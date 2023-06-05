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Военкоры: Под контролем ВСУ в Марьинке остались несколько участков на западе города площадью менее 1 кв. км

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Военкоры: Под контролем ВСУ в Марьинке остались несколько участков на западе города площадью менее 1 кв. км

В Марьинке украинскими формированиями контролируется менее 1 квадратного километра. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, в том числе Telegram-канал «Изнанка военки».


По утверждению военкоров, сейчас под контролем ВСУ в Марьинке остались лишь несколько участков на западе города. Общая площадь Марьинки – 14 квадратных километров, а площадь участков, остающихся под контролем украинских формирований – 0,7-0,8 квадратных км.

Следовательно, пишут военкоры, российские военные смогли в течение минувшей недели занять территорию, в три раза превосходящую по площади ту, которая сейчас остается под контролем украинских войск. Поэтому нет никаких сомнений, что в ближайшее время Марьинка будет освобождена.



Сейчас в Марьинке продолжаются ожесточенные бои. Для участия в боевых действиях в этом городе были переброшены подразделения спецназа «Ахмат», сформированного в Чеченской Республике. Несмотря на активное сопротивление украинских боевиков, российские войска постепенно продвигаются в Марьинке.



Военкоры отмечают, что продвижение войск в Марьинке осуществляется при активной поддержке авиации и артиллерии, что дает определенное преимущество над противником. По позициям ВСУ регулярно наносят удары артиллерия и авиация ВС РФ.

Освобождение Марьинки будет иметь большое значение для специальной военной операции. Во-первых, уничтожение украинских формирований в Марьинке – это ликвидация мощного укрепленного района в непосредственной близости от Донецка. Во-вторых, это – защита Донецка от постоянных обстрелов, которые велись, в том числе, и с территории города Марьинка. Поскольку город входит в состав Донецкой Народной Республики, его освобождение приблизит и освобождение Донбасса в целом.
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:29
    -3
    Под контролем ВСУ в Марьинке остались несколько участков на западе города площадью менее 1 кв. км
    Нет, ну сопли то им позволяют доказывать что "Марьинка под нашим контролем", и чупа-чупсы туда подбрасывать..
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:34
    -1
    Про Марьинку прогрозировать вообще нельзя.Месяц назад-90%освобождено,два дня назад-ожпсточенные бои в центре.Это как понимать?
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:35
    -3
    И все же, возникает вопрос - зачем штурмовать населенные пункты такие, как Марьинка? Не проще ли их обходить, брать в кольцо и только потом уничтожать артиллерией, авиацией? Там же нет и никогда не было сплошной обороны, только опорные пункты в населенных пунктах. Ни у России, ни у Украины нет людей на организацию сплошной обороны.
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 08:42
      0
      Чем окружить. Ну наступает рота ,может батальон. Когда пишут 5 армия дальневосточного то это примерно батальон ,полк . Наступление ВСУ - это пара бригад или несколько батальонов . Поэтому Лаптев и им подобные бегают по передовой , а не сидят в штабе . Чем оперировать то пару батальонов или полков .
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:44
      0
      зачем штурмовать населенные пункты такие, как Марьинка?

      Может потому, что для окружения группировки на локальном участке нужно пятикратное превосходство противника по численности на этом же участке, а у нас нет такого преимущества? request
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:51
        0
        Но ведь при штурме больше гибнет наших, может тогда надо кому-то что-то делать для наращивания группировки. Уже 1,5года прошло...
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:40
    +3
    Цитата: Владимир М
    И все же, возникает вопрос - зачем штурмовать населенные пункты такие, как Марьинка? Не проще ли их обходить, брать в кольцо и только потом уничтожать артиллерией, авиацией?

    Думаете, такие варианты не рассматривались? Когда была возможность, обходили.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:46
    0
    продвижение войск в Марьинке осуществляется при активной поддержке авиации и артиллерии, что дает определенное преимущество над противником.

    Это хорошо. Жаль, что не везде есть НАШЕ преимущество: