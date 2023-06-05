Военкоры: Под контролем ВСУ в Марьинке остались несколько участков на западе города площадью менее 1 кв. км

В Марьинке украинскими формированиями контролируется менее 1 квадратного километра. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, в том числе Telegram-канал «Изнанка военки».
По утверждению военкоров, сейчас под контролем ВСУ в Марьинке остались лишь несколько участков на западе города. Общая площадь Марьинки – 14 квадратных километров, а площадь участков, остающихся под контролем украинских формирований – 0,7-0,8 квадратных км.
Следовательно, пишут военкоры, российские военные смогли в течение минувшей недели занять территорию, в три раза превосходящую по площади ту, которая сейчас остается под контролем украинских войск. Поэтому нет никаких сомнений, что в ближайшее время Марьинка будет освобождена.
Сейчас в Марьинке продолжаются ожесточенные бои. Для участия в боевых действиях в этом городе были переброшены подразделения спецназа «Ахмат», сформированного в Чеченской Республике. Несмотря на активное сопротивление украинских боевиков, российские войска постепенно продвигаются в Марьинке.
Военкоры отмечают, что продвижение войск в Марьинке осуществляется при активной поддержке авиации и артиллерии, что дает определенное преимущество над противником. По позициям ВСУ регулярно наносят удары артиллерия и авиация ВС РФ.
Освобождение Марьинки будет иметь большое значение для специальной военной операции. Во-первых, уничтожение украинских формирований в Марьинке – это ликвидация мощного укрепленного района в непосредственной близости от Донецка. Во-вторых, это – защита Донецка от постоянных обстрелов, которые велись, в том числе, и с территории города Марьинка. Поскольку город входит в состав Донецкой Народной Республики, его освобождение приблизит и освобождение Донбасса в целом.