам, я ещё про него и написал статью в газету. Причем не в одну и сразу прославился как педагог-новатор.«Электроника приходит в класс». Звучное название, не правда ли? И для 1977 года – «самое то». Лишний раз после этого убедился в том, что всякое полученное тобой полезное знание может быть использовано и принести пользу.Вообще, тот же «Юный техник» (и «Моделист-конструктор») мне здорово помогли все в той же деревне на учительской стезе. Но об этом расскажу как-нибудь в следующий раз. К воспоминаниям о детстве это не относится…